Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»

Погрузитесь в удивительное прошлое Зеленоградска, гуляя по узким улочкам среди немецких домиков
С немецких времен в Калининградской области осталось множество напоминаний о богатой истории края. Отправляйтесь в небольшое путешествие в прошлое. На уютных улочках Зеленоградска раскроете детали местного быта вековой давности и
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наших дней.

А на фабрике по производству шоколада и сыра сможете попробовать продукцию, приготовленную по прусским рецептам. Экскурсию проведет один из гидов агентства. Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе.

Возьмите с собой пустую бутылочку: по пути встретите несколько минеральных источников, где можно бесплатно набрать лечебной воды. Дегустация на сыроварне не входит в стоимость экскурсии

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🧀 Дегустация сыра и шоколада
  2. 🏛 Увлекательные истории о прошлом
  3. 🚍 Комфортабельный автобус
  4. 💧 Минеральные источники
  5. 🏡 Прогулка по Зеленоградску
Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
Ближайшие даты:
Время начала: 14:30

Что можно увидеть

  • Зеленоградск
  • Фабрика «Шаакен Дорф»

Описание экскурсии

Удивительное прошлое Зеленоградска

Зеленоградск, как и вся область, когда-то входил в состав Восточной Пруссии, и назывался Кранц. Он был построен практически с нуля в начале 19 века на месте рыбацкой деревушки. Гуляя по лабиринту узких улочек среди немецких домиков, вы поймёте, как германское прошлое отпечаталось в архитектуре города.

Фабрика шоколада и сыра

История может быть не просто интересной, но и вкусной! Создателям фабрики «Шаакен Дорф» удалось найти архивах Кёнигсберга старинные немецкие рецепты. Здесь у вас будет уникальная возможность продегустировать сыры по старинным прусским рецептам, а также белый, черный, молочный шоколад и марципановые конфеты.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе
  • Возьмите с собой пустую бутылочку: по пути вы встретите несколько минеральных источников, где можно бесплатно набрать лечебной воды
  • Дегустация на сыроварне не входит в стоимость экскурсии. Сбор за дегустацию — 300 руб. с человека.

в понедельник и четверг в 14:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 400 ₽
Дети до 7 лет1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 14:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
4 авг 2024
Прекрасная экскурсия- прогулка! Наелись вкусного сыра и сладостей, погуляли по уютному Зеленоградску.
Автобус комфортный, рассказ экскурсовода увлекал. Нам очень понравилось! Спасибо большое! Успехов и процветания!
Прекрасная экскурсия- прогулка! Наелись вкусного сыра и сладостей, погуляли по уютному Зеленоградску.Прекрасная экскурсия- прогулка! Наелись вкусного сыра и сладостей, погуляли по уютному Зеленоградску.Прекрасная экскурсия- прогулка! Наелись вкусного сыра и сладостей, погуляли по уютному Зеленоградску.Прекрасная экскурсия- прогулка! Наелись вкусного сыра и сладостей, погуляли по уютному Зеленоградску.Прекрасная экскурсия- прогулка! Наелись вкусного сыра и сладостей, погуляли по уютному Зеленоградску.Прекрасная экскурсия- прогулка! Наелись вкусного сыра и сладостей, погуляли по уютному Зеленоградску.
Ирина
29 июл 2024
Очень понравилась поездка. Сыры изумительны и очень хорошо,что сперва пробуешь,подача с молодым вином -натуральным и интересным рассказом о сыроварне и сырах,марципане и шоколаде,их кстати тоже пробовали. Гид Ольга также дала очень много информации, слушать интересно. Водитель обходительный.

Входит в следующие категории Светлогорска

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеВыездныеГастрономическиеНа весь деньЗеленоградскДля студентовСыроварни

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