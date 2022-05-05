Тамбов - уютная русская провинция

Вас ждет трехчасовая экскурсия по историческому центру

5
2 отзыва
Индивидуальная
Вас ждет трехчасовая экскурсия по историческому центру.

Мы посетим старинный Спасо-Преображенский кафедральный собор и Казанский Богородичный мужской монастырь – символы духовной силы Тамбовщины.

Вспомним страницы истории города, поговорим об интересных людях, оставивших след в развитии края.

Поговорим и о жизни простых обывателей, их быте и характере.

Прогуляемся по старым улицам и познакомимся с домами и памятниками русской архитектуры, сохранившимися с конца XVIII века.

А еще пройдемся по набережной реки Цна.
Тамбов - уютная русская провинция
Тамбов - уютная русская провинция
Тамбов - уютная русская провинция
Тамбов - уютная русская провинция
Тамбов - уютная русская провинция
Тамбов - уютная русская провинция

Что вас ожидает 🤩

  • Спасо-Преображенский кафедральный собор
  • Улица Советская
  • Здание Тамбовской картинной галереи (Нарышкинская читальня)
  • Улица Коммунальная
  • Здание торгового дома Шоршорова
  • Памятник Тамбовской казначейши
  • Казанский мужской монастырь
  • Набережная реки Цна
  • Памятник Сергею Рахманинову

Об экскурсии

Вас ждет трехчасовая экскурсия по историческому центру. Мы посетим старинный Спасо-Преображенский кафедральный собор и Казанский Богородичный мужской монастырь – символы духовной силы Тамбовщины. Вспомним страницы истории города, поговорим об интересных людях, оставивших след в развитии края. Поговорим и о жизни простых обывателей, их быте и характере. Прогуляемся по старым улицам и познакомимся с домами и памятниками русской архитектуры, сохранившимися с конца XVIII века. А еще пройдемся по набережной реки Цна.

Подробнее о программе

Отличие Тамбова от других региональных столиц состоит в прекрасной сохранности исторического центра и отсутствии здесь индустриальной застройки. Постройки XVIII- XIX вв. великолепно сохранены и дают представление об архитектуре и организации пространства губернского российского города. Цель экскурсии – познакомить вас с историческим центром, его достопримечательностями и фрагментами истории.
Соборная площадь и Спасо-Преображенский собор
Экскурсия начнется с Соборной площади. Узнаем историю Спасо-Преображенского собора, осмотрим его старинные итальянские фрески, познакомимся с жизнью святителя Питирима и посетим Водосвятную часовню Питиримского источника. В кварталах, прилегающих к площади, осмотрим благотворительный городок XIX века с богадельней, Лазаревской церковью и приютами.
Коммунальная (бывшая гимназическая) улица
Пешеходная улица с магазинами, сувенирными лавками, кафе – одна из сохранившихся с середины XIX века. Красивейшие купеческие дома удивляют разнообразием архитектурных стилей. Особенно выделяется здание, построенное в 1900 году купцом первой гильдии Шоршоровым. Осмотрим улицу и прикоснемся наудачу к памятнику тамбовской казначейше.

Казанский мужской монастырь

Ровесник города. Столетия развивался как центр православной и духовной культуры края. Уникальные росписи Летнего храма в технике «гризайль» являются гордостью монастыря, как и его колокольни.
У памятника великому русскому композитору Сергею Рахманинову узнаем, почему вся его жизнь была неразрывно связана с Тамбовским краем. В завершение полюбуемся на тихую реку Цна и ее романтичную набережную.
Дополнительно можно добавить осмотр парка-усадьбы фабриканта Асеева.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Не указано
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь, 1, Тамбов
Завершение: Улица Сергея Рахманинова, 1, Тамбов
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Бесплатная отмена за 24 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В любой день, в любое время, по договоренности

Отзывы от туристов

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