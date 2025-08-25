Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн
Погрузитесь в мир тамбовского модерна! Увидите уникальные здания и узнаете о культурном феномене города. Трансфер включён
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Прогулка по древнему торговому пути в Тамбове с рассказами о купечестве и его необычных промыслах. Узнайте, как жили и зарабатывали в старину
Начало: У Первомайского моста на набережной Цны
«Живописную набережную реки Цна, где в 19 веке процветал необычный и весьма прибыльный бизнес»
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
3600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Тамбову и усадьба Асеевых
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина25 августа 2025Купец торгом, мужик горбом, поп горломДата посещения: 25 августа 2025Большое спасибо замечательному экскурсоводу Светлане за интересный и познавательный рассказ о Тамбове. Спокойный голос, поток полезной информации! Теперь город стал ближе и понятнее. Будем рекомендовать друзьям!
Ирина, Татьяна Санкт-ПЕТЕРБУРГ
- ВВарвара13 января 2026Экскурсия прошла отлично. Экскурсовод очень внимательная, весёлая женщина. Много рассказывала о связи Тамбова и города, из которого мы приехали, что
- ЕЕлена3 января 2026Благодарим за увлекательную экскурсию гида Светлану!
Не смотря на погоду, мы прошли мвршрут и узнали много интересного о Тамбове.
Спасибо за помощь в организации отдыха!
- ООльга16 декабря 2025Знающий экскурсовод. Очень понравилось, что Светлана прекрасно реагирует на интересы экскурсанта, легко отвечает на самые разные вопросы.
Маршрут выстроен прекрасно, рассказ о людях, создававших Тамбов, живой.
Людям, которым интересна история страны и её городов, будет интересно!
- ЕЕкатерина9 ноября 2025Очень понравилось! Были с дочкой 8 лет. Экскурсовод на протяжении всей прогулки увлекала ребенка забавными историями, помимо конкретики и истории. Ребенку и мне очень понравилось
- ССветлана22 сентября 2025Экскурсия очень понравилась! Светлана прекрасно владеет информацией, умеет заинтересовать. Маршрут продуман до мелочей. На все дополнительные вопросы нам ответила. Большое спасибо Светлане - прекрасному экскурсоводу и остроумному обаятельному человеку. Рекомендую экскурсию
- ААлександр16 августа 2025Светлана провела хорошую экскурсию) Рекомендую всем, кто хочет узнать о Тамбове от краеведа, местного жителя.
- ООльга4 августа 2025Поначалу, приехав в Тамбов, мы приуныли. Совсем город не «зашел». Но Светлана поправила ситуацию. Очень приятная, интересный рассказчик! Не равнодушная
- ССамусева21 июля 2025Добрый день!
Хотелось бы выразить огромную благодарность Светлане за чудесную экскурсию!
Мы планировали экскурсию на троих: мы с мужем и сын (8
