1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Териберка - в копилку лучших дней
Перезагрузиться на берегу Баренцева моря и узнать, чем живет Русский Север
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Териберка - ворота потрясающей Арктики
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Начало: По договоренности в Мурманске
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Териберку из Мурманска: день на краю света
Отправляйтесь в Териберку на берегу Северного Ледовитого океана. Вас ждут скалистые сопки, тундра, места съемок «Левиафана» и рассказы старожилов
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 19 000₽ за всё до 16 чел.
Фотопрогулка
10 часов
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с пушистым помощником и нескучными историями
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 20 000₽ за всё до 15 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Териберка - фототур на край земли
Полюбоваться фантастической природой Кольского Севера и получить на память профессиональные снимки
Начало: От отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
Начало: По договоренности в Мурманске
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
от 26 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Незабываемая Териберка
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
Начало: В Мурманске по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 00:30
от 17 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
Поселок Териберка подарит незабываемое путешествие по суровым, но невероятно красивым местам Крайнего Севера
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2500022 500₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Начало: В г. Мурманск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
9 часов
Холодное сердце Териберки
Провести сказочно красивый день на краю света, открывая предания северной деревушки
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
от 5 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Териберка - «маленький северный рай»
Открыть фантастические локации, услышать о древних народах и проникнуться атмосферой Арктики
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Териберка - край земли, начало океана
Териберка - место, где Северный Ледовитый океан встречается с культурой саамов и уникальными природными явлениями. Откройте для себя этот удивительный край
Начало: в Мурманске, на площади Пять углов
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
В Териберку - с шаманом под звуки варгана
Исследовать необычные природные места и почерпнуть силы у Севера
Начало: В Мурманске
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
24 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 28 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав6 июня 2024Сегодня побывали на экскурсии с гидом Павлом, гид замечательный показал все красоты Териберки: водопады, вид с гор, океан,море…, добирались до
- ЛЛюбовь6 июня 2024Мы гуляли у залива, поднимались в гору, наблюдали шикарные виды на водопад, птичий базар и огромные водные просторы - было
- ККамила5 июня 2024Интересные истории гида, хорошо знает местность(коренной местный житель), просто невероятные виды, дух захватывает от красот! Рекомендую!
- ММарина4 июня 2024Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы попросили его показать нам
- ААнна1 июня 202416мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор. В целом подкачала только погода, был дождь и сильный ветер. Из минусов
- ЕЕлена10 мая 2024Фантастическая экскурсия! Виктор- человек, любящий свой край и свою работу. Побывали во всех самых интересных местах Териберки, с Виктором увидели всю красоту Нашего Севера! Спасибо Вам, Виктор, за эту экскурсию! 🙏
- ЕЕвгений27 апреля 2024Всеволод оч крутой гид. С ними было комфортно и интересно. Всем рекомендую!
- ММарина21 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Все было чётко по времени. Сергей не только прекрасный гид, но и отличный водитель. Однозначно рекомендую, только
- ДДмитрий9 апреля 2024Экскурсия очень понравилась, прямо ощущение, что ты на краю света!
- ММарина4 апреля 2024Замечательное путешествие! Гид Антон внимательный, заботливый, грамотный! Хороший автомобиль, мы чувствовали себя безопасно, все чётко по времени. Приедем ещё летом. Ждём новые маршруты!
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