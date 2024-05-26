1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
Яркая палитра красок на холсте среднерусской природы
«Вселенский Храм – храм всех религий»
21 июня в 09:00
28 июня в 09:00
9 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Остров-град Свияжск
Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии
Начало: У вашего отеля
«Как исламская культура нашла отражение в росписях православного храма»
16 июня в 09:30
21 июня в 09:30
10 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
3.5 часа
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
Начало: В пригороде Казани
«Для посещения храмов в Свияжске женщинам желательно взять с собой платки»
18 июня в 15:00
20 июня в 08:00
от 12 200₽ за всё до 5 чел.
Групповая
8 часов
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: На улице Баумана
«Вы узнаете об уникальном проекте Ивана Грозного, построившего сказочный город на острове — ныне религиозный, исторический и архитектурный памятник Татарстана»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От отеля путешественника в центральной части город...
«приходилось бы столько религиозных объектов»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
История острова-града Свияжск
Начало: Казань, место проживания туристов
«Вы увидите старинный Иоанно-Предтеченский женский монастырь с деревянной Троицкой церковью XVI века, великолепный Успенский собор с древними фресками, интересные постройки XIX века — дом купца Каменева, богодельню и другие сооружения»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Свияжск - Форпост Ивана Грозного
Начало: Г. Казань. Ул. Саида Галеева 6
«По дорогу мы также заедем и осмотрим удивительный уникальный Храм Всех религий»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
6 часов
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Начало: Ул. Баумана, д. 19 (СТ.М. «Площадь Тукая»)
«Храм был задуман его создателем Ильдаром Хановым, не как религиозный центр, а как комплекс, включающий действующий музей, концертный зал и выставочную галерею»
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Старинный Свияжск и Юный Иннополис
Начало: Свияжск, по договоренности
«Вы посетите 2 удивительных места: остров-град Свияжск — старинный уездный город с древними храмами и современными музеями и Иннополис — город высоких технологий»
Расписание: Ежедневно. Время по договоренности.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 450₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Остров-град Свияжск на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Путешествие длинной в один день на сказочный остров-град Свияжск с монастырями, храмами, палатами, музеями и трапезными»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Начало: Ул. Брюсова, 51
«Старейшие церкви и монастыри, легенды и тайны Ивана Грозного, удивительные пейзажи Волги, Свияги и Щуки, тёмные страницы репрессий и ГУЛАГа — всё это хранит в себе остров-град Свияжск»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Великолепие острова-град Свияжск
Начало: По согласованию с туристом
«Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» — величественный пятиглавый храм в нео-византийском стиле»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
24 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Остров Свияжск и Казань - Обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: По договоренности
«Казань Визитная карточка — Казанский Кремль с посещением мечети Кул-Шариф, Благовещенского собора, осмотра резиденции Президента РТ, башни Сююмбике и живописной панорамы города»
Расписание: По субботам в 10:30
24 авг в 10:30
31 авг в 10:30
19 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Остров Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис за 1 день
Начало: Свияжск, По договоренности
«Храм всех религий Известный также как Вселенский храм, сооружен из разных стилевых элементов, присущих каждой религии»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
24 авг в 10:00
31 авг в 10:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРасим26 мая 2024Хорошая экскурсия, много интересной информации в автобусе, удачный маршрут. Хорошо бы учитывать ситуацию с пробками, чтобы задержаться, например, в Раифском монастыре, если нет пробок.
- ДДиана17 мая 2024Руфат, спасибо большое за Ваш профессионализм и эрудицию. Общение с вами оставило яркое впечатление о Казани!
- ММария12 мая 2024Были с мужем на экскурсии Руфата 4 мая. Рекомендую! Мне очень понравился маршрут: на машине до Храма Всех религий, потом через Волгу- матушку на пароме и опять на машине в Свияжск. Руфат очень талантливый рассказчик, слушать его удовольствие)) Организована экскурсии была безупречно. Огромная благодарность Руфату!))
- ББуткова12 мая 2024Спасибо гидам за экскурсию. Экскурсия прям на контрасте. Духовность и прогресс. Познавательно, интересно, хочется вернуться.
- ССофья11 мая 2024Экскурсия понравилась очень, конечно рекомендую.
- ИИгорь9 мая 2024Остались очень довольны экскурсией и экскурсоводом Ларисой. Очень содержательно, интересно. Дается приличное время на посещение храмов, было хорошо организовано посещение кафе. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
- ММаргарита8 мая 2024Очень душевно, красиво, познавательно и с ноткой юмора)) Спасибо Руфату за прекрасный день! И отдельно за то, что заехал с нами в Инополис, детям очень хотелось посмотреть.
- ВВиктор2 мая 2024Отличная экскурсионная компания, все профессионально, все интересно!
- ННиколай27 апреля 2024Большая Благодарность, интересному и увлеченному своей работой, гиду. Ларисе! Экскурсия получилась Отличная. Посетили всё, что запланировали. Приятно, что рядом был Профессионал. Так же большое Спасибо надежному и спокойному водителю Игорю. Еще раз всем Спасибо!
- ТТатьяна25 апреля 2024Экскурсовод просто супер, прекрасная эрудиция, подача материала,, пунктульность, доброжелательность, впечатления самые лучшие
Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «Святые места»
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