Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

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Териберка — край земли, начало океана

Побывать в знаменитом поморском селе, прикоснуться к заполярному быту и открыть незабываемые пейзажи

Борис
Борис – представитель из Териберки
Русский Север — особенный мир, а Териберка — едва ли не лучшее место, где можно встретиться с его самыми яркими сторонами.

Вы побываете на берегу свирепого Северного Ледовитого океана, узнаете о верованиях коренных жителей, саамов, и увидите готовые «декорации» для фильмов фэнтези, например, пляж 🏖️ с драконьими яйцами.

А также послушаете об истории 📖 и жизни рыбацкой деревушки.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • От 12 000 ₽ за экскурсию

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Териберка — край земли, начало океана
Териберка — край земли, начало океана

Что вас ожидает

«Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам»
Путь из Мурманска в Териберку — уже само по себе приключение. По дороге вы познакомитесь с природой и пейзажами Кольского полуострова, узнаете о символике знаменитых саамских сейдов, посетите красивую видовую площадку и даже сможете поучаствовать в традиции, загадав желание у Стража Севера. А на обратном пути, если повезет, застанете легендарное Северное сияние — зрелище сказочной красоты, которое для местных жителей — рядовое явление.

Визитные карточки Териберки
В поморском селе я расскажу о старинном рыбацком быте и славе деревни, распространившейся после выхода на экраны фильма Андрея Звягинцева «Ливиафан». Я отвезу вас к волшебным пейзажам океана и покажу место обитания дельфинов 🐬 и китов. Вы также заглянете в гости к северным оленям, посетите бархатный песчаный пляж 🏖️ и рассмотрите причудливые камни на пляже «Яйца дракона». Откроете зрелищный вид Батарейского водопада. А в одном из местных заведений с видом на морские просторы пообедаете блюдами северной кухни 🥧.

Организационные детали

Дополнительных расходов за исключением трат в кафе не предвидится.

Начало и место завершения
🚩 в Мурманске, на площади Пять углов
Териберка — край земли, начало океана
Териберка — край земли, начало океана
Териберка — край земли, начало океана
Териберка — край земли, начало океана
Териберка — край земли, начало океана
Териберка — край земли, начало океана
Териберка — край земли, начало океана
Териберка — край земли, начало океана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Борис
Борис
Привет, я Борис. Мне 34 года, и я основатель своей туристической компании. Есть свой автопарк, техника, база отдыха и богатый опыт поездок разного уровня. С моей командой мы показываем гостям нашего края, насколько Север может быть красив и загадочен, сколько вокруг ярких красок и впечатлений. С нами интересно, безопасно и мы не подведем!
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