Сплавы по рекам на рафтах в Териберке

Найдено 3 тура в категории «Сплавы и рафтинг» в Териберке, цены от 8300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Поход на каяках по Териберской губе
Прогулки на каяках
2 дня
3 отзыва
Поход на каяках по Териберской губе
Начало: Г. Мурманск
2 авг в 10:00
19 700 ₽ за человека
Сплав по реке Териберке
3 дня
3 отзыва
Сплав по реке Териберке
Начало: Г. Мурманск
27 июн в 10:00
от 8300 ₽ за человека
Летние фантазии Заполярья
Пешая
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Летние фантазии Заполярья
Начало: Мурманск
27 июл в 10:00
68 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    23 февраля 2025
    Сплав по реке Териберке
    Очередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. Брали индивидуальный тур с личными
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    пожеланиями и запросами, все выполнили на высшем уровне. Мурманск и Териберка прекрасны, гиды отзывчивые и гостеприимные! Нам все очень понравилось. Обязательно и дальше будем путешествовать с Большой страной!

    Очередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. Брали
  • А
    Алексей
    10 сентября 2024
    Сплав по реке Териберке
    Всё отлично организованно, никаких промашек или косяков, всё чётко.
    Всё отлично организованно, никаких промашек или косяков, всё чётко
  • М
    Мария
    30 августа 2024
    Поход на каяках по Териберской губе
    Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)
    Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)
  • С
    Семен
    11 января 2023
    Летние фантазии Заполярья
    Дорогой семейный тур бронировали сильно заранее. Все заявленное организаторы выполнили - и катание на снежном автобусе, и лучшие номера в
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    лучших гостиницах, все по часам. В каждом городе нас встречали гостеприимные гиды, искренне желающие помочь. Могу рекомендовать для требовательных и небедных туристов.

  • В
    Валентина
    8 января 2023
    Летние фантазии Заполярья
    Программа вполне удачная. Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и
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    об удобстве туристов. Категорически НЕ понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод СОВЕРШЕННО не знал материал, в течении двух часов он рассказывал некие "интересные", на его взгляд, моменты из собственной биографии и критиковал СВО. Уровень отсутствия компетенции просто поражает Условия проживания и питания - хорошие. Определенные сложности объективны и связаны с наплывом туристов. Уберите этого ужасного экскурсовода и все будет прекрасно!

  • С
    Светлана
    8 января 2023
    Летние фантазии Заполярья
    Все организованно хорошо,с «Большой страной» ездить можно и нужно.
  • З
    Зия
    5 июля 2022
    Сплав по реке Териберке
    Замечательная, душевная, красивая, интересная поездка!

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Сплавы и рафтинг»

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Сколько стоит тур в Териберке в апреле 2025
Сейчас в Териберке в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 3 тура от 8300 до 68 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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