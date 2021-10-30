Что вас ждет

В ходе экскурсии Вы осмотрите старинные храмы и купеческие особняки, побываете в местах, связанных с известными личностями — Александром I, Антоном Чеховым, Фаиной Раневской, Анатолием Дуровым.

Во время прогулки мы спустимся по Каменной лестнице, увидим памятник Петру I и Петровские казармы, проедемся к дворцу Александра I. Уделим внимание религиозным достопримечательностям и осмотрим Церковь Всех Святых и Свято-Никольский храм.

Большой интерес для многих гостей Таганрога представляют места, которые напоминают о знаменитом уроженце — А. П. Чехове. Визит в город позволяет увидеть дом, в котором родился писатель, Лавку Чехова, где он жил в 1869—1874 годах.

Не менее занимательным станет знакомство с достопримечательностями, связанными с другими именитыми жителями Таганрога. Экскурсия приведет нас к Музею Фаины Раневской. Также мы посетим Дом-музей А. А. Дурова, в котором дрессировщик проживал со своей семьей. Сегодня в его стенах представлена большая музейная экспозиция, посвященная цирковому искусству.