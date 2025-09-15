Описание тура
Приглашаем вас в незабываемый Майский тур в Териберку!
Мы подготовили для вас максимально насыщенную и комфортную программу на майские праздники.
В вашем распоряжении:
уютная баня на берегу моря (2 часа)
увлекательный выход в море на протяжении 3 часов и конечно же попробуем найти китов
проживание в одном из лучших отелей Териберки - Териберка Eco Home
разнообразный завтрак шведский стол, изысканные обеды, а также возможность выбрать ужин по собственным предпочтениям
А как же без морской рыбалки? Невозможно посетить Северное море и не попробовать выловить рыбку как настоящие поморы!
И, конечно, мы постараемся окружить вас аутентичной атмосферой севера. Ждем вас в нашем туре!
Программа тура по дням
Встреча группы
Встреча группы в аэропорту города Мурманск, до 11.00
Советуем выбирать билеты со временем прилёта до 11.00
Трансфер до посёлка Териберка, время в пути от 2х до 3х часов, в зависимости от состояния дороги! Нам предстоит преодолеть 130км, маршрут будет проходить через три разных природных во время движения мы с вами увидим как тайга сменяется на тундру и гряду сопок!
По приезду заселение.
Проживание в Отеле Teriberka hotel by Ecohome в 2х местных номерах
Обед в одном из ресторанов Териберки (включено)
Отправляемся на нашу первую прогулку, знакомство с побережье Баренцева моря, увидим самые топовые локации и даже больше! Маршрут от 10 до 15км, в зависимости от подготовки группы. Это отличная возможность насладиться природой и испытать себя.
После насыщенного дня мы вернемся в гостиницу, отдохнем.
Вечером отправимся в один их ресторанов Териберки, тут у каждого будет возможность выбрать все по своему вкусу. (не вкл)
Тайминг
До 11:00 Встреча групп в Мурманске на Жд станции и аэропорту. Трансфер в Териберку
14:00- Прибытие в Отель Teriberka hotel by Ecohome Заселение.
14:30 - Обед
15:00-19:00 - Прогулка в природный заповедник Териберка.
20:00-21:00 - Ужин
Морская прогулка
Во второй день нашего путешествия в Териберку мы начнем утро с плотного завтрака в гостинице.
Затем отправимся на лодочную станцию к нашему кораблю.
На прогулке мы отплывем на поиски китов и других обитателей Баренцева моря, также проплывем мимо Териберского водопада где сможем насладиться природой и сделать красивые фотографии. Ну и конечно куда без морской рыбалки! Будем настоящими поморами)))
Морская прогулка организовывается По Погоде.
После морской прогулки, возвращаемся в гостиницу, для того чтобы отогреться и обсохнуть, а также подкрепиться сытным обедом в ресторане!
Во второй половине дня мы отправимся на экскурсию в Старый поселок Териберка. Посетим много локаций.
Одной из самых знаковых локаций является кладбище кораблей, где можно увидеть старые, заброшенные рыболовные суда, которые когда-то использовались для ловли рыбы. Не менее интересны самые северные качели, расположенные на фоне потрясающих северных пейзажей, которые идеально подходят для фотографий на память, а также сможем прогуляться по по песчаному пляжу, это позволяет насладиться свежим воздухом и живописными видами на море.
Также мы посетим ферму с хаски и оленями. И,конечно, зайдем в старую школу, представляющую собой историческое здание, отражает прошлое поселка и является важной частью культурного наследия региона
Далее вечером нас ждет самая северная баня, на берегу моря. Хорошенько согревшись мы сможем искупаться в водах Баренцева моря, это того стоит. Температура воды не опускается ниже 2х градусов зимой, максимальная температура 11 градусов летом!
По возвращению мы отправляемся на ужин, для сравнения в другой ресторан, чтобы была возможность сравнить кухню
Готовим термоса с горячим чаем и одевается теплее!
Тайминг
09:00-10:00 - Завтрак в гостинице
10:00-13:00 - Морская прогулка и рыбалка
13:30-14:30 - Обед в ресторане
14:30-17:00 - Прогулка по Старому поселку
17:00-19:00 - Время для доп активностей
19:00 - 21:00 - Баня
21:00-22:00 - Ужин
Возвращение в Мурманск
Это крайний день тура, но не менее насыщенный!
Третий завершающий деть нашего путешествия.
Утром, как обычно, мы плотно завтракаем, после собираемся в путь, обратно в Мурманск. Обратный путь займет около 3 часов. По прибытию в город мы отправляемся на экскурсию по знаковым местам. По пути мы обязательно заедем в рыбные и сувенирные лавки.
В Мурманске нас ждёт экскурсионная программа.
Мы посетим Морской вокзал, увидим легендарный Ледокол Ленин, самый первый в истории человечества атомный ледокол!
Сфотографируемся на фоне второго по величине военного памятника, Защитникам Заполярья! Его высота порядка 44 метров и видно его из самых дальних уголков Мурманска.
Ну и отдадим дань памяти. Посетим мемориал Рыбакам и морякам, погибшим в мирное время, и руку атомохода Курск!
При Желании Группы Можем Организовать Получение Паспорта Полярника
После экскурсии и покупок нас будет ждать обед в одном из уютных ресторанов Мурманска (Тундра, Терраса или Сампо), где мы знакомимся с Арктической кухней, пробуем деликатесы и поделимся эмоциями этого путешествия!
После нас ждет трансфер в аэропорт и прощание!
Просьба смотреть обратные билеты После 19:00
Тайминг
09:00-10:00 - Завтрак в гостинице
10:00-13:00 - Путь до Мурманска
13:00-15:00 -Экскурсия и сувениры
15:00-17:00 - Обед в ресторане
17:00-18:00 - Выезд в аэропорт
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Мурманска до Териберки и обратно
- Работа гида
- Работа координатора
- Проживание, 2х местные номера в Отеле Teriberka hotel by Ecohome
- Питание (1 день - обед, 2 день - завтрак, обед, 3 день - завтрак)
- Баня, 2 часа
- Морская прогулка 3 часа
- Рыбалка
- Экскурсии по Териберке
- Экскурсия в Мурманске
Что не входит в цену
- Билеты на самолёт
- Личные расходы
- Сувениры
- Отдельное проживание в номере
- Ужины, 1 и 2 день, обед 3й день в Мурманске
О чём нужно знать до поездки
Форс Мажор!
Закрытая дорога! Это Север-учитывайте, что погодные условия не подвластны!
В феврале и марте в районе Териберки часто бывают метели, которые могут затруднять передвижение даже в ясную погоду, в связи с этим природным явлением закрывают дорогу!
Дорога на Териберку и из Териберки может быть закрыта на несколько часов или даже на несколько суток.
В таких случаях
Мы не несем ответственности за ваши пропавшие билеты, поэтому рекомендуем приобретать возвратные билеты на вылет из Мурманска, которые можно обменять в случае непогоды и закрытия дороги на Териберку.
Для вашего спокойствия рекомендуем планировать вылет и выезд либо в ночь, либо на следующий день после завершения тура.
Также предупреждаем, что во время закрытия дороги программа может поменяться!!
Это может быть как полностью альтернативный вариант, так и замена нескольких дней.
Альтернативные способы попасть в Териберку или из Териберки, оплачиваются туристами самостоятельно (вездеходы, вертолеты)
О всех ситуациях с дорогой мы предупреждаем заранее!
Туристов не бросаем и даже если дорога закрыта на 3 дня, то проводим альтернативный тур.
Пожелания к путешественнику
Одежда должна соответствовать времени года и прогнозу погоды. Это суровый край, лучше жарко, чем холодно