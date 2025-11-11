Индивидуальная
до 6 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тамбова, узнайте о его архитектурных шедеврах и местных традициях. Экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет узнать город изнутри
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Купец торгом, мужик горбом, поп горлом
Прогулка по древнему торговому пути в Тамбове с рассказами о купечестве и его необычных промыслах. Узнайте, как жили и зарабатывали в старину
Начало: У Первомайского моста на набережной Цны
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
3600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир тамбовского модерна! Увидите уникальные здания и узнаете о культурном феномене города. Трансфер включён
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборПровинциальное очарование Тамбова
Тамбов - это не только волк и картошка. Узнайте о его богатой истории, архитектуре и природных красотах. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На Соборной площади Тамбова
1 фев в 08:00
2 фев в 08:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Тамбову и усадьба Асеевых
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
5500 ₽ за всё до 5 чел.
- ООльга11 ноября 2025Очень благодарна Марии за проведенную экскурсию, за время которое мы провели вместе, она сумела нас влюбить в Тамбов.
- ЕЕлена10 ноября 2025Спасибо за отлично проведенную экскурсию. Мария- мягкий и приятный рассказчик. Мы получили ответы на все вопросы, увидели Тамбов красивым, уютным и интересным. Однозначно рекомендую Марию всем любознательным и неравнодушным к истории своей Родины путешественникам.
- ЕЕлена5 ноября 2025Экскурсия понравилась. Экскурсовод класс!!
- ААлександр2 ноября 2025Интересно, очень интеллигентно, прекрасная прогулка с прекрасной беседой
Если хотите «почувствовать» Тамбов, то это здесь
- ВВиктор27 октября 2025Экскурсия очень понравилась.
Не смотря на сильный ветер и мелкий дождь,с большим удовольствием и интересном послушали рассказ о Тамбове,прошлись по центральным улицам и послушали интересную экскурсию.
- ТТатьяна29 сентября 2025Недавно побывали на экскурсии по Тамбову и были приятно удивлены насколько этот город богат на историю, атмосферу и неожиданные открытия.
- ММарина29 сентября 2025Спасибо Марии за проведенную экскурсию.
Но надо сказать что город Тамбов в данной время выглядит ужасно!!! Вот уж точно, кому
- ААлена17 сентября 2025Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно, познавательно! 3 часа пролетели незаметно!
- ААлла16 сентября 2025Три часа экскурсии на одном дыхании, так красиво рассказали нам про город и область, что захотелось вернутся и самостоятельно изучить историю громких имен.
С огромной благодарностью вспоминаем нашу экскурсию!
- ННадежда9 сентября 2025Экскурсия по городу очень понравилась, гид Ирина замечательная. Почему-то нам отменили усадьбу Асеевых, но 2 часа вполне хватило.
- ЗЗоя8 августа 2025Просто в восторге от экскурсии! Мария великолепный экскурсовод! Чувствуется, насколько она любит и знает Тамбов, его историю. Очень хорошо составлен
- ААнна6 августа 2025Очень интерсная экскурсия, узнали много нового, побывали в "тайных" уголках Тамбова (без Марии точно не догадались бы зайти в эти места). Спасибо большое, Мария!
- ООльга4 августа 2025Добрый день! Экскурсия прошла превосходно! Было безумно интересно. 3 часа пролетели незаметно. Были с детьми 12 и 11 лет. Рекомендую и детям и взрослым. Хочется посетить и другие экскурсии в Тамбове. Спасибо
- РРаиса5 июля 2025Огромное спасибо Марии за познавательную и увлекательную экскурсию. У нас экскурсия была в 14.00. До этого мы много гуляли по
- ТТатьяна24 июня 2025Еще раз хотим поблагодарить Марию за прекрасную экскурсию по Тамбову! Безупречная по содержанию, организации, доступная и очень интересная подача материала,
- ААнастасия19 июня 2025Нас было двое, воспользовались индивидуальной экскурсией, так как групповую найти не смогли. Очень понравился экскурсовод Мария, интересно было слушать, информация
- VValia.bratchencko19 июня 2025Спасибо огромное нашему экскурсоводу Ирине Михайловне! Прекрасная прогулка по красивому городу, много новых интересных фактов из истории города узнали.
- ВВалентина19 июня 2025Спасибо огромное нашему экскурсоводу Ирине Михайловне! Прекрасная прогулка по красивому городу, много новых интересных фактов из истории города узнали.
- ГГалина15 июня 2025Благодарны Марии за то, что она смогла учесть нашу просьбу по времени проведения экскурсии, хотя мы обратились к ней всего за несколько часов до начала мероприятия.
Бесспорно, она профессионал высокого класса. Рекомендую!
- ААндрей13 июня 2025Посетили данную индивидуальную экскурсию втроём. Нам всё очень понравилось, много интересной информации по существу, ничего лишнего, Мария ответила на все интересующие нас вопросы. Удобный темп пешеходной экскурсии, интересный маршрут. Советую Марию как гида по Тамбову!
