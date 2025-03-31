Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: от Петра I до Чехова
Морской и тёплый Таганрог - родной город Антона Чехова, торговый центр юга России. Прогулка по улочкам и набережным, посещение чеховских мест
Начало: В историческом центре города Таганрога
12 мая в 06:00
13 мая в 06:00
7334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Замечательный день в Таганроге: индивидуальная экскурсия
Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте, способный очаровать своими пастельными красками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности, предпочтительней с утра. Экскурсию проводит команда гидов.
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 15 чел.
Греческие переселенцы и культура Таганрога
Погрузитесь в историю Таганрога через призму греческих переселенцев. Узнайте о влиянии на искусство и архитектуру города, а также о знаменитых личностях
Начало: На улице Петровской
3000 ₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена31 марта 2025В Таганроге бывала много раз, но гид Сергей смог показать места, абсолютно новые для меня. Рассказ хорошо построен, нет бесконечных
- ООльга15 февраля 2025Огромное спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Узнали много нового о величайших людях Фаине Раневской, А. П. Чехове. Город Таганрог буквально пропитан историей. Посмотрели архитектуру города Таганрога, которая поразила нас красивейшими зданиями. Моя семья очень благодарна Сергею за прекрасно проведенное время👍👍👍
- ТТатьяна8 февраля 2025Очень приятный, знающий и эрудированный экскурсовод Юлия. Рассказала об искусстве и культуре г. Таганрога и о греческих переселенцах. Посетили с ней все знаковые достопримечательности. Посоветовала места, которые следует посетить дополнительно. Отличные впечатления после экскурсии. Всем советую!
- ВВиктория11 января 2025Замечательная экскурсия без лишней информации! Приятная девушка Юлия, влюблённая в свой город!
- ССветлана7 января 20256-го января мы всей сумьей были на автомобильной экскурсии по Таганрогу. Мы сами из Ростова-на-Дону. В Таганроге бываем часто, но
- EElena5 января 2025Юля, спасибо Вам большое за объёмную и интересную экскурсию. Даже дождь не стал нам помехой. Мы первый раз были в
- ЕЕлена12 мая 2024Спасибо большое за экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Очень надеюсь посетить его ещё.
- ССвета1 мая 202427 апреля посетили г. Таганрог в составе организованной группы. Сергей - эрудированный, деликатный профессионал своего дела с тонким чувством юмора
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Домик Чехова»
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