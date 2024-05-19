И Ирина Были и небыли Таганрога Удивительный Таганрог, обязательно вернемся сюда вновь! Если нужен потрясающий рассказчик, любящий свой город, то это только Игорь Пащенко. Он нам столько интересного и познавательного рассказал! 2.5 часа пролетели незаметно)

С Сергей Были и небыли Таганрога Обожаю Таганрог! И это не первое посещение этого замечательного города и, надеюсь, не последнее. Игоря знают в городе все таганрожцы) Экскурсия была интересная и познавательная

Т Татьяна Были и небыли Таганрога Замечательная экскурсия! Игорь построил повествование от жизни известных людей 👏👏👏👏 И это хорошая нить, она красиво вьётся Он приводит тебя на какое-то знаковое место и рассказывает историю живших там людей, опираясь на ваши собственные знания. Рассказ очень артистичный, эмоциональный, и глубокий. Спасибо огромное!

А Александр Обзорная экскурсия по Таганрогу Замечательный экскурсовод, душевный, рассказывает очень интересно и живо, речь поставлена. По человеку видно, что он не как магнитофон, который воспроизводит заученный текст, а именно интересуется предметом своего рассказа. Умеет гибко подстраиваться под клиента.

Т Татьяна Обзорная экскурсия по Таганрогу Спасибо большое Сергею за увлекательную и содержательную экскурсию

Т Татьяна Обзорная экскурсия по Таганрогу читать дальше лет. Хочу отметить экскурсовода Сергея! Он очень образованный, эрудированный, знающий молодой человек! Невозможно не заметить его любовь к своему городу и к своей работе! Настолько интересных людей встречаешь нечасто. Экскурсия по г. Таганрогу была максимально насыщенной, комфортной, что немаловажно, и в тоже время не перегруженной. Могу поставить только максимальную оценку работе экскурсовода и его отношению к своему делу! Всем рекомендую! У нас достачточно большой опыт путешествий и индивидуальных экскурсий, в основном это я, моя мама 63 лет и дочка 10

Е Елена Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка В целом очень интересно,гид и капитан-просто мастер своего дела. Немного организация хромает,но это мелочи

Л Любовь Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка Добрый день. Отличная экскурсия. Спасибо гиду и капитану!!! Очень понравилось.