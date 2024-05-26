Религиозные экскурсии по святым местам Свияжска

Найдено 14 экскурсий в категории «Святые места» в Свияжске, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
Яркая палитра красок на холсте среднерусской природы
«Вселенский Храм – храм всех религий»
21 июня в 09:00
28 июня в 09:00
9 300 за всё до 6 чел.
Остров-град Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
47 отзывов
Остров-град Свияжск
Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии
Начало: У вашего отеля
«Как исламская культура нашла отражение в росписях православного храма»
16 июня в 09:30
21 июня в 09:30
10 000 за экскурсию
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Индивидуальная
3.5 часа
26 отзывов
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
Начало: В пригороде Казани
«Для посещения храмов в Свияжске женщинам желательно взять с собой платки»
18 июня в 15:00
20 июня в 08:00
от 12 200 за всё до 5 чел.
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
31 отзыв
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: На улице Баумана
«Вы узнаете об уникальном проекте Ивана Грозного, построившего сказочный город на острове — ныне религиозный, исторический и архитектурный памятник Татарстана»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 400 за человека
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От отеля путешественника в центральной части город...
«приходилось бы столько религиозных объектов»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.
История острова-града Свияжск
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
История острова-града Свияжск
Начало: Казань, место проживания туристов
«Вы увидите старинный Иоанно-Предтеченский женский монастырь с деревянной Троицкой церковью XVI века, великолепный Успенский собор с древними фресками, интересные постройки XIX века — дом купца Каменева, богодельню и другие сооружения»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.
Свияжск - Форпост Ивана Грозного
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Свияжск - Форпост Ивана Грозного
Начало: Г. Казань. Ул. Саида Галеева 6
«По дорогу мы также заедем и осмотрим удивительный уникальный Храм Всех религий»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Групповая
6 часов
10 отзывов
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Начало: Ул. Баумана, д. 19 (СТ.М. «Площадь Тукая»)
«Храм был задуман его создателем Ильдаром Хановым, не как религиозный центр, а как комплекс, включающий действующий музей, концертный зал и выставочную галерею»
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 900 за человека
Старинный Свияжск и Юный Иннополис
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Старинный Свияжск и Юный Иннополис
Начало: Свияжск, по договоренности
«Вы посетите 2 удивительных места: остров-град Свияжск — старинный уездный город с древними храмами и современными музеями и Иннополис — город высоких технологий»
Расписание: Ежедневно. Время по договоренности.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 450 за всё до 5 чел.
Остров-град Свияжск на транспорте туристов
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Остров-град Свияжск на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Путешествие длинной в один день на сказочный остров-град Свияжск с монастырями, храмами, палатами, музеями и трапезными»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 10 чел.
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Начало: Ул. Брюсова, 51
«Старейшие церкви и монастыри, легенды и тайны Ивана Грозного, удивительные пейзажи Волги, Свияги и Щуки, тёмные страницы репрессий и ГУЛАГа — всё это хранит в себе остров-град Свияжск»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.
Великолепие острова-град Свияжск
Индивидуальная
6 часов
Великолепие острова-град Свияжск
Начало: По согласованию с туристом
«Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» — величественный пятиглавый храм в нео-византийском стиле»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
24 июня в 09:00
18 000 за всё до 3 чел.
Остров Свияжск и Казань - Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Остров Свияжск и Казань - Обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: По договоренности
«Казань Визитная карточка — Казанский Кремль с посещением мечети Кул-Шариф, Благовещенского собора, осмотра резиденции Президента РТ, башни Сююмбике и живописной панорамы города»
Расписание: По субботам в 10:30
24 авг в 10:30
31 авг в 10:30
19 500 за всё до 4 чел.
Остров Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис за 1 день
Индивидуальная
7 часов
Остров Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис за 1 день
Начало: Свияжск, По договоренности
«Храм всех религий Известный также как Вселенский храм, сооружен из разных стилевых элементов, присущих каждой религии»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
24 авг в 10:00
31 авг в 10:00
19 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Свияжске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
  2. Остров-град Свияжск
  3. Речная экскурсия в остров-град Свияжск
  4. Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
  5. Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Какие места ещё посмотреть в Свияжске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Троицкая деревянная церковь
  2. Успенский Собор
  3. Храм Всех Религий
  4. Раифский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Свияжску в июне 2024
Сейчас в Свияжске в категории "Святые места" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 1 900 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 153 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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