Познавательные экскурсии на природе в Тамбове

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Тамбове, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Влюбиться в тамбовский модерн
На машине
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в мир тамбовского модерна! Увидите уникальные здания и узнаете о культурном феномене города. Трансфер включён
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по древнему торговому пути в Тамбове с рассказами о купечестве и его необычных промыслах. Узнайте, как жили и зарабатывали в старину
Начало: У Первомайского моста на набережной Цны
«Живописную набережную реки Цна, где в 19 веке процветал необычный и весьма прибыльный бизнес»
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
3600 ₽ за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Тамбову и усадьба Асеевых
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
5500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    25 августа 2025
    Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
    Дата посещения: 25 августа 2025
    Большое спасибо замечательному экскурсоводу Светлане за интересный и познавательный рассказ о Тамбове. Спокойный голос, поток полезной информации! Теперь город стал ближе и понятнее. Будем рекомендовать друзьям!
    Ирина, Татьяна Санкт-ПЕТЕРБУРГ
  • В
    Варвара
    13 января 2026
    Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
    Экскурсия прошла отлично. Экскурсовод очень внимательная, весёлая женщина. Много рассказывала о связи Тамбова и города, из которого мы приехали, что
    сделало экскурсию ещё интереснее. Единственной проблемой был гололёд, перемежающийся снежной кашей, так что лучше выбирать такую экскурсию в тёплое или более сухое время.

  • Е
    Елена
    3 января 2026
    Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
    Благодарим за увлекательную экскурсию гида Светлану!
    Не смотря на погоду, мы прошли мвршрут и узнали много интересного о Тамбове.
    Спасибо за помощь в организации отдыха!
  • О
    Ольга
    16 декабря 2025
    Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
    Знающий экскурсовод. Очень понравилось, что Светлана прекрасно реагирует на интересы экскурсанта, легко отвечает на самые разные вопросы.
    Маршрут выстроен прекрасно, рассказ о людях, создававших Тамбов, живой.
    Людям, которым интересна история страны и её городов, будет интересно!
  • Е
    Екатерина
    9 ноября 2025
    Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
    Очень понравилось! Были с дочкой 8 лет. Экскурсовод на протяжении всей прогулки увлекала ребенка забавными историями, помимо конкретики и истории. Ребенку и мне очень понравилось
  • С
    Светлана
    22 сентября 2025
    Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
    Экскурсия очень понравилась! Светлана прекрасно владеет информацией, умеет заинтересовать. Маршрут продуман до мелочей. На все дополнительные вопросы нам ответила. Большое спасибо Светлане - прекрасному экскурсоводу и остроумному обаятельному человеку. Рекомендую экскурсию
  • А
    Александр
    16 августа 2025
    Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
    Светлана провела хорошую экскурсию) Рекомендую всем, кто хочет узнать о Тамбове от краеведа, местного жителя.
  • О
    Ольга
    4 августа 2025
    Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
    Поначалу, приехав в Тамбов, мы приуныли. Совсем город не «зашел». Но Светлана поправила ситуацию. Очень приятная, интересный рассказчик! Не равнодушная
    к своему городу и его гостям! Мы расстроились, что приехали на ночь. Светлана так вкусно рассказывает, что нам теперь просто необходимо еще вернуться! Особенно, на завтрак на балконе 😉😋🥰 Уже рекомендовали друзьям 👌🏻

  • С
    Самусева
    21 июля 2025
    Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
    Добрый день!
    Хотелось бы выразить огромную благодарность Светлане за чудесную экскурсию!
    Мы планировали экскурсию на троих: мы с мужем и сын (8
    лет). В результате мне, к сожалению, не удалось присоединиться, участвовали муж и ребенок.
    Мы попросили Светлану адаптировать рассказ для ребенка, так чтобы для него все было понятно и интересно.
    Как известно, детская аудитория более непосредственна и требовательна… но Светлана справилась замечательно: и ребенок и папа просто в восторге!
    Наперебой рассказывали мне исторические факты и истории, рассказанные Светланой. Как будто сама побывала на экскурсии!
    Уверенна, что и для взрослых слушателей экскурсии Светланы такие же интересные и познавательные.
    При первой же возможности обязательно вернемся в этот чудесный город и пройдемся по улочкам с замечательным гидом Светланой.

    Добрый день!

