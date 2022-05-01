Что вас ожидает

Скалы, остров, водопад: Териберка с воды

На катере с гидом и капитаном вы отправитесь бороздить просторы сурового Баренцева моря. Мы проплывем вдоль скалистого и фактурного берега Териберской губы: подберемся к старому маяку, послушаем птичьи базары, пройдем мимо острова и посмотрим на знаменитый водопад. Вам откроется своенравный характер северного моря, а знаменитые локации Териберки предстанут с самого атмосферного ракурса.

Морские обитатели Русского Севера

Касатки, малые полосатики, горбачи, тюлени и дельфины — частые в гости в бухте. Именно их мы постараемся встретить: дельфины и тюлени живут у берегов Териберки постоянно, а киты заглядывают сюда за треской с начала весны до середины осени. Вы услышите любопытные факты о жителях Баренцева моря и, если нам улыбнется удача, поймаете их в объективы камер!

Организационные детали

Как проходит прогулка

Морская прогулка начинается в Териберке, куда вам нужно добраться самостоятельно (машина, такси, рейсовый автобус). Также мы можем организовать трансфер за дополнительную плату: от 1500 руб. в одну сторону с человека.

Прогулка проходит в группе до 10 человек на судне «Картель» или «Якутяночка». На борту вас сопровождают гид и капитан или только капитан.

Прогулка подойдет для взрослых и детей от 7 лет

Обратите внимание