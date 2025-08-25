читать дальше

лет). В результате мне, к сожалению, не удалось присоединиться, участвовали муж и ребенок.

Мы попросили Светлану адаптировать рассказ для ребенка, так чтобы для него все было понятно и интересно.

Как известно, детская аудитория более непосредственна и требовательна… но Светлана справилась замечательно: и ребенок и папа просто в восторге!

Наперебой рассказывали мне исторические факты и истории, рассказанные Светланой. Как будто сама побывала на экскурсии!

Уверенна, что и для взрослых слушателей экскурсии Светланы такие же интересные и познавательные.

При первой же возможности обязательно вернемся в этот чудесный город и пройдемся по улочкам с замечательным гидом Светланой.