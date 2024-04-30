Экспресс-прогулка по Таганрогу предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города.
За 2,5 часа участники смогут увидеть главные достопримечательности, включая памятники, музеи и исторические здания. Узнайте о жизни А.П. Чехова, посещении города императором Александром I и величии купеческого прошлого. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления и отличные фотографии
За 2,5 часа участники смогут увидеть главные достопримечательности, включая памятники, музеи и исторические здания. Узнайте о жизни А.П. Чехова, посещении города императором Александром I и величии купеческого прошлого. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления и отличные фотографии
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Памятники и музеи
- 📜 Истории о Чехове
- 👑 Тайны императора
- 🏙️ Купеческие лавки
- 📸 Красивые панорамы
Лучшее время для посещения
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апр
май
июн
июл
авг
сен
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ноя
дек
Лучшее время для посещения Таганрога - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красотами. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но могут быть дожди. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но учтите, что погода может быть прохладной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Памятники
- Музеи
- Исторические здания
- Купеческие лавки
Описание экскурсииОб экскурсии Отправляйтесь на экспресс-прогулку по историческому центру Таганрога! За 2,5 часа вы увидите все самое яркое, чем славится город. Памятники, музеи, исторические здания, купеческие лавки, красивые панорамы, интересные истории, удивительные факты и отличные фотографии – вот, что ждет вас в рамках нашей экскурсии. В ходе прогулки по городу вы узнаете:
- о том, как и почему появился Таганрог на карте России;
- о жизни А. П. Чехова и его семьи в Таганроге;
- о пребывании и неожиданной смерти в Таганроге императора Александра I;
- о богатстве и величии южного купеческого города и многое другое.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник основателю Таганрога Петру I
- Места, связанные с жизнью и творчеством писателя А.П. Чехова
- Старейший в городе Свято-Никольский храм
- Дворец Александра I на Греческой улице и памятник императору на Александровской площади
- Живописная городская купеческая застройка XIX - начала XX вв
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Чехова, 109, Таганрог
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
h
Нас познакомили с историей возникновения города, многими зданиями/особняками, принадлежащими известным жителям города в прошлом. Побывали в домике Чехова АП, узнали о интересных фактах его семьи, о периоде жизни его в Таганроге и прототипах персонажей произведений АП. Дошли до каменной лестнице. . Заходили и смотрели старую парадную на Итальянском. Спасибо Юлии за познавательную экскурсию.
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О
Добрый вечер. Мы бы оценили прошедшую экскурсию на 5 с плюсом!:) Приятно было съездить в Таганрог именно сейчас, когда ещё не сильно жарко, полюбоваться на море! Рассказа экскурсовода был увлекательным, из достопримечательностей больше всего запомнился домик Чехова. Спасибо!
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Е
Добрый вечер! Спасибо, мы довольны поездкой! На экскурсию поехали с дочкой, в школе она как раз сейчас проходит творчество А. П. Чехова. Надеюсь, ей пригодится всё, что она услышала на экскурсии о писателе, поможет в учёбе! Нам очень понравился гид, спасибо ей огромное!
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М
Добрый вечер. Экскурсия была проведена профессионально! У экскурсовода в запасе оказалось множество интересных историй о городе. Больше всего запомнилась набережная Таганрога, а также дворец Алфераки впечатлил! Благодарим!
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Е
Было очень интересно. Экскурсия, прошла буквально, на одном дыхании. Спасибо гиду Сергею-отличный специалист, в своем вопросе! 😊
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Е
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