С немецких времен в Калининградской области осталось множество напоминаний о богатой истории края. Отправляйтесь в небольшое путешествие в прошлое. На уютных улочках Зеленоградска раскроете детали местного быта вековой давности и

наших дней. А на фабрике по производству шоколада и сыра сможете попробовать продукцию, приготовленную по прусским рецептам. Экскурсию проведет один из гидов агентства. Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе. Возьмите с собой пустую бутылочку: по пути встретите несколько минеральных источников, где можно бесплатно набрать лечебной воды. Дегустация на сыроварне не входит в стоимость экскурсии

Описание экскурсии

Удивительное прошлое Зеленоградска

Зеленоградск, как и вся область, когда-то входил в состав Восточной Пруссии, и назывался Кранц. Он был построен практически с нуля в начале 19 века на месте рыбацкой деревушки. Гуляя по лабиринту узких улочек среди немецких домиков, вы поймёте, как германское прошлое отпечаталось в архитектуре города.

Фабрика шоколада и сыра

История может быть не просто интересной, но и вкусной! Создателям фабрики «Шаакен Дорф» удалось найти архивах Кёнигсберга старинные немецкие рецепты. Здесь у вас будет уникальная возможность продегустировать сыры по старинным прусским рецептам, а также белый, черный, молочный шоколад и марципановые конфеты.

Организационные детали