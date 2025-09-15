Мои заказы

Териберка. Майские на максималку. Всё включено: баня, море, рыбалка

Приглашаем вас в незабываемый майский тур в Териберку! Мы подготовили
4 отзыва
Описание тура

Приглашаем вас в незабываемый Майский тур в Териберку!

Мы подготовили для вас максимально насыщенную и комфортную программу на майские праздники.

В вашем распоряжении:

  • уютная баня на берегу моря (2 часа)

  • увлекательный выход в море на протяжении 3 часов и конечно же попробуем найти китов

  • проживание в одном из лучших отелей Териберки - Териберка Eco Home

  • разнообразный завтрак шведский стол, изысканные обеды, а также возможность выбрать ужин по собственным предпочтениям

А как же без морской рыбалки? Невозможно посетить Северное море и не попробовать выловить рыбку как настоящие поморы!

И, конечно, мы постараемся окружить вас аутентичной атмосферой севера. Ждем вас в нашем туре!

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы

Встреча группы в аэропорту города Мурманск, до 11.00

Советуем выбирать билеты со временем прилёта до 11.00

Трансфер до посёлка Териберка, время в пути от 2х до 3х часов, в зависимости от состояния дороги! Нам предстоит преодолеть 130км, маршрут будет проходить через три разных природных во время движения мы с вами увидим как тайга сменяется на тундру и гряду сопок!

По приезду заселение.

Проживание в Отеле Teriberka hotel by Ecohome в 2х местных номерах

Обед в одном из ресторанов Териберки (включено)

Отправляемся на нашу первую прогулку, знакомство с побережье Баренцева моря, увидим самые топовые локации и даже больше! Маршрут от 10 до 15км, в зависимости от подготовки группы. Это отличная возможность насладиться природой и испытать себя.

После насыщенного дня мы вернемся в гостиницу, отдохнем.

Вечером отправимся в один их ресторанов Териберки, тут у каждого будет возможность выбрать все по своему вкусу. (не вкл)

Тайминг

До 11:00 Встреча групп в Мурманске на Жд станции и аэропорту. Трансфер в Териберку

14:00- Прибытие в Отель Teriberka hotel by Ecohome Заселение.

14:30 - Обед

15:00-19:00 - Прогулка в природный заповедник Териберка.

20:00-21:00 - Ужин

2 день

Морская прогулка

Во второй день нашего путешествия в Териберку мы начнем утро с плотного завтрака в гостинице.

Затем отправимся на лодочную станцию к нашему кораблю.

На прогулке мы отплывем на поиски китов и других обитателей Баренцева моря, также проплывем мимо Териберского водопада где сможем насладиться природой и сделать красивые фотографии. Ну и конечно куда без морской рыбалки! Будем настоящими поморами)))

Морская прогулка организовывается По Погоде.

После морской прогулки, возвращаемся в гостиницу, для того чтобы отогреться и обсохнуть, а также подкрепиться сытным обедом в ресторане!

Во второй половине дня мы отправимся на экскурсию в Старый поселок Териберка. Посетим много локаций.

Одной из самых знаковых локаций является кладбище кораблей, где можно увидеть старые, заброшенные рыболовные суда, которые когда-то использовались для ловли рыбы. Не менее интересны самые северные качели, расположенные на фоне потрясающих северных пейзажей, которые идеально подходят для фотографий на память, а также сможем прогуляться по по песчаному пляжу, это позволяет насладиться свежим воздухом и живописными видами на море.

Также мы посетим ферму с хаски и оленями. И,конечно, зайдем в старую школу, представляющую собой историческое здание, отражает прошлое поселка и является важной частью культурного наследия региона

Далее вечером нас ждет самая северная баня, на берегу моря. Хорошенько согревшись мы сможем искупаться в водах Баренцева моря, это того стоит. Температура воды не опускается ниже 2х градусов зимой, максимальная температура 11 градусов летом!

По возвращению мы отправляемся на ужин, для сравнения в другой ресторан, чтобы была возможность сравнить кухню

Готовим термоса с горячим чаем и одевается теплее!

Тайминг

09:00-10:00 - Завтрак в гостинице

10:00-13:00 - Морская прогулка и рыбалка

13:30-14:30 - Обед в ресторане

14:30-17:00 - Прогулка по Старому поселку

17:00-19:00 - Время для доп активностей

19:00 - 21:00 - Баня

21:00-22:00 - Ужин

3 день

Возвращение в Мурманск

Это крайний день тура, но не менее насыщенный!

Третий завершающий деть нашего путешествия.

Утром, как обычно, мы плотно завтракаем, после собираемся в путь, обратно в Мурманск. Обратный путь займет около 3 часов. По прибытию в город мы отправляемся на экскурсию по знаковым местам. По пути мы обязательно заедем в рыбные и сувенирные лавки.

В Мурманске нас ждёт экскурсионная программа.

Мы посетим Морской вокзал, увидим легендарный Ледокол Ленин, самый первый в истории человечества атомный ледокол!

Сфотографируемся на фоне второго по величине военного памятника, Защитникам Заполярья! Его высота порядка 44 метров и видно его из самых дальних уголков Мурманска.

Ну и отдадим дань памяти. Посетим мемориал Рыбакам и морякам, погибшим в мирное время, и руку атомохода Курск!

При Желании Группы Можем Организовать Получение Паспорта Полярника

После экскурсии и покупок нас будет ждать обед в одном из уютных ресторанов Мурманска (Тундра, Терраса или Сампо), где мы знакомимся с Арктической кухней, пробуем деликатесы и поделимся эмоциями этого путешествия!

После нас ждет трансфер в аэропорт и прощание!

Просьба смотреть обратные билеты После 19:00

Тайминг

09:00-10:00 - Завтрак в гостинице

10:00-13:00 - Путь до Мурманска

13:00-15:00 -Экскурсия и сувениры

15:00-17:00 - Обед в ресторане

17:00-18:00 - Выезд в аэропорт

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от Мурманска до Териберки и обратно
  • Работа гида
  • Работа координатора
  • Проживание, 2х местные номера в Отеле Teriberka hotel by Ecohome
  • Питание (1 день - обед, 2 день - завтрак, обед, 3 день - завтрак)
  • Баня, 2 часа
  • Морская прогулка 3 часа
  • Рыбалка
  • Экскурсии по Териберке
  • Экскурсия в Мурманске
Что не входит в цену
  • Билеты на самолёт
  • Личные расходы
  • Сувениры
  • Отдельное проживание в номере
  • Ужины, 1 и 2 день, обед 3й день в Мурманске
О чём нужно знать до поездки

Форс Мажор!

Закрытая дорога! Это Север-учитывайте, что погодные условия не подвластны!

В феврале и марте в районе Териберки часто бывают метели, которые могут затруднять передвижение даже в ясную погоду, в связи с этим природным явлением закрывают дорогу!

Дорога на Териберку и из Териберки может быть закрыта на несколько часов или даже на несколько суток.

В таких случаях

Мы не несем ответственности за ваши пропавшие билеты, поэтому рекомендуем приобретать возвратные билеты на вылет из Мурманска, которые можно обменять в случае непогоды и закрытия дороги на Териберку.

Для вашего спокойствия рекомендуем планировать вылет и выезд либо в ночь, либо на следующий день после завершения тура.

Также предупреждаем, что во время закрытия дороги программа может поменяться!!

Это может быть как полностью альтернативный вариант, так и замена нескольких дней.

Альтернативные способы попасть в Териберку или из Териберки, оплачиваются туристами самостоятельно (вездеходы, вертолеты)

О всех ситуациях с дорогой мы предупреждаем заранее!

Туристов не бросаем и даже если дорога закрыта на 3 дня, то проводим альтернативный тур.

Пожелания к путешественнику

Одежда должна соответствовать времени года и прогнозу погоды. Это суровый край, лучше жарко, чем холодно

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Андрей
Андрей — Тревел-эксперт
Всем привет друзья мои! Меня зовут Андрей, создатель команды гидов на Кольском. Люблю этот мир, обожаю путешествовать, открывать новые горизонты! Считаю, что самые красивые места планеты можно увидеть лишь своими ногами! Команда — это
читать дальше

профессиональные гиды, которые исполняют мечты: - увидеть китов. - насладится северным сиянием. - искупаться в тихом океане. - посмотреть на всю страну с самой высокой. ТОЧКИ. - найди те самые заветные цветы — эдельвейсы. - попробовать поцелуй Байкала. - проскакать на лошади по степи И многие другие. Ваши желания -наша работа! Делаем максимально комфортные и бюджетные туры по всей России, показываем красоту нашей страны.

Тур входит в следующие категории Териберки

