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прогулки прошли без проблем. Спасибо менеджеру Марии за сопровождение. Прогулка по морю проходила на катере Гринин. Сам катер высокий, ухоженый, двигатель работает не очень шумно. Есть гальюн и каюта с горячим чаем и водой. Чисто. Капитан Олег Иванович на высоте, свое дело знает хорошо. Удалось увидеть китов и морского котика, а также потрясающие виды Баренцева моря. Спасибо организаторам за такую чудесную поездку, мы получили огромное удовольствие.