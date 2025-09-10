В ходе экскурсии Вы осмотрите старинные храмы и купеческие особняки, побываете в местах, связанных с известными личностями — Александром I, Антоном Чеховым, Фаиной Раневской, Анатолием Дуровым. Во время прогулки мы спустимся по Каменной лестнице, увидим памятник Петру I и Петровские казармы, проедемся к дворцу Александра I. Уделим внимание религиозным достопримечательностям и осмотрим Церковь Всех Святых и Свято-Никольский храм.
Описание экскурсииЧто вас ждет В ходе экскурсии Вы осмотрите старинные храмы и купеческие особняки, побываете в местах, связанных с известными личностями — Александром I, Антоном Чеховым, Фаиной Раневской, Анатолием Дуровым. Во время прогулки мы спустимся по Каменной лестнице, увидим памятник Петру I и Петровские казармы, проедемся к дворцу Александра I. Уделим внимание религиозным достопримечательностям и осмотрим Церковь Всех Святых и Свято-Никольский храм. Большой интерес для многих гостей Таганрога представляют места, которые напоминают о знаменитом уроженце — А. П. Чехове. Визит в город позволяет увидеть дом, в котором родился писатель, Лавку Чехова, где он жил в 1869—1874 годах. Не менее занимательным станет знакомство с достопримечательностями, связанными с другими именитыми жителями Таганрога. Экскурсия приведет нас к Музею Фаины Раневской. Также мы посетим Дом-музей А. А. Дурова, в котором дрессировщик проживал со своей семьей. Сегодня в его стенах представлена большая музейная экспозиция, посвященная цирковому искусству. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каменная лестница
- Историческая часть города
- Старинные здания XVIII-XIX столетий
- Дом Чайковских
- Театр им. Чехова
- Дом Шаронова
- Дворец И.Д. Алфераки
- Памятник Петру I
- Петровские казармы
- Дворец Александра I
- Церковь Всех Святых
- Свято-Никольский храм
- Дом-музей А.А. Дурова и другие
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость
- Экскурсия проводится на транспорте туристов
- Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Я увидел практически всё, что можно было увидеть в Таганроге, не ожидал, что столько много достопримечательностей. Большое спасибо экскурсоводу Оксане!
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C
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