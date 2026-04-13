Премиум Териберка до 6 чел: киты, отель на берегу, деликатесы, сафари на квадроциклах

Этот тур для тех, кто хочет увидеть север по-настоящему глубоко
Описание тура

Этот тур для тех, кто хочет увидеть Север по-настоящему глубоко, ярко и красиво, а не просто поставить галочку напротив популярного направления. Он подойдёт тем, кто выбирает не массовую экскурсию, а сильное, редкое путешествие с комфортом, вкусом и впечатлениями, которые действительно запоминаются.

Здесь есть всё, за чем едут на край земли: киты, Баренцево море, тундра, квадроциклы, морепродукты и северная природа. Но главное — всё собрано в уникальный сценарий, который даёт намного больше, чем стандартный маршрут: за 3 дня вы проживёте Север так насыщенно и так красиво, как не проживает его большинство туристов даже за более долгую поездку.

Кому подойдет наш тур:

  1. Тем, кто ценит камерный формат и не любит большие группы. Группа до 6 человек делает путешествие более спокойным, комфортным и личным: без толпы, без ощущения конвейера и с возможностью проживать поездку в приятной атмосфере, где у каждого есть своё пространство.

  2. Тем, кто не экономит на себе и выбирает достойный уровень отдыха. Этот тур для людей, которым важно, как они живут, едут, отдыхают и что чувствуют внутри путешествия: хорошие отели, красивые места, сильная программа и сервис, который делает поездку действительно приятной.

  3. Тем, кто не любит гонку по достопримечательностям. Этот тур подойдёт тем, кто хочет не просто быстро сменять локации одну за другой, а по-настоящему проживать путешествие: в комфортном темпе, без усталости, с возможностью смотреть, чувствовать, отдыхать и получать удовольствие от каждого дня.

  4. Тем, кто ценит редкие и сильные впечатления. Программа подойдёт тем, кто не хочет ограничиваться стандартными точками и обычной экскурсией, а выбирает путешествие, в котором можно увидеть Север глубже и попасть туда, куда не добирается большинство туристов.

  5. Тем, кто не любит суету и хаос в поездках. Если вам важно, чтобы всё было заранее организовано, без сложной логистики, лишней спешки и постоянной необходимости что-то контролировать, здесь вы будете чувствовать себя спокойно и уверенно.

  6. Тем, кто хочет вернуться не только с фотографиями, но и с сильным внутренним ощущением. Этот тур подойдёт тем, кто ищет в путешествии не поток точек, а эмоции, масштаб, перезагрузку и то самое чувство, когда за несколько дней удаётся прожить действительно особенный опыт.

Почему именно с нами:

  • Уникальная программа — Мы собрали в одной поездке такие впечатления и локации, которые не даёт большинство туров в Териберку, чтобы вы увидели Север глубже, ярче и интереснее.

  • Лучшие отели у самого моря — Мы выбираем комфортное проживание с сильным сервисом, хорошими завтраками и удобным расположением, чтобы отдых был приятным не только днём, но и вечером.

  • Камерный формат группы — Небольшое количество участников делает поездку спокойнее, комфортнее и позволяет сохранить приятную атмосферу без толпы.

  • Сильная организация на всём маршруте — Мы продумываем логистику, тайминг и все детали заранее, чтобы вы не тратили силы на бытовые вопросы и просто наслаждались путешествием.

  • Максимум впечатлений без суеты — Программа выстроена так, чтобы за 3 дня вы увидели очень много, но сам ритм поездки оставался комфортным и приятным.

  • Север не только глазами, но и через вкус — Мы добавили в маршрут сильную гастрономическую часть, чтобы путешествие запомнилось не только видами, но и настоящим вкусом Севера.

Если на нужные даты в карточке осталось меньше мест, чем вам нужно — напишите нам.

Это программа группового тура. Если вам необходим индивидуальный тур для вашей семьи или компании, то напишите нам - мы подберем программу под ваш запрос.

Если программа откликается — выбирайте удобные даты и нажимайте Забронировать. Остальное мы возьмём на себя.

Программа тура по дням

1 день

Северный обед, тундра с хаски, Териберка

  • Мы встретим вас в аэропорту Мурманска и сразу возьмём на себя всю дальнейшую организацию, чтобы с первых минут поездки вам не пришлось ни о чём думать. Без суеты, без сложной логистики, без ощущения, что нужно срочно включаться и что-то контролировать. Мы спокойно соберём группу, познакомимся и отправимся навстречу Северу комфортном ритме на комфортном приватном трансфере.

  • Дальше нас ждёт путь в сердце тундры — туда, где уже начинается совсем другой мир: простор, тишина, свежий воздух. По дороге мы расскажем о Севере так, чтобы вы не просто смотрели в окно, а постепенно чувствовали это место глубже: его характер, природную силу и особую северную красоту.

  • Первую яркую остановку мы сделаем там, где Север раскрывается не только через пейзажи, но и через вкус. Нас будет ждать вкусный северный обед — красивое, атмосферное знакомство с регионом, после которого поездка начнёт ощущаться по-настоящему.

  • После обеда мы отправимся на лёгкий и очень живописный треккинг к священному сейду — одному из самых сильных и атмосферных мест на маршруте. Это будет не сложный поход на выносливость, а спокойная прогулка по тундре с хаски-проводниками. Добрые, умные, контактные собаки создают особое настроение: рядом с ними становится легче, теплее и спокойнее. Мы пройдём по красивому северному ландшафту, подышим тундрой, замедлимся и почувствуем то самое внутреннее переключение, ради которого многие и едут на край земли.

  • Затем мы отправимся в Териберку — туда, где начинается Баренцево море, мощный ветер, суровая красота побережья и ощущение настоящего Севера. К вечеру мы заселимся в один из лучших отелей на берегу моря, чтобы отдохнуть в тепле и комфорте после насыщенного, но мягко выстроенного дня. У вас будет время перевести дыхание, принять душ, согреться и спокойно прожить первые впечатления.

  • Завершим день ужином в одном из лучших ресторанов Териберки. За хорошей едой, в красивой атмосфере и в маленькой группе мы дадим себе не только увидеть Север, но и почувствовать его вкус, ритм и состояние. Именно так начинается это путешествие: без перегруза, без гонки, с красивого, насыщенного и очень бережного первого дня.

2 день

Киты, деликатесы на борту, Яйца Дракона, Водопад

  • Мы начнём утро спокойно, без спешки и раннего подъёма. Проснёмся у самого Баренцева моря, позавтракаем в отеле и мягко войдём в новый день, в котором будет много красоты, вкуса и настоящего северного масштаба.

  • После завтрака мы отправимся к причалу и выйдем в море на одну из самых ярких частей этого путешествия. Это будет не просто прогулка на катере, а настоящая мини-экспедиция по Баренцеву морю. Нас ждут суровые пейзажи, ощущение открытого пространства, солёный воздух, ветер, бескрайняя вода и то особое чувство, ради которого едут на край земли. Мы будем идти по самым живописным точкам побережья и смотреть на Север с того ракурса, с которого он ощущается особенно мощно и красиво.

  • Главное ожидание этого дня — встреча с китами. Мы выходим в море с опытными капитанами, которые хорошо знают акваторию, повадки китов и точки, где шанс увидеть их особенно высокий. Мы сделаем всё, чтобы этот опыт стал для вас не просто пунктом программы, а настоящим событием, которое останется внутри надолго. Момент, когда среди северной воды появляется кит, невозможно перепутать ни с чем. В такие секунды всё вокруг будто замирает, и остаётся только чистое восхищение силой природы.

  • Но впечатления этого дня раскроются не только через море и китов. Вместе с нами на борту будет профессиональный дайвер, который соберёт для нас 50 кг свежих морепродуктов — ежей и гребешков — прямо со дна Баренцева моря. На борту мы увидим весь процесс, узнаем, как их правильно открывать и есть, и попробуем деликатесы в самой красивой и редкой подаче, которую только можно представить. Это будет не просто дегустация, а особенный гастрономический опыт: море вокруг, солёный северный воздух, свежайшие морепродукты и ощущение, что вы проживаете Север глубже, чем большинство путешественников.

  • После морской части мы вернёмся на берег, пообедаем и немного передохнём, чтобы сохранить силы и удовольствие от дня. А затем продолжим знакомство с Териберкой уже с суши и увидим самые красивые места национального парка. Мы пройдём по берегам Баренцева моря, увидим пляж Яйца дракона, Батарейский водопад, кладбище кораблей, скелет кита и другие знаковые точки, ради которых сюда едут со всего мира.

  • К вечеру вернёмся в отель с тем приятным состоянием, когда день был очень насыщенным, но не вымотал. А за ужином в одном из лучших ресторанов Териберки мы сможем спокойно разделить впечатления, обсудить увиденное и ещё раз прожить этот день уже через вкус, атмосферу и ощущение, что вы действительно позволили себе редкое путешествие — красивое, сильное и по-настоящему особенное.

Если выход в море во второй день будет закрыт по погодным условиям, мы заранее и спокойно поменяем местами второй и третий дни программы.

3 день

Север, который не видят туристы, на квадрациклах

  • Мы начнём утро спокойно: позавтракаем в отеле, без спешки соберём вещи, оставим чемоданы на ресепшн и отправимся навстречу ещё одной сильной части этого путешествия. В этот день нас ждёт Териберка, которую видят далеко не все туристы. Более дикая, более мощная, более настоящая. Именно здесь особенно остро чувствуется красота края земли, где заканчиваются дороги и начинается пространство, в котором хочется просто смотреть по сторонам и молчать от восторга.

  • Мы отправимся на сафари на квадроциклах. Сначала пройдём инструктаж, получим полную экипировку и только потом выйдем на маршрут, чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно. Мы поедем по одним из самых впечатляющих точек этой части побережья: увидим Старую Териберку, песчаный пляж, смотровые площадки на вершинах сопок, губу Завалишина, пещеру, каменный перевал, устье реки Орловка и ту самую точку, которую называют концом всех дорог. Это не просто активность ради драйва, а возможность увидеть Север глубже, дальше и ярче, чем доступно большинству путешественников.

  • Этот маршрут дарит особенное чувство свободы. Вокруг будут суровые пейзажи, ветер, камни, тундра, простор и море, которое всё время напоминает, где именно вы находитесь. Мы проживём эту часть программы не в формате гонки, а с удовольствием от самого процесса: с остановками в красивых местах, с возможностью рассмотреть, прочувствовать, сделать фотографии и сохранить внутри это редкое состояние внутренней силы и ясности.

  • После маршрута мы вернёмся за чемоданами, попрощаемся с морем и отправимся в Мурманск. По дороге внутри уже останется то редкое состояние, которое дарит только Север: больше тишины, больше воздуха, больше внутренней ясности.

  • Перед вылетом мы заедем на обед в один из лучших ресторанов города, чтобы красиво завершить путешествие, ещё раз прожить его вкус и атмосферу, а потом спокойно отправимся в аэропорт.

  • Так заканчивается это короткое путешествие на край земли: ярко, красиво и с тем самым ощущением, ради которого сюда стоит ехать. Вы увозите с собой море впечатлений, вкус Севера, мощь природы, редкие моменты тишины и внутреннее чувство, что за эти три дня действительно удалось выдохнуть, перезагрузиться и прожить что-то по-настоящему особенное.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 2 ночи в одном из лучших отелей Териберки на берегу моря
  • Завтраки в отеле
  • Встреча в аэропорту Мурманска и все трансферы по программе
  • Сопровождение турлидера и организованная программа на протяжении всего тура
  • Хаски-треккинг
  • Северный обед в первый день во время программы
  • Морская прогулка по Баренцеву морю в поисках китов
  • Работа профессионального дайвера и морепродукты на борту
  • Экскурсия по национальному парку Териберка
  • Сафари на квадроциклах
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Мурманска и обратно
  • Обеды и ужины, не указанные в программе, организованы в лучших ресторанах, оплачиваются по меню
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, я Анастасия. Мне 35 лет и большую часть своей жизни путешествую. Это не просто увлечение, это буквально мой путь. Когда-то я выбрала профессию международника, чтобы увидеть мир. Отказалась от
читать дальше

карьерных возможностей, чтобы не подписывать "невыезд". Потом — создала своё главное дело: авторские туры. Путешествия — мой воздух. Подруги шутят, что я могу отказаться от чего угодно, но не от дороги. И это правда. Я побывала более чем в 20 странах, объехала столько городов, что уже не считаю. Но чем дальше я еду, тем больше ценю не количество, а глубину. В своих путешествиях я делаю ставку на комфорт без пафоса. Когда-то я попала в ужасный отель и поняла: я лучше поеду на 3 дня, но так, чтобы отдых был действительно отдыхом. И теперь в каждом туре я стараюсь создать для своих гостей именно такие условия: чисто, уютно, удобно, безопасно. Чтобы вы могли расслабиться, почувствовать себя "в хороших руках" — и просто наслаждаться. Ещё один важный для меня принцип — аутентичность. Я обхожу толпы, выбираю маршруты, где можно прочувствовать культуру, быт, настоящих людей. Пусть это не будет пятизвёздочный отель, но если это старинный дом с историей — я выберу его. Мне важна душа места. И, конечно, самое ценное — это люди. Я верю, что тур — это не просто маршрут, а общение с близкими по духу. В авторских поездках собираются именно такие люди. Мы смеёмся, делим впечатления, иногда уезжаем с глазами на мокром месте — потому что получилось по-настоящему. Моя задача — снять с вас весь организационный стресс. Вы просто приезжаете, а я уже обо всём позаботилась: трансферы, питание, гиды, план "Б", если что-то пойдёт не так. Даже дождевики продуманы. Я люблю пробовать новое — от танцев до каяков и шоу. И хочу, чтобы каждый человек в моих турах тоже уезжал с чем-то новым: не только в телефоне, но и в сердце. Если вы ищете тур, где чувствуешь, что о тебе действительно подумали — добро пожаловать.

