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историей своего города человек! Нам было очень интересно и познавательно с ним пообщаться! Будете в Тогонроге, рекомендуем сходить на экскурсию к Игорю, который любит свой город и расскажет вам много удивительных историй о людях живших в нем! От души желаем Игорю вдохновения, творческих успехов и удачи!