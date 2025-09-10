Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы В ходе экскурсии Вы осмотрите старинные храмы и купеческие особняки, побываете в местах, связанных с известными личностями — Александром I, Антоном Чеховым, Фаиной Раневской, Анатолием Дуровым. Во время прогулки мы спустимся по Каменной лестнице, увидим памятник Петру I и Петровские казармы, проедемся к дворцу Александра I. Уделим внимание религиозным достопримечательностям и осмотрим Церковь Всех Святых и Свято-Никольский храм. 5 2 отзыва

Gidy Gorode Ваш гид в Таганроге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8150 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 3 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ждет В ходе экскурсии Вы осмотрите старинные храмы и купеческие особняки, побываете в местах, связанных с известными личностями — Александром I, Антоном Чеховым, Фаиной Раневской, Анатолием Дуровым. Во время прогулки мы спустимся по Каменной лестнице, увидим памятник Петру I и Петровские казармы, проедемся к дворцу Александра I. Уделим внимание религиозным достопримечательностям и осмотрим Церковь Всех Святых и Свято-Никольский храм. Большой интерес для многих гостей Таганрога представляют места, которые напоминают о знаменитом уроженце — А. П. Чехове. Визит в город позволяет увидеть дом, в котором родился писатель, Лавку Чехова, где он жил в 1869—1874 годах. Не менее занимательным станет знакомство с достопримечательностями, связанными с другими именитыми жителями Таганрога. Экскурсия приведет нас к Музею Фаины Раневской. Также мы посетим Дом-музей А. А. Дурова, в котором дрессировщик проживал со своей семьей. Сегодня в его стенах представлена большая музейная экспозиция, посвященная цирковому искусству. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Каменная лестница

Историческая часть города

Старинные здания XVIII-XIX столетий

Дом Чайковских

Театр им. Чехова

Дом Шаронова

Дворец И.Д. Алфераки

Памятник Петру I

Петровские казармы

Дворец Александра I

Церковь Всех Святых

Свято-Никольский храм

Дом-музей А.А. Дурова и другие Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Транспортное обслуживание не включено в стоимость

Экскурсия проводится на транспорте туристов

Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.