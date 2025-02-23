Поход на каяках по Териберской губе
Начало: Г. Мурманск
2 авг в 10:00
19 700 ₽ за человека
Сплав по реке Териберке
Начало: Г. Мурманск
27 июн в 10:00
от 8300 ₽ за человека
Летние фантазии Заполярья
Начало: Мурманск
27 июл в 10:00
68 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия23 февраля 2025Очередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. Брали индивидуальный тур с личными
- ААлексей10 сентября 2024Всё отлично организованно, никаких промашек или косяков, всё чётко.
- ММария30 августа 2024Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)
- ССемен11 января 2023Дорогой семейный тур бронировали сильно заранее. Все заявленное организаторы выполнили - и катание на снежном автобусе, и лучшие номера в
- ВВалентина8 января 2023Программа вполне удачная. Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и
- ССветлана8 января 2023Все организованно хорошо,с «Большой страной» ездить можно и нужно.
- ЗЗия5 июля 2022Замечательная, душевная, красивая, интересная поездка!
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Сплавы и рафтинг»
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Сколько стоит тур в Териберке в апреле 2025
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