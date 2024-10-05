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выстроен неплохо. НО! То ли накопившаяся от туристов усталость, то ли конец сезона, то ли что-то еще, помешало нам почувствовать ту искру, которую ждешь от местного экскурсовода. Группа была маленькая - 3 человека всего. И у всех сложилось впечатление, что Лариса тянет время. Такой синдром уставшего учителя, ждущего перемены и каникул. В Раифе мы отказались идти с крестным ходом, что сильно расстроило Ларису. Нам же было более интересно послушать гида, чем праздничные речи священнослужителей. Лариса несколько раз отставала или "терялась", ее приходилось ждать. Я бы не посоветовала этого гида своим знакомым. Кстати, это один единственный гид, который попросил дополнительную оплату сверх указанной на сайте Трипстера. Мы согласились и честно оплатили. Желаю Ларисе отдохнуть и не брать группы, если усталость зашкаливает.