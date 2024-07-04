Экскурсии выходного дня в Таганроге

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Таганроге, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
70 отзывов
Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
Прогулявшись по историческим улицам Таганрога, отправляйтесь на водную экскурсию. Насладитесь панорамой города с моря и узнайте его историю с нового ракурса
Начало: Пушкинская набережная 1, напротив ресторана «Альба...
Расписание: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 18:00
8 июля в 17:00
900 за человека
Были и небыли Таганрога
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
146 отзывов
Были и небыли Таганрога: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Таганрогу откроет вам удивительный мир города, где жили Чехов, Чайковский и Раневская. Узнайте о Петре I и его роли в истории
Начало: Петровская, 104 (главный вход в парк Горького)
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
6 670 за всё до 8 чел.
Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
Узнайте, как Антон Чехов жил и творил в Таганроге. Посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу 19 века. Экскурсия откроет новые грани любимого писателя
Начало: Музей Лавка Чеховых (Александровская. 100)
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
6 670 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 июля 2024
    Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
    Здравствуйте, экскурсовод очень содержательно и интересно подавала материал. Очень приятная в общении. Взрослым было интересно. Немного штормило. Но дети с ветерком прокатились и с восторгом! Экскурсию могу порекомендовать друзьям.
  • П
    Павел
    3 июля 2024
    Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
    Очень понравилась экскурсия, спасибо организатору и гиду!
  • А
    Анна
    2 июля 2024
    Были и небыли Таганрога
    От чистого сердца благодарим Игоря за прекрасную экскурсию по дивному городу - Тогонрог! Игорь невероятно творческий, эрудированный, артистичный, душевный, увеличенный
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    историей своего города человек! Нам было очень интересно и познавательно с ним пообщаться! Будете в Тогонроге, рекомендуем сходить на экскурсию к Игорю, который любит свой город и расскажет вам много удивительных историй о людях живших в нем! От души желаем Игорю вдохновения, творческих успехов и удачи!

  • О
    Ольга
    1 июля 2024
    Были и небыли Таганрога
    Отличная экскурсия, несмотря на жару 2,5 часа пролетели незаметно. В экскурсии помимо исторической справки о Таганроге много информации об известных
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    людях, живших когда-либо в этом замечательном городе, в числе прочего мы узнали много нового про Чехова и Раневскую)) Игорь очень харизматичный экскурсовод, рассказывает увлеченно, без шаблонных, заученных фраз, подробно и информативно отвечал на все наши вопросы, возникавшие по ходу экскурсии!

  • Е
    Елена
    28 июня 2024
    Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
    Побольше информации
  • Е
    Евгений
    22 июня 2024
    Были и небыли Таганрога
    Прекрасная экскурсия, с удовольствием приедем еще не один раз, так как у Игоря знаний не на один день. Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Библиотека им. Чехова
  2. Дворец Александра I
  3. Парк Горького
Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в июле 2024
Сейчас в Таганроге в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 6 670. Туристы уже оставили гидам 230 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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