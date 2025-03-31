Домик Чехова – экскурсии в Таганроге

Найдено 3 экскурсии в категории «Домик Чехова» в Таганроге, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Таганрогу
На машине
3 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: от Петра I до Чехова
Морской и тёплый Таганрог - родной город Антона Чехова, торговый центр юга России. Прогулка по улочкам и набережным, посещение чеховских мест
Начало: В историческом центре города Таганрога
12 мая в 06:00
13 мая в 06:00
7334 ₽ за всё до 4 чел.
Замечательный день в Таганроге
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Замечательный день в Таганроге: индивидуальная экскурсия
Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте, способный очаровать своими пастельными красками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности, предпочтительней с утра. Экскурсию проводит команда гидов.
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5000 ₽ за экскурсию
Греческие переселенцы, искусство и культура Таганрога
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Греческие переселенцы и культура Таганрога
Погрузитесь в историю Таганрога через призму греческих переселенцев. Узнайте о влиянии на искусство и архитектуру города, а также о знаменитых личностях
Начало: На улице Петровской
3000 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    31 марта 2025
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    В Таганроге бывала много раз, но гид Сергей смог показать места, абсолютно новые для меня. Рассказ хорошо построен, нет бесконечных
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    дат, много необычных и интересных фактов. С учетом использования автомобиля посмотрели весь центр, 3 часа- совсем не утомительно. По итогам экскурсии понимаю, сколько еще невиданных ранее мест есть в моем любимом Таганроге, будем пытаться исправить это, при случае закажем еще экскурсии у Сергея.

  • О
    Ольга
    15 февраля 2025
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    Огромное спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Узнали много нового о величайших людях Фаине Раневской, А. П. Чехове. Город Таганрог буквально пропитан историей. Посмотрели архитектуру города Таганрога, которая поразила нас красивейшими зданиями. Моя семья очень благодарна Сергею за прекрасно проведенное время👍👍👍
    Огромное спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Узнали много нового о величайших людях Фаине Раневской, А. ПОгромное спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Узнали много нового о величайших людях Фаине Раневской, А. ПОгромное спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Узнали много нового о величайших людях Фаине Раневской, А. ПОгромное спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Узнали много нового о величайших людях Фаине Раневской, А. П
  • Т
    Татьяна
    8 февраля 2025
    Греческие переселенцы, искусство и культура Таганрога
    Очень приятный, знающий и эрудированный экскурсовод Юлия. Рассказала об искусстве и культуре г. Таганрога и о греческих переселенцах. Посетили с ней все знаковые достопримечательности. Посоветовала места, которые следует посетить дополнительно. Отличные впечатления после экскурсии. Всем советую!
    Очень приятный, знающий и эрудированный экскурсовод Юлия. Рассказала об искусстве и культуре г. Таганрога и оОчень приятный, знающий и эрудированный экскурсовод Юлия. Рассказала об искусстве и культуре г. Таганрога и оОчень приятный, знающий и эрудированный экскурсовод Юлия. Рассказала об искусстве и культуре г. Таганрога и оОчень приятный, знающий и эрудированный экскурсовод Юлия. Рассказала об искусстве и культуре г. Таганрога и о
  • В
    Виктория
    11 января 2025
    Греческие переселенцы, искусство и культура Таганрога
    Замечательная экскурсия без лишней информации! Приятная девушка Юлия, влюблённая в свой город!
  • С
    Светлана
    7 января 2025
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    6-го января мы всей сумьей были на автомобильной экскурсии по Таганрогу. Мы сами из Ростова-на-Дону. В Таганроге бываем часто, но
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    вдруг осознали, что очень мало знаем об истории этого города и решили посвятить каникулы экскурсии. Экскурсия понравилась очень-очень. Неторопливая автомобильная поездка с интересными подробностями о зданиях и памятниках города чередовалась с 5-ти, 10-ти минутными пешими переходами. Экскурсовод Сергей поделился с нами своими глубокими знаниями истории города и его памятных мест. Оказалось, что в Таганроге есть много местечек, зданий, памятников и скульптур о которых мы даже не подозревали. Сергей очень много знает и очень интересно рассказывает. Экскурсию он дополняет фотографиями различных мест и документов. Экскурсия проходила с учетом наших пожеланий. Экскурсовод уделил нам много времени, но, все-таки, как выяснилось, мы далеко не все посмотрели, что хотелось бы. Весной приедем к Сергею еще раз. И в конце нас ждал мательньки, но очень приятный презент. Большое спасибо Сергею за увлеченность своим делом. и до новых встреч….

  • E
    Elena
    5 января 2025
    Греческие переселенцы, искусство и культура Таганрога
    Юля, спасибо Вам большое за объёмную и интересную экскурсию. Даже дождь не стал нам помехой. Мы первый раз были в
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    Таганроге и, скажем честно, первое впечатление о городе было не очень. Юля, после вашей экскурсии взгляд на город изменился. Вы открыли для нас много исторических мест и событий. Таганрог - очень интересный и богатый своей историей город. Мы здесь были двое суток и оказалось, что этого мало. Юля, благодаря Вам, хочется ещё приехать в Таганрог и посетить места, в которых не успели побывать. Рекомендуем Юлю, как молодого, но очень грамотного и интересного экскурсовода.

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Замечательный день в Таганроге
    Спасибо большое за экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Очень надеюсь посетить его ещё.
  • С
    Света
    1 мая 2024
    Замечательный день в Таганроге
    27 апреля посетили г. Таганрог в составе организованной группы. Сергей - эрудированный, деликатный профессионал своего дела с тонким чувством юмора
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    смог за несколько часов познакомить с городом Петра I, Александра I, А. П. Чехова, Ф. Г. Раневской, М. Танича, К. Савицкого, святого Павла Таганрогского и мн. др. Также Сергей провел нас по непарадной части города - рыбацкому кварталу Богудонии. Время экскурсии пролетело как несколько минут, не хотелось расставаться. Не могу не сказать об экипировке Сергея: современное профессиональное аудио-оборудование, альбом с фотографиями и документами, а также реквизит для памятных фото плюс перед окончанием экскурсии лотерея с розыгрышем магнитика на память о Таганроге! Конечно, за один день невозможно побывать везде и всюду, но представление о городе мы получили, спасибо, Сергей! Обязательно приедем еще! Желаю дальнейших Вам успехов!

Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Домик Чехова»

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Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в апреле 2025
Сейчас в Таганроге в категории "Домик Чехова" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 7334. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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