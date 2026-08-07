Уютная Териберка привлекает не только путешественников со всего мира — но и тюленей, дельфинов и даже китов. Чтобы понаблюдать за морскими млекопитающими, мы выйдем в воды Териберской губы на катере в группе до 10 человек. Вы посмотрите на строгие скалы, маяк и водопад, услышите гомонящих птиц и, если нам повезет, встретите обитателей Баренцева моря.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Скалы, остров, водопад: Териберка с воды

На настоящих рыболовецких судах, не раз хаживавших в море, с капитаном вы отправитесь бороздить просторы сурового Баренцева моря. Мы проплывем вдоль скалистого и фактурного берега Териберской губы: подберемся к старому маяку, послушаем птичьи базары, пройдем мимо острова и посмотрим на знаменитый водопад. Вам откроется своенравный характер северного моря, а знаменитые локации Териберки предстанут с самого атмосферного ракурса.

Морские обитатели Русского Севера

Косатки, малые полосатики, горбачи, тюлени и дельфины — частые в гости в бухте. Именно их мы постараемся встретить: дельфины и тюлени живут у берегов Териберки постоянно, а киты заглядывают сюда за треской с начала весны до середины осени. Вы услышите любопытные факты о жителях Баренцева моря и, если нам улыбнется удача, поймаете их в объективы камер!

Териберка зимой — это место куда приходят горбатые киты, они идут за стаями сельди и часто выпрыгивают из воды. А если вам повезет, вы сможете наблюдать за китами и полярным сиянием.

Организационные детали

Как проходит прогулка

Морская прогулка начинается в Териберке, куда вам нужно добраться самостоятельно (машина, такси, рейсовый автобус). Также, по предварительному согласованию, мы можем организовать трансфер за дополнительную плату: от 2500 руб. в одну сторону с человека.

Прогулка проходит в группе до 10 человек на собственном судне «В. С. Гринин», которое имеет лицензию на пассажирские перевозки. Оснащено всеми средствами безопасности, в том числе спасательными костюмами.

Длительность прогулки от 2 до 3 часов

Прогулка подойдет для взрослых и детей от 7 лет

Дополнительно

Возможно проведение гастротура по запросу. Вы можете заказать свежие морепродукты и продегустировать их на борту корабля, дайвер поднимет их со дна моря и разделает при вас.

Вы можете попробовать формат «Китовая разведка» — выход в море на 4 и более часов с гидом, обедом и игристым на борту.

Если вы захотите побольше узнать о посёлке, мы предоставим услуги гида. Сопровождающий может пойти с вами в море и рассказать о животных, а также пройти по посёлку и показать все его значимые места.

Обратите внимание