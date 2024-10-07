Дом Раевского – экскурсии в Таганроге

Найдено 5 экскурсий в категории «Дом Раевского» в Таганроге, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Таганрогу пешком или на авто туристов
Пешая
На автобусе
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: Путешествие в прошлое
Таганрог, старший брат Санкт-Петербурга, очарует вас своими историческими улочками, морскими панорамами и уникальными архитектурными памятниками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:00
26 апр в 08:00
5000 ₽ за экскурсию
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Таганрог - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогулка начнется с Каменной лестницы и завершится у дворца Алфераки, погружая вас в прошлое
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте туриста
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу
Посетите Таганрог и погрузитесь в его богатую историю. Узнайте о знаменитых жителях города, насладитесь видами старинных храмов и купеческих особняков
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
26 апр в 09:00
7000 ₽ за экскурсию
Замечательный день в Таганроге
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Замечательный день в Таганроге: индивидуальная экскурсия
Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте, способный очаровать своими пастельными красками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности, предпочтительней с утра. Экскурсию проводит команда гидов.
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за экскурсию
Автомобильно-пешеходная экскурсия на авто гида
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Таганрог: экскурсия на авто гида с пешими прогулками
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу на автомобиле гида. Узнайте историю города, насладитесь морскими панорамами и посетите чеховские места
Начало: Ул. Чехова, 107, Таганрог
Расписание: По договоренности
12 мая в 08:00
13 мая в 08:00
7000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    7 октября 2024
    Автомобильно-пешеходная экскурсия на авто гида
    Блистательный экскурсовод,влюбленный в свое дело и в свой город. Профессионал. Прекрасная речь.
  • Т
    Тамара
    23 сентября 2024
    Автомобильно-пешеходная экскурсия на авто гида
    Побывали на прекрасной экскурсии по Таганрогу, Благодаря гиду Сергею, узнали, какой это интересный, туристически привлекательный город. Богатая история, архитектура, стремительное
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    развитие и благоустройство. Конечно, это все стало понятно благодаря экскурсоводу., его обширным знаниям и артистическому изложению. Экскурссия продлилась около 4 часов вместо запланированнх 3. И осталось столько недосказанного… Но нам нужно было уезжать. Обязательно вернемся в этот город еще. У Сергея собран огромный материал. . Нужно брать именно такую автомобильно- пешеходную экскурсию, она позволяет увидеть максимально много. И да, 3 часа это слишком мало, столько осталось за кадром. . Мы безмерно благодарны Сергею, пожалуй это была самая интересная экскурсия, на которой я побывала. Всем советую побывать на экскурсии с Сергеем. У него есть самые разные маршруты. Еще раз благодарю за доставленное удовольствие. Всем желаю приятного отдыха и ярких впечатлений.

  • О
    Оксана
    7 августа 2024
    Автомобильно-пешеходная экскурсия на авто гида
    Были на экскурсии с Сергеем Датченко 7 августа. Ну очень классный экскурсовод! Комфортный, чистый автомобиль с кондиционером. Грамотный и опытный,
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    с отличным знанием города - наш Сергей провёл очень увлекательное путешествие по Таганрогу. Город открывается с другой стороны, исторические места, события, личности… все так захватывает, чувствуешь себя так, будто прикоснулся к истории. Раневская, Чехов, Шмидт, Александр 1, Пушкин… Они тоже когда-то были там, где сейчас я. Вот такие ощущения дарит Сергей. Очень внимательный, располагает к себе с первых секунд. Я очень благодарна Сергею за новые знания, новые впечатления. Спасибо большое. П. С. экскурсия очень недорого стоит (честно, я бы брала значительно больше) и ещё в конце экскурсии презент)))

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Замечательный день в Таганроге
    Спасибо большое за экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Очень надеюсь посетить его ещё.
  • С
    Света
    1 мая 2024
    Замечательный день в Таганроге
    27 апреля посетили г. Таганрог в составе организованной группы. Сергей - эрудированный, деликатный профессионал своего дела с тонким чувством юмора
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    смог за несколько часов познакомить с городом Петра I, Александра I, А. П. Чехова, Ф. Г. Раневской, М. Танича, К. Савицкого, святого Павла Таганрогского и мн. др. Также Сергей провел нас по непарадной части города - рыбацкому кварталу Богудонии. Время экскурсии пролетело как несколько минут, не хотелось расставаться. Не могу не сказать об экипировке Сергея: современное профессиональное аудио-оборудование, альбом с фотографиями и документами, а также реквизит для памятных фото плюс перед окончанием экскурсии лотерея с розыгрышем магнитика на память о Таганроге! Конечно, за один день невозможно побывать везде и всюду, но представление о городе мы получили, спасибо, Сергей! Обязательно приедем еще! Желаю дальнейших Вам успехов!

Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Дом Раевского»

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  5. Свято-Никольский храм
Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в апреле 2025
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