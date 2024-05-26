1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
Яркая палитра красок на холсте среднерусской природы
21 июня в 09:00
28 июня в 09:00
9 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
Начало: В пригороде Казани
18 июня в 15:00
20 июня в 08:00
от 12 200₽ за всё до 5 чел.
Групповая
8 часов
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: На улице Баумана
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От отеля путешественника в центральной части город...
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРасим26 мая 2024Хорошая экскурсия, много интересной информации в автобусе, удачный маршрут. Хорошо бы учитывать ситуацию с пробками, чтобы задержаться, например, в Раифском монастыре, если нет пробок.
- ДДиана17 мая 2024Руфат, спасибо большое за Ваш профессионализм и эрудицию. Общение с вами оставило яркое впечатление о Казани!
- ММария12 мая 2024Были с мужем на экскурсии Руфата 4 мая. Рекомендую! Мне очень понравился маршрут: на машине до Храма Всех религий, потом через Волгу- матушку на пароме и опять на машине в Свияжск. Руфат очень талантливый рассказчик, слушать его удовольствие)) Организована экскурсии была безупречно. Огромная благодарность Руфату!))
- ССофья11 мая 2024Экскурсия понравилась очень, конечно рекомендую.
- ИИгорь9 мая 2024Остались очень довольны экскурсией и экскурсоводом Ларисой. Очень содержательно, интересно. Дается приличное время на посещение храмов, было хорошо организовано посещение кафе. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
- ММаргарита8 мая 2024Очень душевно, красиво, познавательно и с ноткой юмора)) Спасибо Руфату за прекрасный день! И отдельно за то, что заехал с нами в Инополис, детям очень хотелось посмотреть.
- ВВиктор2 мая 2024Отличная экскурсионная компания, все профессионально, все интересно!
- ННиколай27 апреля 2024Большая Благодарность, интересному и увлеченному своей работой, гиду. Ларисе! Экскурсия получилась Отличная. Посетили всё, что запланировали. Приятно, что рядом был Профессионал. Так же большое Спасибо надежному и спокойному водителю Игорю. Еще раз всем Спасибо!
- ТТатьяна25 апреля 2024Экскурсовод просто супер, прекрасная эрудиция, подача материала,, пунктульность, доброжелательность, впечатления самые лучшие
- ООльга6 августа 2023Прекрасная экскурсия,профессиональный капитан и отличный экскурсовод. Все в восторге)
Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «Для школьников»
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