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1 час
Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
Прогулявшись по историческим улицам Таганрога, отправляйтесь на водную экскурсию. Насладитесь панорамой города с моря и узнайте его историю с нового ракурса
Начало: Пушкинская набережная 1, напротив ресторана «Альба...
Завтра в 18:30
10 июня в 17:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Были и небыли Таганрога: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Таганрогу откроет вам удивительный мир города, где жили Чехов, Чайковский и Раневская. Узнайте о Петре I и его роли в истории
Начало: Петровская, 104 (главный вход в парк Горького)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
Узнайте, как Антон Чехов жил и творил в Таганроге. Посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу 19 века. Экскурсия откроет новые грани любимого писателя
Начало: Музей Лавка Чеховых (Александровская. 100)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: от Петра I до Чехова
Морской и тёплый Таганрог - родной город Антона Чехова, торговый центр юга России. Прогулка по улочкам и набережным, посещение чеховских мест
Начало: В историческом центре города Таганрога
19 июня в 06:00
20 июня в 06:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна20 мая 2024Давно не испытывали такого восторга от экскурсии! Игорь - блестящий рассказчик, очень начитанный, грамотный, знающий. Причем, про что бы вы
- ИИрина19 мая 2024Удивительный Таганрог, обязательно вернемся сюда вновь! Если нужен потрясающий рассказчик, любящий свой город, то это только Игорь Пащенко. Он нам столько интересного и познавательного рассказал! 2.5 часа пролетели незаметно)
- ССергей11 мая 2024Обожаю Таганрог! И это не первое посещение этого замечательного города и, надеюсь, не последнее. Игоря знают в городе все таганрожцы) Экскурсия была интересная и познавательная
- ТТатьяна28 апреля 2024Замечательная экскурсия! Игорь построил повествование от жизни известных людей 👏👏👏👏 И это хорошая нить, она красиво вьётся Он приводит тебя на какое-то знаковое место и рассказывает историю живших там людей, опираясь на ваши собственные знания. Рассказ очень артистичный, эмоциональный, и глубокий. Спасибо огромное!
- ААлександр3 апреля 2024Замечательный экскурсовод, душевный, рассказывает очень интересно и живо, речь поставлена. По человеку видно, что он не как магнитофон, который воспроизводит заученный текст, а именно интересуется предметом своего рассказа. Умеет гибко подстраиваться под клиента.
- ТТатьяна7 марта 2024Спасибо большое Сергею за увлекательную и содержательную экскурсию
- ААндрей9 ноября 2023Хорошая экскурсия,общительный экскурсовод,со знанием темы и с юмором провел нас по некоторым Чеховским местам,все понравилось,спасибо.
- ТТатьяна2 ноября 2023У нас достачточно большой опыт путешествий и индивидуальных экскурсий, в основном это я, моя мама 63 лет и дочка 10
- ввиктория4 октября 2023Высокопрофессиональный гид, с огромной любовью раскрывает все темы касающиеся и города и истории и личностей эпохи. С добрым юмором. Легко
- ЕЕлена11 сентября 2023В целом очень интересно,гид и капитан-просто мастер своего дела. Немного организация хромает,но это мелочи
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Летние»
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