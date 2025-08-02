Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Наша экскурсия начнется с посещения Каменной лестницы, которая связывает Греческую улицу с Пушкинской набережной. Прогуливаясь, мы дойдем читать дальше уменьшить до памятника Петру I — основателю Таганрога. В ходе прогулки вы также полюбуетесь Домом Чайковских, театром им. Чехова, Домом Шаронова. Еще один интересный пункт экскурсионной программы — дворец И. Д. Алфераки, построенный в 1848 году и многое другое. Таганрог — город песчаных азовских пляжей с оживленной портовой жизнью и чарующей чеховской атмосферой.Наша экскурсия начнется с посещения Каменной лестницы, которая связывает Греческую улицу с Пушкинской набережной. Прогуливаясь, мы дойдем 5 6 отзывов

Gidy Gorode Ваш гид в Таганроге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6150 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 6 отзывов 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Что вас ждет Наша экскурсия начнется с посещения Каменной лестницы, которая связывает Греческую улицу с Пушкинской набережной. Она состоит из 188 ступеней и богато украшена римскими вазами и скульптурами. Спустившись, мы попадем на набережную, где возвышаются статуя «Роман с контрабасом» и монумент в честь 300-летия города. Прогуливаясь, мы дойдем до памятника Петру I — основателю Таганрога. Статуя находится в оконечности мыса и устремляет свой взор на просторы Азовского моря. Далее мы пройдем по исторической части города и осмотрим старинные здания XVIII-XIX столетий. В ходе прогулки вы также полюбуетесь Домом Чайковских, театром им. Чехова, Домом Шаронова, в котором работает Музей градостроительного быта. Еще один интересный пункт экскурсионной программы — дворец И. Д. Алфераки, построенный в 1848 году по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера. Сегодня в его стенах размещается экспозиция Историко-Краеведческого музея с собранием археологических находок, живописи, нумизматики. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Каменная лестница

Историческая часть города

Старинные здания XVIII-XIX столетий

Дом Чайковских

Театр им. Чехова

Дом Шаронова

Дворец И.Д. Алфераки и другие Что включено Экскурсионное обслуживание Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.