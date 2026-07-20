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Gidy Gorode Ваш гид в Тамбове Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6450 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 9 отзывов 3 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии После осмотра главных достопримечательности города мы посетим жемчужину Тамбовского края, великолепную усадьбу Михаила Васильевича Асеева. Это удивительное здание сочетает в себе причудливую эклектику с элементами барокко, классицизма и модерна. Побываем на первом этаже особняка, в парадном вестибюле, гардеробной, каминной. Пройдем в аванзал и приёмную, кабинете хозяина дома. Осмотрим диванную, малую гостиную, бильярдную, парадную столовую. Интерьеры восстановлены с поразительной точностью, некоторые помещения сохранили элементы первоначальной отделки. Прогуляемся по аллеям старинного парка, полюбуемся достопримечательностью, уникальным двухсотлетним черешчатым дубом. Важная информация! - В Музейном комплексе «Усадьба Асеевых» выходной день - понедельник. - Экскурсии по "Усадьбе Асеевых" проходят в составе сборных групп. - Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Обитель Тамбовской епархии

Вознесенский женский монастырь

Церковь Антония Печерского

Церковь Иоанна Кронштадтского

Часовня в честь монахини Миропии

Собор Вознесения Господня

Церковь Иконы Божьей Матери Скорбящей

Водосвятная часовня

Спасо-Преображенский собора

Свято-Троицкий храм

Церковь Иоанна Предтечи

Памятник Василию Агапкину и Илье Шатрову

Усадьба Михаила Васильевича Асеева и другие Что включено Экскурсионное обслуживание Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.