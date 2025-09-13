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Киты зовут: Открой для себя таинственные глубины

Путешествие к китам - это уникальная возможность прикоснуться к таинственному миру морских гигантов
Киты зовут: Открой для себя таинственные глубиныФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Киты зовут: Открой для себя таинственные глубиныФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Киты зовут: Открой для себя таинственные глубиныФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание экскурсии

Путешествие к китам это уникальная возможность прикоснуться к таинственному миру морских гигантов. Глубокие воды океана скрывают множество тайн, и наш путь лежит среди величественных волн, где живут эти удивительные создания. Мы начнем наше путешествие на катере, который будет уносить нас в открытое море, навстречу величию природы.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Вход в природный парк
  • Выход в море
Что не входит в цену
  • В зимний период времени: дегустация морепродуктов, снегоходы, обед, вход на оленью ферму
  • В летний период: дегустация морепродуктов, обед, вход на оленью ферму
Пожелания к путешественнику

Предупреждать заранее о появлении или наличии каких-либо заболеваний.

Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Антон
Антон — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я - Антон, ваш гид и проводник в мир удивительных впечатлений на Кольском полуострове. За более чем 15 лет в туризме я охотно делюсь с вами своей страстью к этому
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уникальному краю. Как коренной житель Мурманска, я знаю и люблю каждый уголок своей родины и готов открыть вам все ее тайны. Мой подход к организации эксклюзивных и душевных туров гарантирует, что вы не просто увидите прекрасные локации, но и почувствуете дух Северной природы, окутывающий этот уникальный край. Протяните руку к величественным горам, познаете безмятежность зеркальных озёр и вдохнёте чистейший воздух тундры. Я верю, что Кольский полуостров способен оставить в сердце каждого путешественника незабываемый след. Независимо от времени года, вы найдете здесь своё вдохновение – будь то весеннее обновление природы, яркие летние дни, золотая осень или завораживающие зимние пейзажи. Забронировав путешествие со мной, вы не только увидите край, но и влюбитесь в него. Откройте для себя магию севера вместе со мной!

Входит в следующие категории Териберки

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