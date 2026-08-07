На настоящих рыболовецких судах, не раз хаживавших в море, с капитаном вы отправитесь бороздить просторы сурового Баренцева моря. Мы проплывем вдоль скалистого и фактурного берега Териберской губы: подберемся к старому маяку, послушаем птичьи базары, пройдем мимо острова и посмотрим на знаменитый водопад. Вам откроется своенравный характер северного моря, а знаменитые локации Териберки предстанут с самого атмосферного ракурса.
Морские обитатели Русского Севера
Косатки, малые полосатики, горбачи, тюлени и дельфины — частые в гости в бухте. Именно их мы постараемся встретить: дельфины и тюлени живут у берегов Териберки постоянно, а киты заглядывают сюда за треской с начала весны до середины осени. Вы услышите любопытные факты о жителях Баренцева моря и, если нам улыбнется удача, поймаете их в объективы камер!
Териберка зимой — это место куда приходят горбатые киты, они идут за стаями сельди и часто выпрыгивают из воды. А если вам повезет, вы сможете наблюдать за китами и полярным сиянием.
Организационные детали
Как проходит прогулка
Морская прогулка начинается в Териберке, куда вам нужно добраться самостоятельно (машина, такси, рейсовый автобус). Также, по предварительному согласованию, мы можем организовать трансфер за дополнительную плату: от 2500 руб. в одну сторону с человека.
Прогулка проходит в группе до 10 человек на собственном судне «В. С. Гринин», которое имеет лицензию на пассажирские перевозки. Оснащено всеми средствами безопасности, в том числе спасательными костюмами.
Длительность прогулки от 2 до 3 часов
Прогулка подойдет для взрослых и детей от 7 лет
Дополнительно
Возможно проведение гастротура по запросу. Вы можете заказать свежие морепродукты и продегустировать их на борту корабля, дайвер поднимет их со дна моря и разделает при вас.
Вы можете попробовать формат «Китовая разведка» — выход в море на 4 и более часов с гидом, обедом и игристым на борту.
Если вы захотите побольше узнать о посёлке, мы предоставим услуги гида. Сопровождающий может пойти с вами в море и рассказать о животных, а также пройти по посёлку и показать все его значимые места.
Обратите внимание
Одеваться нужно тепло, в море всегда холоднее, чем на суше. Перед выходом в море при необходимости примите лекарство от укачивания. При выборе экскурсии зимой, обратите особое внимание на одежду. Она должна быть очень теплой, непродуваемой и непромокаемой.
Мы никогда не рискуем безопасностью путешественников, выходим в море только при благоприятной погоде. Если из-за погодных условий мы не сможем выйти в море, будет сделан перерасчёт стоимости экскурсии
Самая высокая вероятность увидеть китов в период с конца апреля до октября. 100% гарантии нет, но даже если мы их не встретим, море найдет, чем вас удивить!
ежедневно в 10:30 и 12:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
4500 ₽
Дети до 16 лет
4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пристань Териберка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30 и 12:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Териберке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провели экскурсии для 1001 туриста
Меня зовут Татьяна, я оленевод и хаскотренер, владелец экопарка и гид-экскурсовод. В этом году меня признали «Лучшим гидом Мурманской области» и наградили за поддержку и продвижение безбарьерного туризма. Работаю совместно читать дальшеуменьшить
с командой таких же детей Севера, влюбленных в родину. Каждый из нас выбрал конкретное направление: я провожу экскурсии по центру Кольского полуострова, Ловозеру, Хибинам и озеру Сейд. А мои помощники покажут вам Териберку, Рыбачий, Средний. Наша команда профессионально занимается поиском китов и участвует в проекте гражданской науки «Киты Териберки», мы проводим фотофиксацию китообразных. Также наша команда принимала участие в спасении кита Станислава.
Присоединяйтесь к нашим экскурсиям, это будет нестандартное и интересное знакомство с Севером!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
по организации вопросов нет, на связи, встретили, все вовремя, киты это живая природа, здесь как повезет, из не встретили. Но от судна я в шоке, не первый раз здесь и читать дальшеуменьшить
есть с чем сравнить … не ожидала такого… вода заливает, мы конечно сидели наверху, но чтобы пройти до туалета, это целый квест, чтобы не промочить ноги и в принципе удержаться на нихпри качке и не улететь
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Д
Дмитрий
Добрый день. Отдыхал в Териберке с женой в конце апреля. Погода была хорошая-без ветра и осадков. Бронирование и организация морской прогулки прошли без проблем. Спасибо менеджеру Марии за сопровождение. Прогулка по читать дальшеуменьшить
морю проходила на катере Гринин. Сам катер высокий, ухоженый, двигатель работает не очень шумно. Есть гальюн и каюта с горячим чаем и водой. Чисто. Капитан Олег Иванович на высоте, свое дело знает хорошо. Удалось увидеть китов и морского котика, а также потрясающие виды Баренцева моря. Спасибо организаторам за такую чудесную поездку, мы получили огромное удовольствие.
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К
Катя
Ходили в море с капитаном Дмитрием, на большом железном рыболовном сейнере Кострома. Очень понравилось, все же на большом корабле чувствуешь себя безопасно, нам дали плащи и спасательные жилеты. Мы понимали, читать дальшеуменьшить
что море не аквариум, и дикие животные могут нам и не встретиться. Но мы увидели кита минке, он даже прыгал! Это восторг! Тюлени встретились нам много раз, очень милые. Мы не ждали от Териберки сервиса и чудес, и были приятно удивлены! Тем кто собирается ехать, очень рекомендую обратиться к Татьяне. Менеджеры Иван и Екатерина курировали нас и отвечали на все вопросы. Рассказали, что надеть, где жилье снять. Видно, что компания серьёзная и ребята очень ответственно относятся к своей работе. Нам местные тоже предлагали резиновую лодку за 3к, но мы решили что жизнь нам дороже. Вообщем, рекомендую!
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Александра
Прогулка прошла отлично! Нам посчастливилось увидеть кита - эти эмоции не передаваемы! Капитан рассказал нам много интересных фактов и о самом ките, которого мы увидели, в том числе) Также хочется сказать отдельное спасибо нашему гиду Ивану - он помогал нам в течение всей поездки в Териберку, а не только во время морской прогулки! Всем рекомендуем!
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A
Arsen
Отличная прогулка! Отличная команда Константина на судне, гид Валерий эрудированный, прекрасный рассказчик с хорошим юмором! Погода, море, киты, дельфины, моллюски! Дочь в восторге! Веселая группа. Спасибо большое Всем!
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Ирина
Постараться не менять время начала поездки.
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