5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Увлекательное путешествие по главным памятникам Свияжска
Погрузитесь в историю Руси на острове Свияжск. Исследуйте уникальные фрески, монастыри и соборы. Узнайте о сталинских репрессиях и культурных традициях
Начало: У вашего отеля
13 окт в 09:30
14 окт в 09:30
10 000₽ за экскурсию
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
Свияжск - место, где искусство и религия сливаются в гармонии. Вас ждут удивительные открытия
16 окт в 08:00
18 окт в 09:00
10 300₽ за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
В сказочный Свияжск с историком (из Казани)
Путешествие на остров Буян
Начало: У вашего отеля
14 окт в 10:00
19 окт в 10:00
16 700₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана5 октября 2024Экскурсия очень понравилась - Александр рассказывал интересно, легко, с юмором, организация прекрасная - все вовремя, автомобиль очень комфортный. Спасибо за замечательный день в Свияжске, очень рекомендуем!
- ННадежда28 сентября 2024Экскурсия очень понравилась. Город очень интересный с удивительной историей. Спасибо Ольге за отлично поданный материал и любовь к этому замечательному месту
- ИИрина19 сентября 2024Спасибо Александру за интересную и хорошо организованную экскурсию. Мы получили приятные впечатления и узнали много нового для себя.
- ННаталья19 сентября 2024Александр - прекрасный рассказчик, именно рассказчик, глубоко и тонко знающий и чувствующий материал. Многое из того, что услышали, запомнили и
- ТТатьяна11 сентября 2024У нас двоякое впечатление от экскурсии. Вроде, гид Лариса и обладает знаниями, вроде и преподнести умеет материал, да и маршрут
- ВВадим13 августа 2024Спасибо большое Надежде за интересную и содержательную экскурсию. Видно что человек не просто "отрабатывает номер", а пытается передать гостям частичку своей любви к родной земле.
- ААлсу28 июля 202426 июля были на экскурсии с Ларисой большой группой в Свияжске и нескольких монастырях, узнали очень много нового и получили
- ССветлана11 июня 2024Экскурсию для нас провела Ольга Валентиновна - замечательны, знающий, увлеченный своим делом гид! Кажется, нет такого вопроса, на который она
- ИИгорь9 мая 2024Остались очень довольны экскурсией и экскурсоводом Ларисой. Очень содержательно, интересно. Дается приличное время на посещение храмов, было хорошо организовано посещение кафе. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Свияжске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Свияжске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Свияжску в октябре 2024
Сейчас в Свияжске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 16 700. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Свияжске на 2024 год на рождество, 92 ⭐ отзыва, цены от 10000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь