Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте

В ходе экскурсии Вы осмотрите старинные храмы и купеческие особняки, побываете в местах, связанных с...

В ходе экскурсии Вы осмотрите старинные храмы и купеческие особняки, побываете в местах, связанных с известными личностями — Александром I, Антоном Чеховым, Фаиной Раневской, Анатолием Дуровым.

Во время прогулки мы спустимся по Каменной лестнице, увидим памятник Петру I и Петровские казармы, проедемся к дворцу Александра I.

Уделим внимание религиозным достопримечательностям и осмотрим Церковь Всех Святых и Свято-Никольский храм.
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте

Что вы увидите 🤩

  • Каменная лестница
  • Историческая часть города
  • Старинные здания XVIII-XIX столетий
  • Дом Чайковских
  • Театр им. Чехова
  • Дом Шаронова
  • Дворец И. Д. Алфераки
  • Памятник Петру I
  • Петровские казармы
  • дворец Александра I
  • Церковь Всех Святых
  • Свято-Никольский храм
  • Дом-музей А. А. Дурова и другие
Что вас ждет
В ходе экскурсии Вы осмотрите старинные храмы и купеческие особняки, побываете в местах, связанных с известными личностями — Александром I, Антоном Чеховым, Фаиной Раневской, Анатолием Дуровым.
Во время прогулки мы спустимся по Каменной лестнице, увидим памятник Петру I и Петровские казармы, проедемся к дворцу Александра I. Уделим внимание религиозным достопримечательностям и осмотрим Церковь Всех Святых и Свято-Никольский храм.
Большой интерес для многих гостей Таганрога представляют места, которые напоминают о знаменитом уроженце — А. П. Чехове. Визит в город позволяет увидеть дом, в котором родился писатель, Лавку Чехова, где он жил в 1869—1874 годах.
Не менее занимательным станет знакомство с достопримечательностями, связанными с другими именитыми жителями Таганрога. Экскурсия приведет нас к Музею Фаины Раневской. Также мы посетим Дом-музей А. А. Дурова, в котором дрессировщик проживал со своей семьей. Сегодня в его стенах представлена большая музейная экспозиция, посвященная цирковому искусству.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Билет
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспорт и входные билеты в музей оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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