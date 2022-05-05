Об экскурсии

Вас ждет трехчасовая экскурсия по историческому центру. Мы посетим старинный Спасо-Преображенский кафедральный собор и Казанский Богородичный мужской монастырь – символы духовной силы Тамбовщины. Вспомним страницы истории города, поговорим об интересных людях, оставивших след в развитии края. Поговорим и о жизни простых обывателей, их быте и характере. Прогуляемся по старым улицам и познакомимся с домами и памятниками русской архитектуры, сохранившимися с конца XVIII века. А еще пройдемся по набережной реки Цна.

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Отличие Тамбова от других региональных столиц состоит в прекрасной сохранности исторического центра и отсутствии здесь индустриальной застройки. Постройки XVIII- XIX вв. великолепно сохранены и дают представление об архитектуре и организации пространства губернского российского города. Цель экскурсии – познакомить вас с историческим центром, его достопримечательностями и фрагментами истории.

Соборная площадь и Спасо-Преображенский собор

Экскурсия начнется с Соборной площади. Узнаем историю Спасо-Преображенского собора, осмотрим его старинные итальянские фрески, познакомимся с жизнью святителя Питирима и посетим Водосвятную часовню Питиримского источника. В кварталах, прилегающих к площади, осмотрим благотворительный городок XIX века с богадельней, Лазаревской церковью и приютами.

Коммунальная (бывшая гимназическая) улица

Пешеходная улица с магазинами, сувенирными лавками, кафе – одна из сохранившихся с середины XIX века. Красивейшие купеческие дома удивляют разнообразием архитектурных стилей. Особенно выделяется здание, построенное в 1900 году купцом первой гильдии Шоршоровым. Осмотрим улицу и прикоснемся наудачу к памятнику тамбовской казначейше.

Казанский мужской монастырь

Ровесник города. Столетия развивался как центр православной и духовной культуры края. Уникальные росписи Летнего храма в технике «гризайль» являются гордостью монастыря, как и его колокольни.

У памятника великому русскому композитору Сергею Рахманинову узнаем, почему вся его жизнь была неразрывно связана с Тамбовским краем. В завершение полюбуемся на тихую реку Цна и ее романтичную набережную.

Дополнительно можно добавить осмотр парка-усадьбы фабриканта Асеева.