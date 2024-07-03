Экскурсии выходного дня в Териберке

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Териберке, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
46 отзывов
Экскурсия в Териберку из Мурманска: день на краю света
Отправляйтесь в Териберку на берегу Северного Ледовитого океана. Вас ждут скалистые сопки, тундра, места съемок «Левиафана» и рассказы старожилов
7 июля в 09:00
8 июля в 09:00
от 19 000 за всё до 16 чел.
Териберка - ворота потрясающей Арктики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
22 отзыва
Териберка - ворота потрясающей Арктики
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Начало: По договоренности в Мурманске
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
от 19 900 за всё до 8 чел.
Териберка - фототур на край земли
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
29 отзывов
Териберка - фототур на край земли
Полюбоваться фантастической природой Кольского Севера и получить на память профессиональные снимки
Начало: От отеля
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
от 18 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июля 2024
    Териберка - фототур на край земли
    Самый лучший тур) Гид замечательный, всё понравилось, всем рекомендую) очень атмосферно, фото не передаёт всего) надо смотреть, маст хэв для каждого)
    Самый лучший тур) Гид замечательный, всё понравилось, всем рекомендую) очень атмосферно, фото не передаёт всего) надо смотреть, маст хэв для каждого)Самый лучший тур) Гид замечательный, всё понравилось, всем рекомендую) очень атмосферно, фото не передаёт всего) надо смотреть, маст хэв для каждого)Самый лучший тур) Гид замечательный, всё понравилось, всем рекомендую) очень атмосферно, фото не передаёт всего) надо смотреть, маст хэв для каждого)
  • Р
    Рашит
    3 июля 2024
    Териберка - ворота потрясающей Арктики
    Ездили в Териберку, нам всё понравилось. В целом Кирилл интересный рассказчик, много чего нового узнали, машина комфортная, виды прекрасные, с
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    погодой повезло. Отдельно хочется отметить синти-поповый саундтрек на обратном пути) Была ещё прогулка на катере, но она не входит в экскурсию, это наша отдельная хотелка, про нее могу только сказать, что погрузка-выгрузка на катер - для крепких духом)

  • О
    Ольга
    28 июня 2024
    Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
    Было все очень здорово и комфортно, подойдет для всех уровней. Всем советую
    Было все очень здорово и комфортно, подойдет для всех уровней. Всем советуюБыло все очень здорово и комфортно, подойдет для всех уровней. Всем советуюБыло все очень здорово и комфортно, подойдет для всех уровней. Всем советуюБыло все очень здорово и комфортно, подойдет для всех уровней. Всем советуюБыло все очень здорово и комфортно, подойдет для всех уровней. Всем советуюБыло все очень здорово и комфортно, подойдет для всех уровней. Всем советуюБыло все очень здорово и комфортно, подойдет для всех уровней. Всем советую
  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Териберка - ворота потрясающей Арктики
    16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор. В целом подкачала только погода, был дождь и сильный ветер. Из минусов
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    также отмечу, что просили Лидию помочь с бронью ресторана на обед, но по факту тот, который обговорили не был забронирован. По самой поездке- с Виктором было комфортно взаимодействовать во время поездки, интересный рассказчик. Виктор, спасибо еще раз, за авантюру с гротом)))) Дополнительно Виктор помог нам с ориентирами, где можно посмотреть нормальные съедобные сувениры. Я бы порекомендовала добавить мини осмотр самой Териберки (но это на любителя, не всем нравится ходить, например, по заброшенной школе).

    16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор16мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор
  • Е
    Евгений
    27 апреля 2024
    Териберка - фототур на край земли
    Всеволод оч крутой гид. С ними было комфортно и интересно. Всем рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    9 апреля 2024
    Териберка - ворота потрясающей Арктики
    Экскурсия очень понравилась, прямо ощущение, что ты на краю света!
  • А
    Анастасия
    5 марта 2024
    Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
    Всем доброго дня. Я так понимаю, что здесь все зависит от гида, который вам будет предоставлен Ездили с друзьями в Териберку,
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    нам не понравился наш гид - от подачи материала и отсутствия инициативы (приходилось очень часто что-то спрашивать, чтобы получить информацию) до некрасивых фотографий. Видели здесь же более красивые фотографии с отличным ракурсом и перспективой, но нам достались фотографии с отрезанными ногами, руками, где-то отрезал часть красивого пейзажа… Но это не так важно. В целом, гид в принципе нормальный. Просто больше подходит для тихих и спокойных интровертов Очень важный момент, из-за которого думала поставить даже 3 из 5, а не 4. Сейчас в Териберке начали снимать какой-то фильм, наш гид (Дмитрий) знал об этом заранее, но "забыл предупредить" нас. Часть локаций, куда мы очень хотели попасть, были недоступны. Это не красиво со стороны агентства не договаривать. В общем, немного подпортилось впечатление. Сама природа Териберки потрясающая)

  • В
    Виктор
    8 января 2024
    Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
    Прекрасная экскурсия. Потрясающие по красоте места. Хорошо что с погодой повезло. Хорошая организация поездки и работа гида. Вкусный обед в одном из ресторанов Териберки.
  • К
    Ксения
    29 ноября 2023
    Териберка - фототур на край земли
    Териберка - место с прекрасными видами. Когда мы ехали туда за окном было как в сказке, то белоснежные деревья, то
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    просто тундра и это розово-голубое небо просто вах. Погода застала хорошая. Локации очень красивые. На обратном пути в Мурманск мы застали северное сияние, оно было невероятно огромным и ярким. Так красиво 😍 Всеволод, фотки бомба!

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Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
  2. Териберка - ворота потрясающей Арктики
  3. Териберка - фототур на край земли
Какие места ещё посмотреть в Териберке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Пляж драконьих яиц
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Набережная
  5. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Териберке в июле 2024
Сейчас в Териберке в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 18 000 до 19 900. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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