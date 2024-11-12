Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по Таганрогу: Путешествие в прошлое
Таганрог, старший брат Санкт-Петербурга, очарует вас своими историческими улочками, морскими панорамами и уникальными архитектурными памятниками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:00
22 мая в 07:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Замечательный день в Таганроге: индивидуальная экскурсия
Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте, способный очаровать своими пастельными красками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности, предпочтительней с утра. Экскурсию проводит команда гидов.
Завтра в 07:00
22 мая в 07:00
6000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Таганрог: экскурсия на авто гида с пешими прогулками
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу на автомобиле гида. Узнайте историю города, насладитесь морскими панорамами и посетите чеховские места
Начало: Ул. Чехова, 107, Таганрог
Расписание: По договоренности
22 мая в 08:00
23 мая в 08:00
7000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 ноября 2024Много увидели, услышали интересный, содержательный рассказ о городе. Спасибо!
- ВВиталий7 октября 2024Блистательный экскурсовод,влюбленный в свое дело и в свой город. Профессионал. Прекрасная речь.
- ННиколай30 сентября 2024Прекрасная экскурсия, понравилось все!
- ТТамара23 сентября 2024Побывали на прекрасной экскурсии по Таганрогу, Благодаря гиду Сергею, узнали, какой это интересный, туристически привлекательный город. Богатая история, архитектура, стремительное
- ЕЕлена12 мая 2024Спасибо большое за экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Очень надеюсь посетить его ещё.
- ССвета1 мая 202427 апреля посетили г. Таганрог в составе организованной группы. Сергей - эрудированный, деликатный профессионал своего дела с тонким чувством юмора
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Свято-Никольский храм»
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