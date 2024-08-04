С немецких времен в Калининградской области осталось множество напоминаний о богатой истории края. Отправляйтесь в небольшое путешествие в прошлое. На уютных улочках Зеленоградска раскроете детали местного быта вековой давности и
5 причин купить эту экскурсию
- 🧀 Дегустация сыра и шоколада
- 🏛 Увлекательные истории о прошлом
- 🚍 Комфортабельный автобус
- 💧 Минеральные источники
- 🏡 Прогулка по Зеленоградску
Ближайшие даты:
Время начала: 14:30
Что можно увидеть
- Зеленоградск
- Фабрика «Шаакен Дорф»
Описание экскурсии
Удивительное прошлое Зеленоградска
Зеленоградск, как и вся область, когда-то входил в состав Восточной Пруссии, и назывался Кранц. Он был построен практически с нуля в начале 19 века на месте рыбацкой деревушки. Гуляя по лабиринту узких улочек среди немецких домиков, вы поймёте, как германское прошлое отпечаталось в архитектуре города.
Фабрика шоколада и сыра
История может быть не просто интересной, но и вкусной! Создателям фабрики «Шаакен Дорф» удалось найти архивах Кёнигсберга старинные немецкие рецепты. Здесь у вас будет уникальная возможность продегустировать сыры по старинным прусским рецептам, а также белый, черный, молочный шоколад и марципановые конфеты.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе
- Возьмите с собой пустую бутылочку: по пути вы встретите несколько минеральных источников, где можно бесплатно набрать лечебной воды
- Дегустация на сыроварне не входит в стоимость экскурсии. Сбор за дегустацию — 300 руб. с человека.
в понедельник и четверг в 14:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 400 ₽
|Дети до 7 лет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 14:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — Организатор в Светлогорске
Провела экскурсии для 215 туристов
Наша дружная команда профессионально подходит к организации экскурсий. При этом мы внимательно изучаем пожелания каждого! Организация экскурсий с 1989 года — это опыт и понимание клиента с полуслова. В нашей команде квалифицированные экскурсоводы — местные и коренные жители. Приятные эмоции для каждого путешественника — наш девиз!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
4 авг 2024
Прекрасная экскурсия- прогулка! Наелись вкусного сыра и сладостей, погуляли по уютному Зеленоградску.
Автобус комфортный, рассказ экскурсовода увлекал. Нам очень понравилось! Спасибо большое! Успехов и процветания!
Автобус комфортный, рассказ экскурсовода увлекал. Нам очень понравилось! Спасибо большое! Успехов и процветания!
Ирина
29 июл 2024
Очень понравилась поездка. Сыры изумительны и очень хорошо,что сперва пробуешь,подача с молодым вином -натуральным и интересным рассказом о сыроварне и сырах,марципане и шоколаде,их кстати тоже пробовали. Гид Ольга также дала очень много информации, слушать интересно. Водитель обходительный.
Входит в следующие категории Светлогорска
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