Описание экскурсииПосле осмотра главных достопримечательности города мы посетим жемчужину Тамбовского края, великолепную усадьбу Михаила Васильевича Асеева. Это удивительное здание сочетает в себе причудливую эклектику с элементами барокко, классицизма и модерна. Побываем на первом этаже особняка, в парадном вестибюле, гардеробной, каминной. Пройдем в аванзал и приёмную, кабинете хозяина дома. Осмотрим диванную, малую гостиную, бильярдную, парадную столовую. Интерьеры восстановлены с поразительной точностью, некоторые помещения сохранили элементы первоначальной отделки. Прогуляемся по аллеям старинного парка, полюбуемся достопримечательностью, уникальным двухсотлетним черешчатым дубом. Важная информация! - В Музейном комплексе «Усадьба Асеевых» выходной день - понедельник. - Экскурсии по "Усадьбе Асеевых" проходят в составе сборных групп. - Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Обитель Тамбовской епархии
- Вознесенский женский монастырь
- Церковь Антония Печерского
- Церковь Иоанна Кронштадтского
- Часовня в честь монахини Миропии
- Собор Вознесения Господня
- Церковь Иконы Божьей Матери Скорбящей
- Водосвятная часовня
- Спасо-Преображенский собора
- Свято-Троицкий храм
- Церковь Иоанна Предтечи
- Памятник Василию Агапкину и Илье Шатрову
- Усадьба Михаила Васильевича Асеева и другие
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень понравился гид- Мария. 2 часа прогулки прошли незаметно, в лёгкой беседе, Мария-знаток города, истории, отвечала на любые наши вопросы со знанием дела. Узнали много нового, хотя сами живём в Тамбовской области.
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Г
Великолепная экскурсия. Замечательный гид Мария- вежливая, умная, с готовностью ответившая на все вопросы. Красивейший город Тамбов.
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Е
Экскурсия понравилась. Экскурсовод класс!!
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Я
Обзорна экскурсия с гидом Марией Евгеньевной была очень интересной. Удалось увидеть основные достопримечательности города Тамбова, узнать историю и сделать памятные снимки. Гид увлекла рассказом и доброжелательным отношением, порекомендовала места для ужина и приобретения сувенирной продукции, воспользовавшись не пожалели! Еще раз хотелось бы поблагодарить и от души порекомендовать услуги Спутника и замечательного гида!
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Н
Экскурсия по городу очень понравилась, гид Ирина замечательная. Почему-то нам отменили усадьбу Асеевых, но 2 часа вполне хватило.
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С
Очень интересная экскурсия. За два часа Ирина сумела рассказать о наиболее важных фактах и людях в истории и настоящем времени Тамбова. И мы успели увидеть усадьбу Асеевых. Очень рекомендую её к посещению.
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