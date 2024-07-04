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1 час
Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
Прогулявшись по историческим улицам Таганрога, отправляйтесь на водную экскурсию. Насладитесь панорамой города с моря и узнайте его историю с нового ракурса
Начало: Пушкинская набережная 1, напротив ресторана «Альба...
Расписание: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 18:00
8 июля в 17:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Были и небыли Таганрога: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Таганрогу откроет вам удивительный мир города, где жили Чехов, Чайковский и Раневская. Узнайте о Петре I и его роли в истории
Начало: Петровская, 104 (главный вход в парк Горького)
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
6 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
Узнайте, как Антон Чехов жил и творил в Таганроге. Посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу 19 века. Экскурсия откроет новые грани любимого писателя
Начало: Музей Лавка Чеховых (Александровская. 100)
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 июля 2024Здравствуйте, экскурсовод очень содержательно и интересно подавала материал. Очень приятная в общении. Взрослым было интересно. Немного штормило. Но дети с ветерком прокатились и с восторгом! Экскурсию могу порекомендовать друзьям.
- ППавел3 июля 2024Очень понравилась экскурсия, спасибо организатору и гиду!
- ААнна2 июля 2024От чистого сердца благодарим Игоря за прекрасную экскурсию по дивному городу - Тогонрог! Игорь невероятно творческий, эрудированный, артистичный, душевный, увеличенный
- ООльга1 июля 2024Отличная экскурсия, несмотря на жару 2,5 часа пролетели незаметно. В экскурсии помимо исторической справки о Таганроге много информации об известных
- ЕЕлена28 июня 2024Побольше информации
- ЕЕвгений22 июня 2024Прекрасная экскурсия, с удовольствием приедем еще не один раз, так как у Игоря знаний не на один день. Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «На выходные»
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