На поиски китов Териберки: морская прогулка

Выйти на катере в Баренцево море навстречу дельфинам, касаткам и горбачам

Мини-группа
Уютная Териберка привлекает не только путешественников со всего мира — но и тюленей, дельфинов и даже китов.

Чтобы понаблюдать за морскими млекопитающими, мы выйдем в воды Териберской губы на катере в группе до 10 человек.

Вы посмотрите на строгие скалы, маяк и водопад, услышите гомонящих птиц и, если нам повезет, встретите обитателей Баренцева моря.
На поиски китов Териберки: морская прогулка
На поиски китов Териберки: морская прогулка
На поиски китов Териберки: морская прогулка
На поиски китов Териберки: морская прогулка
На поиски китов Териберки: морская прогулка
На поиски китов Териберки: морская прогулка
На поиски китов Териберки: морская прогулка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Скалы, остров, водопад: Териберка с воды

На катере с гидом и капитаном вы отправитесь бороздить просторы сурового Баренцева моря. Мы проплывем вдоль скалистого и фактурного берега Териберской губы: подберемся к старому маяку, послушаем птичьи базары, пройдем мимо острова и посмотрим на знаменитый водопад. Вам откроется своенравный характер северного моря, а знаменитые локации Териберки предстанут с самого атмосферного ракурса.

Морские обитатели Русского Севера

Касатки, малые полосатики, горбачи, тюлени и дельфины — частые в гости в бухте. Именно их мы постараемся встретить: дельфины и тюлени живут у берегов Териберки постоянно, а киты заглядывают сюда за треской с начала весны до середины осени. Вы услышите любопытные факты о жителях Баренцева моря и, если нам улыбнется удача, поймаете их в объективы камер!

Организационные детали

Как проходит прогулка

  • Морская прогулка начинается в Териберке, куда вам нужно добраться самостоятельно (машина, такси, рейсовый автобус). Также мы можем организовать трансфер за дополнительную плату: от 1500 руб. в одну сторону с человека.
  • Прогулка проходит в группе до 10 человек на судне «Картель» или «Якутяночка». На борту вас сопровождают гид и капитан или только капитан.
  • Прогулка подойдет для взрослых и детей от 7 лет

Обратите внимание

  • Одеваться нужно тепло, в море всегда холоднее, чем на суше. Перед выходом в море при необходимости примите лекарство от укачивания.
  • При плохой погоде выход в море не состоится: экскурсию можно будет отменить или перенести
  • Самая высокая вероятность увидеть китов в период с конца апреля до октября. Но даже если мы их не встретим, море найдет, чем вас удивить!

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
пристань Териберка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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