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Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте туриста

Индивидуальная обзорная экскурсия по Таганрогу: культурные и исторические места
В ходе экскурсии Вы осмотрите старинные храмы и купеческие особняки, побываете в местах, связанных с известными личностями — Александром I, Антоном Чеховым, Фаиной Раневской, Анатолием Дуровым. Во время прогулки мы спустимся по Каменной лестнице, увидим памятник Петру I и Петровские казармы, проедемся к дворцу Александра I. Уделим внимание религиозным достопримечательностям и осмотрим Церковь Всех Святых и Свято-Никольский храм.
5
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте туриста
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте туриста
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте туриста

Описание экскурсии

Что вас ждет В ходе экскурсии Вы осмотрите старинные храмы и купеческие особняки, побываете в местах, связанных с известными личностями — Александром I, Антоном Чеховым, Фаиной Раневской, Анатолием Дуровым. Во время прогулки мы спустимся по Каменной лестнице, увидим памятник Петру I и Петровские казармы, проедемся к дворцу Александра I. Уделим внимание религиозным достопримечательностям и осмотрим Церковь Всех Святых и Свято-Никольский храм. Большой интерес для многих гостей Таганрога представляют места, которые напоминают о знаменитом уроженце — А. П. Чехове. Визит в город позволяет увидеть дом, в котором родился писатель, Лавку Чехова, где он жил в 1869—1874 годах. Не менее занимательным станет знакомство с достопримечательностями, связанными с другими именитыми жителями Таганрога. Экскурсия приведет нас к Музею Фаины Раневской. Также мы посетим Дом-музей А. А. Дурова, в котором дрессировщик проживал со своей семьей. Сегодня в его стенах представлена большая музейная экспозиция, посвященная цирковому искусству. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каменная лестница
  • Историческая часть города
  • Старинные здания XVIII-XIX столетий
  • Дом Чайковских
  • Театр им. Чехова
  • Дом Шаронова
  • Дворец И.Д. Алфераки
  • Памятник Петру I
  • Петровские казармы
  • Дворец Александра I
  • Церковь Всех Святых
  • Свято-Никольский храм
  • Дом-музей А.А. Дурова и другие
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов
  • Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
А
Я увидел практически всё, что можно было увидеть в Таганроге, не ожидал, что столько много достопримечательностей. Большое спасибо экскурсоводу Оксане!
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