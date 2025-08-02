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Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу

Обзорная экскурсия по Таганрогу: путешествие по культурным и историческим местам
Таганрог — город песчаных азовских пляжей с оживленной портовой жизнью и чарующей чеховской атмосферой.

Наша экскурсия начнется с посещения Каменной лестницы, которая связывает Греческую улицу с Пушкинской набережной. Прогуливаясь, мы дойдем
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до памятника Петру I — основателю Таганрога. В ходе прогулки вы также полюбуетесь Домом Чайковских, театром им. Чехова, Домом Шаронова. Еще один интересный пункт экскурсионной программы — дворец И. Д. Алфераки, построенный в 1848 году и многое другое.

5
6 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу

Описание экскурсии

Что вас ждет Наша экскурсия начнется с посещения Каменной лестницы, которая связывает Греческую улицу с Пушкинской набережной. Она состоит из 188 ступеней и богато украшена римскими вазами и скульптурами. Спустившись, мы попадем на набережную, где возвышаются статуя «Роман с контрабасом» и монумент в честь 300-летия города. Прогуливаясь, мы дойдем до памятника Петру I — основателю Таганрога. Статуя находится в оконечности мыса и устремляет свой взор на просторы Азовского моря. Далее мы пройдем по исторической части города и осмотрим старинные здания XVIII-XIX столетий. В ходе прогулки вы также полюбуетесь Домом Чайковских, театром им. Чехова, Домом Шаронова, в котором работает Музей градостроительного быта. Еще один интересный пункт экскурсионной программы — дворец И. Д. Алфераки, построенный в 1848 году по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера. Сегодня в его стенах размещается экспозиция Историко-Краеведческого музея с собранием археологических находок, живописи, нумизматики. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каменная лестница
  • Историческая часть города
  • Старинные здания XVIII-XIX столетий
  • Дом Чайковских
  • Театр им. Чехова
  • Дом Шаронова
  • Дворец И.Д. Алфераки и другие
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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Благодарю Оксану за индивидуальную пешую экскурсию по Таганрогу.
Прошлись от памятника Петру Первому до гимназии А. Чехова.

Узнала много интересных исторических фактов, словно окунулась в прошлое более 300 лет назад.

Было интересно и прошло на одном дыхании.

Спасибо!
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А
Очень приятная экскурсовод Оксана.
Интересно рассказывает, все подробно, с фактами, фотографиями и даже подарила милые наклейки.
Очень приятный голос и хорошая речь, приятно слушать.
Благодарю за отличную экскурсию!
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О
Здравствуйте. Мы были на обзорной экскурсии по Таганрогу. Экскурсовод Айна. Экскурсия интересная и познавательная. А Айна увлекательно ее провела. Спасибо от всей нашей компании
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M
Сергей - великолепный экскурсовод
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А
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Д
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