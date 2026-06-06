Мы встретим вас в удобном месте — у дома, отеля или вокзала — и доставим точно по расписанию. С вами будет опытный водитель, который хорошо знает маршрут. Поездка пройдёт на комфортном автомобиле с кондиционером. Стоимость фиксированная — без скрытых доплат и неожиданных расходов.
Описание трансфер
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном 7-местном автомобиле Hyundai Starex. Имеются вместительные багажные отделения, полки для ручной клади и USB-разъёмы для подзарядки гаджетов.
- Можем организовать трансфер на Gazelle Next — 15 000 ₽ за группу до 17 чел. и на Volkswagen Crafter —16 000 ₽ за группу до 19 чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Таганроге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 737 туристов
Наша компания — отличный помощник для путешественников и гостей Таганрога. Мы с радостью покажем вам самые красивые места нашего города и края.
Входит в следующие категории Таганрога
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