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вдруг осознали, что очень мало знаем об истории этого города и решили посвятить каникулы экскурсии. Экскурсия понравилась очень-очень. Неторопливая автомобильная поездка с интересными подробностями о зданиях и памятниках города чередовалась с 5-ти, 10-ти минутными пешими переходами. Экскурсовод Сергей поделился с нами своими глубокими знаниями истории города и его памятных мест. Оказалось, что в Таганроге есть много местечек, зданий, памятников и скульптур о которых мы даже не подозревали. Сергей очень много знает и очень интересно рассказывает. Экскурсию он дополняет фотографиями различных мест и документов. Экскурсия проходила с учетом наших пожеланий. Экскурсовод уделил нам много времени, но, все-таки, как выяснилось, мы далеко не все посмотрели, что хотелось бы. Весной приедем к Сергею еще раз. И в конце нас ждал мательньки, но очень приятный презент. Большое спасибо Сергею за увлеченность своим делом. и до новых встреч….