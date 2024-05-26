Речные прогулки в Териберке

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Териберке, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Незабываемая морская прогулка из Териберки: киты, дельфины и пляж «Яйца драконов»
Великолепная северная природа, киты, дельфины и касатки ждут вас на морской прогулке из Териберки. Незабываемое путешествие по Баренцеву морю
Начало: У причала Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
5 000 за человека
Зима в Териберке - время горбатых китов
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
37 отзывов
Зима в Териберке - время горбатых китов
Уютная Териберка привлекает не только путешественников со всего мира - но и тюленей, дельфинов и даже китов
Начало: Пристань Териберка
Расписание: ежедневно в 10:30 и 12:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6 500 за человека
Море впечатлений в Баренцевом море
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Море впечатлений в Баренцевом море: экскурсия из Териберки
Насладитесь уникальными видами Баренцева моря и арктической природы. Шанс увидеть китов и посетить знаменитые места ждут вас
Начало: У одного из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 13:00 и 15:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    26 мая 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    Поездка огонь остановят где попросите. И даже в те места куда не возят туристов.
  • А
    Александра
    13 мая 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    Китов, увы, не увидели, но экскурсия прошла хорошо. На корабле была отапливаемая каюта для тех, кто замерз. Виды на Териберка и само море потрясающие! 2 часа прошли незаметно
  • Д
    Динара
    9 мая 2024
    Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
    09.05.24 Экскурсия понравилась,интересно, красиво и незабываемые впечатления,любовался красотами Териберки. Но китов не было 😒
    09.05.24 Экскурсия понравилась,интересно, красиво и незабываемые впечатления,любовался красотами Териберки
  • Д
    Дмитрий
    30 апреля 2024
    Зима в Териберке - время горбатых китов
    Добрый день. Отдыхал в Териберке с женой в конце апреля. Погода была хорошая-без ветра и осадков. Бронирование и организация морской
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    прогулки прошли без проблем. Спасибо менеджеру Марии за сопровождение. Прогулка по морю проходила на катере Гринин. Сам катер высокий, ухоженый, двигатель работает не очень шумно. Есть гальюн и каюта с горячим чаем и водой. Чисто. Капитан Олег Иванович на высоте, свое дело знает хорошо. Удалось увидеть китов и морского котика, а также потрясающие виды Баренцева моря. Спасибо организаторам за такую чудесную поездку, мы получили огромное удовольствие.

  • Д
    Дмитрий
    14 апреля 2024
    Зима в Териберке - время горбатых китов
    Китов не удалось увидеть, но впечатления самые потрясающие: от места, времени и ситуации)
    Китов не удалось увидеть, но впечатления самые потрясающие: от места, времени и ситуации)Китов не удалось увидеть, но впечатления самые потрясающие: от места, времени и ситуации)

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Морская прогулка из Териберки - в мини-группе
  2. Зима в Териберке - время горбатых китов
  3. Море впечатлений в Баренцевом море
Какие места ещё посмотреть в Териберке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пляж драконьих яиц
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Набережная
  5. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Териберке в июне 2024
Сейчас в Териберке в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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