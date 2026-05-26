Ольга

В целом понравилось. Все загрузилось и работало. Мы прошли по маршруту, предложенному аудиогидом. Все доступно и понятно. Хотелось бы больше информации об особо важных объектах. Для первого знакомствам - очень хорошо. Потом еще раз прослушала всю экскурсию, удобно.