Экспресс-прогулка по Таганрогу предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города.



За 2,5 часа участники смогут увидеть главные достопримечательности, включая памятники, музеи и исторические здания. Узнайте о жизни А.П. Чехова, посещении города императором Александром I и величии купеческого прошлого. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления и отличные фотографии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Таганрога - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красотами. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но могут быть дожди. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но учтите, что погода может быть прохладной.

Сейчас август — это идеальное время.