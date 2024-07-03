1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Териберку из Мурманска: день на краю света
Отправляйтесь в Териберку на берегу Северного Ледовитого океана. Вас ждут скалистые сопки, тундра, места съемок «Левиафана» и рассказы старожилов
7 июля в 09:00
8 июля в 09:00
от 19 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
10 часов
Териберка - ворота потрясающей Арктики
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Начало: По договоренности в Мурманске
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
от 19 900₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Териберка - фототур на край земли
Полюбоваться фантастической природой Кольского Севера и получить на память профессиональные снимки
Начало: От отеля
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
от 18 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июля 2024Самый лучший тур) Гид замечательный, всё понравилось, всем рекомендую) очень атмосферно, фото не передаёт всего) надо смотреть, маст хэв для каждого)
- РРашит3 июля 2024Ездили в Териберку, нам всё понравилось. В целом Кирилл интересный рассказчик, много чего нового узнали, машина комфортная, виды прекрасные, с
- ООльга28 июня 2024Было все очень здорово и комфортно, подойдет для всех уровней. Всем советую
- ААнна1 июня 202416мая 2024 года посетили с Териберку. Нашим сопровождающим был Виктор. В целом подкачала только погода, был дождь и сильный ветер. Из минусов
- ЕЕвгений27 апреля 2024Всеволод оч крутой гид. С ними было комфортно и интересно. Всем рекомендую!
- ДДмитрий9 апреля 2024Экскурсия очень понравилась, прямо ощущение, что ты на краю света!
- ААнастасия5 марта 2024Всем доброго дня. Я так понимаю, что здесь все зависит от гида, который вам будет предоставлен Ездили с друзьями в Териберку,
- ВВиктор8 января 2024Прекрасная экскурсия. Потрясающие по красоте места. Хорошо что с погодой повезло. Хорошая организация поездки и работа гида. Вкусный обед в одном из ресторанов Териберки.
- ККсения29 ноября 2023Териберка - место с прекрасными видами. Когда мы ехали туда за окном было как в сказке, то белоснежные деревья, то
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Териберке в июле 2024
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