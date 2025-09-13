Описание экскурсии
Путешествие к китам это уникальная возможность прикоснуться к таинственному миру морских гигантов. Глубокие воды океана скрывают множество тайн, и наш путь лежит среди величественных волн, где живут эти удивительные создания. Мы начнем наше путешествие на катере, который будет уносить нас в открытое море, навстречу величию природы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Вход в природный парк
- Выход в море
Что не входит в цену
- В зимний период времени: дегустация морепродуктов, снегоходы, обед, вход на оленью ферму
- В летний период: дегустация морепродуктов, обед, вход на оленью ферму
Пожелания к путешественнику
Предупреждать заранее о появлении или наличии каких-либо заболеваний.
Когда начало
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Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Антон — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я - Антон, ваш гид и проводник в мир удивительных впечатлений на Кольском полуострове. За более чем 15 лет в туризме я охотно делюсь с вами своей страстью к этому
Входит в следующие категории Териберки
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