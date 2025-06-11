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Речные прогулки в Таганроге

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Таганроге, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
По Таганрогскому заливу - на комфортабельном катере
На катере
1 час
5 отзывов
Водная прогулка
По Таганрогскому заливу - на комфортабельном катере
Насладитесь панорамами Таганрога и рыбацким посёлком на комфортабельном катере. Узнайте истории гавани и легенды Меотиды
Начало: На Пушкинской наб
Расписание: в субботу и воскресенье в 16:00
20 июн в 16:00
21 июн в 16:00
1000 ₽ за человека
Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
На катере
1 час
1 отзыв
Водная прогулка
Водная прогулка по Таганрогу
Погрузитесь в атмосферу Таганрога, любуясь его набережными и природными красотами. Уникальная возможность сделать потрясающие фото и насладиться природой
Начало: На Пушкинской набережной
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 16:00 и 17:00
20 июн в 16:00
21 июн в 16:00
1000 ₽ за человека
Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
На катере
1 час
98 отзывов
Водная прогулка
Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
Прогулявшись по историческим улицам Таганрога, отправляйтесь на водную экскурсию. Насладитесь панорамой города с моря и узнайте его историю с нового ракурса
Начало: На Пушкинской набережной
19 июн в 18:00
20 июн в 17:00
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    11 июня 2025
    По Таганрогскому заливу - на комфортабельном катере
    Потрясающая прогулка!!! Капитан судна, озорной, веселый мужчина! Яхта чистая. Команда приветливая! Когда мы вышли в море, капитан нас настолько поразил
    читать дальше

    своими навыками управления…. Что эмоции зашкаливают до сих пор!!! Это было не забываемо! Опыт в прогулках большой, но эта прогулка осталось в самом сердечке! В Таганроге бываю часто, непременно вернемся и именно к Вам!

  • Ю
    Юлия
    9 июня 2025
    Прогулка на катере по Таганрогскому заливу
    Не было экскурсии, сказали не сезон, просто покатались - в принципе тоже хорошо)
  • А
    Анатолий
    17 мая 2025
    По Таганрогскому заливу - на комфортабельном катере
    Было супер!! Остался под впечатлением от этого мероприятия ❤️
  • К
    Кристина
    17 мая 2025
    По Таганрогскому заливу - на комфортабельном катере
    Благодарю за прекрасную прогулку)))
  • К
    Кира
    9 октября 2024
    Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
    Нам очень понравилась поездка, впечатления только положительные. Большое спасибо менеджеру Елизавете за помощь, капитану корабля за вовлеченность, морю за его красоту)
    Нам очень понравилась поездка, впечатления только положительные. Большое спасибо менеджеру Елизавете за помощь, капитану корабля заНам очень понравилась поездка, впечатления только положительные. Большое спасибо менеджеру Елизавете за помощь, капитану корабля заНам очень понравилась поездка, впечатления только положительные. Большое спасибо менеджеру Елизавете за помощь, капитану корабля заНам очень понравилась поездка, впечатления только положительные. Большое спасибо менеджеру Елизавете за помощь, капитану корабля заНам очень понравилась поездка, впечатления только положительные. Большое спасибо менеджеру Елизавете за помощь, капитану корабля заНам очень понравилась поездка, впечатления только положительные. Большое спасибо менеджеру Елизавете за помощь, капитану корабля заНам очень понравилась поездка, впечатления только положительные. Большое спасибо менеджеру Елизавете за помощь, капитану корабля за
  • И
    Ирина
    30 сентября 2024
    Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
    Отличный гид! Много интересного рассказала! Спасибо, что позволили увидеть Таганрог с другой стороны! И отдельное спасибо капитану, прокатил с ветерком!:)
    Отличный гид! Много интересного рассказала! Спасибо, что позволили увидеть Таганрог с другой стороны! И отдельное спасибоОтличный гид! Много интересного рассказала! Спасибо, что позволили увидеть Таганрог с другой стороны! И отдельное спасибоОтличный гид! Много интересного рассказала! Спасибо, что позволили увидеть Таганрог с другой стороны! И отдельное спасибо
  • к
    константин
    27 сентября 2024
    Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
    Спасибо организаторам и команде! Очень понравилось и нам взрослым и нашему внуку! Прогулка сделала наше посещение города и ярче и содержательней!

Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Речные прогулки»

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Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в июне 2025
Сейчас в Таганроге в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 1000. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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