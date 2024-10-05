На Рождество – экскурсии в Свияжске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Свияжске, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Остров-град Свияжск
На машине
54 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Увлекательное путешествие по главным памятникам Свияжска
Погрузитесь в историю Руси на острове Свияжск. Исследуйте уникальные фрески, монастыри и соборы. Узнайте о сталинских репрессиях и культурных традициях
Начало: У вашего отеля
13 окт в 09:30
14 окт в 09:30
10 000 за экскурсию
Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
18 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
Свияжск - место, где искусство и религия сливаются в гармонии. Вас ждут удивительные открытия
16 окт в 08:00
18 окт в 09:00
10 300 за всё до 6 чел.
В сказочный Свияжск с историком (из Казани)
На машине
20 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
В сказочный Свияжск с историком (из Казани)
Путешествие на остров Буян
Начало: У вашего отеля
14 окт в 10:00
19 окт в 10:00
16 700 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    5 октября 2024
    Остров-град Свияжск
    Экскурсия очень понравилась - Александр рассказывал интересно, легко, с юмором, организация прекрасная - все вовремя, автомобиль очень комфортный. Спасибо за замечательный день в Свияжске, очень рекомендуем!
  • Н
    Надежда
    28 сентября 2024
    В сказочный Свияжск с историком (из Казани)
    Экскурсия очень понравилась. Город очень интересный с удивительной историей. Спасибо Ольге за отлично поданный материал и любовь к этому замечательному месту
  • И
    Ирина
    19 сентября 2024
    Остров-град Свияжск
    Спасибо Александру за интересную и хорошо организованную экскурсию. Мы получили приятные впечатления и узнали много нового для себя.
    Спасибо Александру за интересную и хорошо организованную экскурсию. Мы получили приятные впечатления и узнали много нового для себя
  • Н
    Наталья
    19 сентября 2024
    Остров-град Свияжск
    Александр - прекрасный рассказчик, именно рассказчик, глубоко и тонко знающий и чувствующий материал. Многое из того, что услышали, запомнили и
    читать дальше

    забрали с собой, что случается нечасто. Кроме того, предложение более выгодное по сравнению с аналогичными. Единственное, я бы рекомендовала добавить в описание экскурсии информацию о том, что программа не включает посещение нового и очень крутого музея-раскопа. А с моей точки зрения, это один из самых интересных объектов. Не все, в отличиеот нас, об этом музее знают, поэтому и не спросят. А Александр по запросу все может организовать.

  • Т
    Татьяна
    11 сентября 2024
    Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
    У нас двоякое впечатление от экскурсии. Вроде, гид Лариса и обладает знаниями, вроде и преподнести умеет материал, да и маршрут
    читать дальше

    выстроен неплохо. НО! То ли накопившаяся от туристов усталость, то ли конец сезона, то ли что-то еще, помешало нам почувствовать ту искру, которую ждешь от местного экскурсовода. Группа была маленькая - 3 человека всего. И у всех сложилось впечатление, что Лариса тянет время. Такой синдром уставшего учителя, ждущего перемены и каникул. В Раифе мы отказались идти с крестным ходом, что сильно расстроило Ларису. Нам же было более интересно послушать гида, чем праздничные речи священнослужителей. Лариса несколько раз отставала или "терялась", ее приходилось ждать. Я бы не посоветовала этого гида своим знакомым. Кстати, это один единственный гид, который попросил дополнительную оплату сверх указанной на сайте Трипстера. Мы согласились и честно оплатили. Желаю Ларисе отдохнуть и не брать группы, если усталость зашкаливает.

  • В
    Вадим
    13 августа 2024
    В сказочный Свияжск с историком (из Казани)
    Спасибо большое Надежде за интересную и содержательную экскурсию. Видно что человек не просто "отрабатывает номер", а пытается передать гостям частичку своей любви к родной земле.
    Спасибо большое Надежде за интересную и содержательную экскурсию. Видно что человек не просто "отрабатывает номер", аСпасибо большое Надежде за интересную и содержательную экскурсию. Видно что человек не просто "отрабатывает номер", аСпасибо большое Надежде за интересную и содержательную экскурсию. Видно что человек не просто "отрабатывает номер", аСпасибо большое Надежде за интересную и содержательную экскурсию. Видно что человек не просто "отрабатывает номер", аСпасибо большое Надежде за интересную и содержательную экскурсию. Видно что человек не просто "отрабатывает номер", аСпасибо большое Надежде за интересную и содержательную экскурсию. Видно что человек не просто "отрабатывает номер", а
  • А
    Алсу
    28 июля 2024
    Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
    26 июля были на экскурсии с Ларисой большой группой в Свияжске и нескольких монастырях, узнали очень много нового и получили
    читать дальше

    массу положительных впечатлений. Экскурсия была очень познавательной и насыщенной. 8 часов пролетели очень быстро. Лариса профессионал своего дела! Отдельное спасибо за рекомендации мест с настоящей татарской кухней.

  • С
    Светлана
    11 июня 2024
    В сказочный Свияжск с историком (из Казани)
    Экскурсию для нас провела Ольга Валентиновна - замечательны, знающий, увлеченный своим делом гид! Кажется, нет такого вопроса, на который она
    читать дальше

    не знала бы ответа! Большое спасибо за доброжелательность, тонкий юмор, интересное изложение материала, за учет всех наших пожеланий!!! Очень довольны экскурсией! Рекомендуем.

  • И
    Игорь
    9 мая 2024
    Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
    Остались очень довольны экскурсией и экскурсоводом Ларисой. Очень содержательно, интересно. Дается приличное время на посещение храмов, было хорошо организовано посещение кафе. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.

Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Свияжске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Остров-град Свияжск
  2. Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
  3. В сказочный Свияжск с историком (из Казани)
Какие места ещё посмотреть в Свияжске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Церковь Константина и Елены
  2. Художественная галерея
  3. Троицкая деревянная церковь
  4. Храм Всех Религий
Сколько стоит экскурсия по Свияжску в октябре 2024
Сейчас в Свияжске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 16 700. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Свияжске на 2024 год на рождество, 92 ⭐ отзыва, цены от 10000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам