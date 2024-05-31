Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Свияжска

Найдено 14 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Свияжске, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
Яркая палитра красок на холсте среднерусской природы
«Вы посетите храмы и Раифское озеро, рассмотрите скульптуры послушника монастыря и чудотворную икону Грузинской Божией Матери»
21 июня в 09:00
28 июня в 09:00
9 300 за всё до 6 чел.
Остров-град Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
47 отзывов
Остров-град Свияжск
Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии
Начало: У вашего отеля
«Приготовитесь изучить фрески Успенского собора — памятника ЮНЕСКО, посетить Иоанно-Предтеченский монастырь, деревянную Троицкую церковь и Собор Богоматери иконы «Всех Скорбящих Радости»»
16 июня в 09:30
21 июня в 09:30
10 000 за экскурсию
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Индивидуальная
3.5 часа
26 отзывов
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
Начало: В пригороде Казани
«Для посещения храмов в Свияжске женщинам желательно взять с собой платки»
18 июня в 15:00
20 июня в 08:00
от 12 200 за всё до 5 чел.
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
31 отзыв
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: На улице Баумана
«Осмотрите Успенский монастырь, внесенный в список ЮНЕСКО, и полюбуетесь величественным собором Богоматери в неовизантийском стиле»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 400 за человека
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От отеля путешественника в центральной части город...
«А на прогулке поговорим о том, как молодое строение остается одним из самых почитаемых туристических мест в России наряду с казанскими мечетями и соборами, построенными в Средневековье»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.
История острова-града Свияжск
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
История острова-града Свияжск
Начало: Казань, место проживания туристов
«Вы увидите старинный Иоанно-Предтеченский женский монастырь с деревянной Троицкой церковью XVI века, великолепный Успенский собор с древними фресками, интересные постройки XIX века — дом купца Каменева, богодельню и другие сооружения»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.
Свияжск - Форпост Ивана Грозного
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Свияжск - Форпост Ивана Грозного
Начало: Г. Казань. Ул. Саида Галеева 6
«Великолепные каменные храмы 16 века, шедевр псковских зодчих, можно разглядеть за несколько километров подъезжая К Свияжску»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Групповая
6 часов
10 отзывов
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Начало: Ул. Баумана, д. 19 (СТ.М. «Площадь Тукая»)
«Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» — величественный пятиглавый храм в нео-византийском стиле»
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 900 за человека
Старинный Свияжск и Юный Иннополис
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Старинный Свияжск и Юный Иннополис
Начало: Свияжск, по договоренности
«Мы посетим территорию 2х старейших монастырей нашего края, увидим древнейший памятник деревянного зодчества Троицкую церковь и посетим красивейший Собор Богородицы «Всех скорбящих Радость»»
Расписание: Ежедневно. Время по договоренности.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 450 за всё до 5 чел.
Остров-град Свияжск на транспорте туристов
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Остров-град Свияжск на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Путешествие длинной в один день на сказочный остров-град Свияжск с монастырями, храмами, палатами, музеями и трапезными»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 10 чел.
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Начало: Ул. Брюсова, 51
«Старейшие церкви и монастыри, легенды и тайны Ивана Грозного, удивительные пейзажи Волги, Свияги и Щуки, тёмные страницы репрессий и ГУЛАГа — всё это хранит в себе остров-град Свияжск»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.
Великолепие острова-град Свияжск
Индивидуальная
6 часов
Великолепие острова-град Свияжск
Начало: По согласованию с туристом
«Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» — величественный пятиглавый храм в нео-византийском стиле»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
24 июня в 09:00
18 000 за всё до 3 чел.
Остров Свияжск и Казань - Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Остров Свияжск и Казань - Обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: По договоренности
«Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» — роскошный пятиглавый храм в неовизантийском стиле»
Расписание: По субботам в 10:30
24 авг в 10:30
31 авг в 10:30
19 500 за всё до 4 чел.
Остров Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис за 1 день
Индивидуальная
7 часов
Остров Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис за 1 день
Начало: Свияжск, По договоренности
«Храм всех религий Известный также как Вселенский храм, сооружен из разных стилевых элементов, присущих каждой религии»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
24 авг в 10:00
31 авг в 10:00
19 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    31 мая 2024
    Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
    Довольно интересная экскурсия. По дороге туда заезжали в Храм всех религий. Обидно, что не было экскурсии по Храму всех религий.
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    Всю дорогу до Свияжска экскурсовод рассказывал историю появления города, историю освоения данной местности. Иваном Грозным. На самом острове прошлись по храмам. Было довольно интересно. Но, это экскурсия на целый день. Поэтому в этот день планировать еще что-то очень сложно.

  • Р
    Расим
    26 мая 2024
    Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
    Хорошая экскурсия, много интересной информации в автобусе, удачный маршрут. Хорошо бы учитывать ситуацию с пробками, чтобы задержаться, например, в Раифском монастыре, если нет пробок.
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Остров-град Свияжск
    Большое спасибо, Александр, от нашей небольшой группы за чудесную поездку. информативно, структурировано, интересно. Очень рекомендую действительно профессионального гида. Спасибо нашему водителю Игорю за комфортный автомобиль и безопасную езду🤗
  • Д
    Диана
    17 мая 2024
    Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
    Руфат, спасибо большое за Ваш профессионализм и эрудицию. Общение с вами оставило яркое впечатление о Казани!
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
    Были с мужем на экскурсии Руфата 4 мая. Рекомендую! Мне очень понравился маршрут: на машине до Храма Всех религий, потом через Волгу- матушку на пароме и опять на машине в Свияжск. Руфат очень талантливый рассказчик, слушать его удовольствие)) Организована экскурсии была безупречно. Огромная благодарность Руфату!))
    Были с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 мая
  • Б
    Буткова
    12 мая 2024
    Старинный Свияжск и Юный Иннополис
    Спасибо гидам за экскурсию. Экскурсия прям на контрасте. Духовность и прогресс. Познавательно, интересно, хочется вернуться.
  • С
    Софья
    11 мая 2024
    Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
    Экскурсия понравилась очень, конечно рекомендую.
  • И
    Игорь
    9 мая 2024
    Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
    Остались очень довольны экскурсией и экскурсоводом Ларисой. Очень содержательно, интересно. Дается приличное время на посещение храмов, было хорошо организовано посещение кафе. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
  • М
    Маргарита
    8 мая 2024
    Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
    Очень душевно, красиво, познавательно и с ноткой юмора)) Спасибо Руфату за прекрасный день! И отдельно за то, что заехал с нами в Инополис, детям очень хотелось посмотреть.
  • В
    Виктор
    2 мая 2024
    Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
    Отличная экскурсионная компания, все профессионально, все интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  4. Раифский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Свияжску в июне 2024
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