Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу

Таганрог - город песчаных азовских пляжей с оживленной портовой жизнью и чарующей чеховской...

Таганрог — город песчаных азовских пляжей с оживленной портовой жизнью и чарующей чеховской атмосферой.

Наша экскурсия начнется с посещения Каменной лестницы, которая связывает Греческую улицу с Пушкинской набережной.

Прогуливаясь, мы дойдем до памятника Петру I — основателю Таганрога.

В ходе прогулки вы также полюбуетесь Домом Чайковских, театром им.

Чехова, Домом Шаронова.

Еще один интересный пункт экскурсионной программы — дворец И. Д. Алфераки, построенный в 1848 году и многое другое.
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу

Что вы увидите 🤩

  • Каменная лестница
  • Историческая часть города
  • Старинные здания XVIII-XIX столетий
  • Дом Чайковских
  • Театр им. Чехова
  • Дом Шаронова
  • Дворец И. Д. Алфераки и другие
Что вас ждет
Наша экскурсия начнется с посещения Каменной лестницы, которая связывает Греческую улицу с Пушкинской набережной. Она состоит из 188 ступеней и богато украшена римскими вазами и скульптурами. Спустившись, мы попадем на набережную, где возвышаются статуя «Роман с контрабасом» и монумент в честь 300-летия города.
Прогуливаясь, мы дойдем до памятника Петру I — основателю Таганрога. Статуя находится в оконечности мыса и устремляет свой взор на просторы Азовского моря. Далее мы пройдем по исторической части города и осмотрим старинные здания XVIII-XIX столетий.
В ходе прогулки вы также полюбуетесь Домом Чайковских, театром им. Чехова, Домом Шаронова, в котором работает Музей градостроительного быта. Еще один интересный пункт экскурсионной программы — дворец И. Д. Алфераки, построенный в 1848 году по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера. Сегодня в его стенах размещается экспозиция Историко-Краеведческого музея с собранием археологических находок, живописи, нумизматики.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Билет
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
    Место начала и завершения
    По согласованию с гидом
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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