Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

Что вас ожидает

«Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам»

Путь из Мурманска в Териберку — уже само по себе приключение. По дороге вы познакомитесь с природой и пейзажами Кольского полуострова, узнаете о символике знаменитых саамских сейдов, посетите красивую видовую площадку и даже сможете поучаствовать в традиции, загадав желание у Стража Севера. А на обратном пути, если повезет, застанете легендарное Северное сияние — зрелище сказочной красоты, которое для местных жителей — рядовое явление.

Визитные карточки Териберки

В поморском селе я расскажу о старинном рыбацком быте и славе деревни, распространившейся после выхода на экраны фильма Андрея Звягинцева «Ливиафан». Я отвезу вас к волшебным пейзажам океана и покажу место обитания дельфинов 🐬 и китов. Вы также заглянете в гости к северным оленям, посетите бархатный песчаный пляж 🏖️ и рассмотрите причудливые камни на пляже «Яйца дракона». Откроете зрелищный вид Батарейского водопада. А в одном из местных заведений с видом на морские просторы пообедаете блюдами северной кухни 🥧.

Организационные детали

Дополнительных расходов за исключением трат в кафе не предвидится.