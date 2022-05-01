На катере с гидом и капитаном вы отправитесь бороздить просторы сурового Баренцева моря. Мы проплывем вдоль скалистого и фактурного берега Териберской губы: подберемся к старому маяку, послушаем птичьи базары, пройдем мимо острова и посмотрим на знаменитый водопад. Вам откроется своенравный характер северного моря, а знаменитые локации Териберки предстанут с самого атмосферного ракурса.
Касатки, малые полосатики, горбачи, тюлени и дельфины — частые в гости в бухте. Именно их мы постараемся встретить: дельфины и тюлени живут у берегов Териберки постоянно, а киты заглядывают сюда за треской с начала весны до середины осени. Вы услышите любопытные факты о жителях Баренцева моря и, если нам улыбнется удача, поймаете их в объективы камер!