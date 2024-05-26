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Мини-группа
2 часа
Незабываемая морская прогулка из Териберки: киты, дельфины и пляж «Яйца драконов»
Великолепная северная природа, киты, дельфины и касатки ждут вас на морской прогулке из Териберки. Незабываемое путешествие по Баренцеву морю
Начало: У причала Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Зима в Териберке - время горбатых китов
Уютная Териберка привлекает не только путешественников со всего мира - но и тюленей, дельфинов и даже китов
Начало: Пристань Териберка
Расписание: ежедневно в 10:30 и 12:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Море впечатлений в Баренцевом море: экскурсия из Териберки
Насладитесь уникальными видами Баренцева моря и арктической природы. Шанс увидеть китов и посетить знаменитые места ждут вас
Начало: У одного из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 13:00 и 15:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий26 мая 2024Поездка огонь остановят где попросите. И даже в те места куда не возят туристов.
- ААлександра13 мая 2024Китов, увы, не увидели, но экскурсия прошла хорошо. На корабле была отапливаемая каюта для тех, кто замерз. Виды на Териберка и само море потрясающие! 2 часа прошли незаметно
- ДДинара9 мая 202409.05.24 Экскурсия понравилась,интересно, красиво и незабываемые впечатления,любовался красотами Териберки. Но китов не было 😒
- ДДмитрий30 апреля 2024Добрый день. Отдыхал в Териберке с женой в конце апреля. Погода была хорошая-без ветра и осадков. Бронирование и организация морской
- ДДмитрий14 апреля 2024Китов не удалось увидеть, но впечатления самые потрясающие: от места, времени и ситуации)
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Речные прогулки»
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