Таганрог — город песчаных азовских пляжей с оживленной портовой жизнью и чарующей чеховской атмосферой.
Наша экскурсия начнется с посещения Каменной лестницы, которая связывает Греческую улицу с Пушкинской набережной. Прогуливаясь, мы дойдем
Наша экскурсия начнется с посещения Каменной лестницы, которая связывает Греческую улицу с Пушкинской набережной. Прогуливаясь, мы дойдем
Описание экскурсииЧто вас ждет Наша экскурсия начнется с посещения Каменной лестницы, которая связывает Греческую улицу с Пушкинской набережной. Она состоит из 188 ступеней и богато украшена римскими вазами и скульптурами. Спустившись, мы попадем на набережную, где возвышаются статуя «Роман с контрабасом» и монумент в честь 300-летия города. Прогуливаясь, мы дойдем до памятника Петру I — основателю Таганрога. Статуя находится в оконечности мыса и устремляет свой взор на просторы Азовского моря. Далее мы пройдем по исторической части города и осмотрим старинные здания XVIII-XIX столетий. В ходе прогулки вы также полюбуетесь Домом Чайковских, театром им. Чехова, Домом Шаронова, в котором работает Музей градостроительного быта. Еще один интересный пункт экскурсионной программы — дворец И. Д. Алфераки, построенный в 1848 году по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера. Сегодня в его стенах размещается экспозиция Историко-Краеведческого музея с собранием археологических находок, живописи, нумизматики. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каменная лестница
- Историческая часть города
- Старинные здания XVIII-XIX столетий
- Дом Чайковских
- Театр им. Чехова
- Дом Шаронова
- Дворец И.Д. Алфераки и другие
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Благодарю Оксану за индивидуальную пешую экскурсию по Таганрогу.
Прошлись от памятника Петру Первому до гимназии А. Чехова.
Узнала много интересных исторических фактов, словно окунулась в прошлое более 300 лет назад.
Было интересно и прошло на одном дыхании.
Спасибо!
Прошлись от памятника Петру Первому до гимназии А. Чехова.
Узнала много интересных исторических фактов, словно окунулась в прошлое более 300 лет назад.
Было интересно и прошло на одном дыхании.
Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень приятная экскурсовод Оксана.
Интересно рассказывает, все подробно, с фактами, фотографиями и даже подарила милые наклейки.
Очень приятный голос и хорошая речь, приятно слушать.
Благодарю за отличную экскурсию!
Интересно рассказывает, все подробно, с фактами, фотографиями и даже подарила милые наклейки.
Очень приятный голос и хорошая речь, приятно слушать.
Благодарю за отличную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Здравствуйте. Мы были на обзорной экскурсии по Таганрогу. Экскурсовод Айна. Экскурсия интересная и познавательная. А Айна увлекательно ее провела. Спасибо от всей нашей компании
Вам был полезен этот отзыв?
M
Сергей - великолепный экскурсовод
Вам был полезен этот отзыв?
А
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Таганрога
Похожие экскурсии на «Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу»
Индивидуальная
до 10 чел.
Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
Вас ждёт интригующая прогулка по Богудонии, где контрабандисты и пираты оставили свой след. Узнайте о подземных ходах и легендах района
Начало: От Никольской церкви
Сегодня в 14:30
Завтра в 15:00
от 4950 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Обзорная аудиоэкскурсия по Таганрогу (без гида)
Аудиогид станет вашим спутником в Таганроге. Узнайте о греческих переселенцах, героях Чехова и архитектуре, гуляя по историческим местам
Начало: Возле театра ИМ.А.П. Чехова
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от 1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Морской и тёплый Таганрог - родной город Антона Чехова, торговый центр юга России. Прогулка по улочкам и набережным, посещение чеховских мест
Начало: В историческом центре города Таганрога
17 авг в 06:00
18 авг в 06:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Таганрогу пешком или на авто туристов
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 48 чел.
6150 ₽ за экскурсию