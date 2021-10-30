Что вас ждет

Наша экскурсия начнется с посещения Каменной лестницы, которая связывает Греческую улицу с Пушкинской набережной. Она состоит из 188 ступеней и богато украшена римскими вазами и скульптурами. Спустившись, мы попадем на набережную, где возвышаются статуя «Роман с контрабасом» и монумент в честь 300-летия города.

Прогуливаясь, мы дойдем до памятника Петру I — основателю Таганрога. Статуя находится в оконечности мыса и устремляет свой взор на просторы Азовского моря. Далее мы пройдем по исторической части города и осмотрим старинные здания XVIII-XIX столетий.

В ходе прогулки вы также полюбуетесь Домом Чайковских, театром им. Чехова, Домом Шаронова, в котором работает Музей градостроительного быта. Еще один интересный пункт экскурсионной программы — дворец И. Д. Алфераки, построенный в 1848 году по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера. Сегодня в его стенах размещается экспозиция Историко-Краеведческого музея с собранием археологических находок, живописи, нумизматики.