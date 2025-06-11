Водная прогулка
По Таганрогскому заливу - на комфортабельном катере
Насладитесь панорамами Таганрога и рыбацким посёлком на комфортабельном катере. Узнайте истории гавани и легенды Меотиды
Начало: На Пушкинской наб
Расписание: в субботу и воскресенье в 16:00
20 июн в 16:00
21 июн в 16:00
1000 ₽ за человека
Водная прогулка
Водная прогулка по Таганрогу
Погрузитесь в атмосферу Таганрога, любуясь его набережными и природными красотами. Уникальная возможность сделать потрясающие фото и насладиться природой
Начало: На Пушкинской набережной
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 16:00 и 17:00
20 июн в 16:00
21 июн в 16:00
1000 ₽ за человека
Водная прогулка
Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
Прогулявшись по историческим улицам Таганрога, отправляйтесь на водную экскурсию. Насладитесь панорамой города с моря и узнайте его историю с нового ракурса
Начало: На Пушкинской набережной
19 июн в 18:00
20 июн в 17:00
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга11 июня 2025Потрясающая прогулка!!! Капитан судна, озорной, веселый мужчина! Яхта чистая. Команда приветливая! Когда мы вышли в море, капитан нас настолько поразил
- ЮЮлия9 июня 2025Не было экскурсии, сказали не сезон, просто покатались - в принципе тоже хорошо)
- ААнатолий17 мая 2025Было супер!! Остался под впечатлением от этого мероприятия ❤️
- ККристина17 мая 2025Благодарю за прекрасную прогулку)))
- ККира9 октября 2024Нам очень понравилась поездка, впечатления только положительные. Большое спасибо менеджеру Елизавете за помощь, капитану корабля за вовлеченность, морю за его красоту)
- ИИрина30 сентября 2024Отличный гид! Много интересного рассказала! Спасибо, что позволили увидеть Таганрог с другой стороны! И отдельное спасибо капитану, прокатил с ветерком!:)
- кконстантин27 сентября 2024Спасибо организаторам и команде! Очень понравилось и нам взрослым и нашему внуку! Прогулка сделала наше посещение города и ярче и содержательней!
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Речные прогулки»
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