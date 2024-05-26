Семейные развлекательные экскурсии Свияжска

Найдено 4 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Свияжске, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
Яркая палитра красок на холсте среднерусской природы
21 июня в 09:00
28 июня в 09:00
9 300 за всё до 6 чел.
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Индивидуальная
3.5 часа
26 отзывов
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
Начало: В пригороде Казани
18 июня в 15:00
20 июня в 08:00
от 12 200 за всё до 5 чел.
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
31 отзыв
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: На улице Баумана
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 400 за человека
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От отеля путешественника в центральной части город...
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Свияжске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
  2. Речная экскурсия в остров-град Свияжск
  3. Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
  4. Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Какие места ещё посмотреть в Свияжске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Троицкая деревянная церковь
  2. Успенский Собор
  3. Храм Всех Религий
  4. Раифский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Свияжску в июне 2024
Сейчас в Свияжске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 4 экскурсии от 2 400 до 18 670. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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