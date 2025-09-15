2 день

Морская прогулка

Во второй день нашего путешествия в Териберку мы начнем утро с плотного завтрака в гостинице.

Затем отправимся на лодочную станцию к нашему кораблю.

На прогулке мы отплывем на поиски китов и других обитателей Баренцева моря, также проплывем мимо Териберского водопада где сможем насладиться природой и сделать красивые фотографии. Ну и конечно куда без морской рыбалки! Будем настоящими поморами)))

Морская прогулка организовывается По Погоде.

После морской прогулки, возвращаемся в гостиницу, для того чтобы отогреться и обсохнуть, а также подкрепиться сытным обедом в ресторане!

Во второй половине дня мы отправимся на экскурсию в Старый поселок Териберка. Посетим много локаций.

Одной из самых знаковых локаций является кладбище кораблей, где можно увидеть старые, заброшенные рыболовные суда, которые когда-то использовались для ловли рыбы. Не менее интересны самые северные качели, расположенные на фоне потрясающих северных пейзажей, которые идеально подходят для фотографий на память, а также сможем прогуляться по по песчаному пляжу, это позволяет насладиться свежим воздухом и живописными видами на море.

Также мы посетим ферму с хаски и оленями. И,конечно, зайдем в старую школу, представляющую собой историческое здание, отражает прошлое поселка и является важной частью культурного наследия региона

Далее вечером нас ждет самая северная баня, на берегу моря. Хорошенько согревшись мы сможем искупаться в водах Баренцева моря, это того стоит. Температура воды не опускается ниже 2х градусов зимой, максимальная температура 11 градусов летом!

По возвращению мы отправляемся на ужин, для сравнения в другой ресторан, чтобы была возможность сравнить кухню

Готовим термоса с горячим чаем и одевается теплее!

Тайминг

09:00-10:00 - Завтрак в гостинице

10:00-13:00 - Морская прогулка и рыбалка

13:30-14:30 - Обед в ресторане

14:30-17:00 - Прогулка по Старому поселку

17:00-19:00 - Время для доп активностей

19:00 - 21:00 - Баня

21:00-22:00 - Ужин

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086