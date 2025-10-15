Фотопрогулка в Тобольске - это живое знакомство с городом и его атмосферой. Лёгкость, естественность и яркие эмоции на каждом снимке
Фотопрогулка по Тобольску предлагает уникальную возможность увидеть город глазами коренной жительницы. Участники выбирают маршрут, чтобы запечатлеть самые живописные уголки. Прогулка охватывает такие места, как Тобольский Кремль, Нижний посад и Абалак.
В результате получаются яркие и живые фотографии, которые сохранят воспоминания о городе на долгие годы
2 отзыва
5 причин купить эту прогулку с фотографом
📸 Яркие и живые фотографии
🏰 Уникальные исторические локации
🌿 Природные красоты и виды
🎨 Индивидуальный подход к маршруту
📅 Гибкость в выборе времени
Что можно увидеть
Тобольский Кремль
Водонапорная башня
Софийский собор
Дворец Наместника
Софийский двор
Гостиный двор
Нижний посад
Абалакский Знаменский монастырь
Ермаково Поле
Сад Ермака
Александровский сад
Описание фото-прогулки
Предварительно мы вместе обсудим оптимальный маршрут и выберем 1–2 локации. А затем отправимся на прогулку! Вы будете наслаждаться красотой города, а я сделаю яркие и запоминающиеся кадры.
Тобольский Кремль — классика, которая покоряет сердца
Водонапорная башня, парадные виды Софийского собора, дворец Наместника, Софийский двор и Гостиный двор.
Нижний посад: дыхание старины
Мощеные улочки, Прямской взвоз, фасады купеческих домов, храмовое ожерелье и прекрасные виды на кремль.
Абалак — сила Сибирской земли
Абалакский Знаменский монастырь с панорамами Иртыша и мощными стенами и парк-отель «Абалак», где ждут сказочные деревянные терема и резные скульптуры
Ермаково Поле — простор и воздух
Захватывающие виды на Иртыш и заречные дали, изящные ротонды, Алябьевская беседка, тенистые аллеи и скульптуры.
Сад Ермака — вид на вечность
Прекрасный вид на кремль и нижний город и тихая парковая зона.
Закат на Иртыше — магия золотого часа
Прогулка по аллее, атмосферный дебаркадер и закатные панорамы.
Александровский сад — камерность и изысканность
Зелёная зона с уединенными уголками, лавочками, качелями, Губернаторский дом, дом Корнилова, «Мануфактура шоколада».
Организационные детали
Я снимаю на Canon r8, объективы: 50 мм f1.8 и 70–200 мм f2.8
Вы получите минимум 70 фотографий через 10 дней после прогулки
За доплату (500 ₽) я сделаю видеоклип — 30–60 секунд атмосферного видео под музыку
Если вы выберете съёмку в ботаническом саду «Ермаково поле» или парке-отеле «Абалак», дополнительно оплачиваются входные билеты
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Тобольске
Я коренная тоболячка, которая знает этот город с детства: от шёпота старинных улочек у кремля до ритма современных фестивалей. Я родилась и выросла здесь — и я изучаю Тобольск не читать дальше
по книгам, а каждый день проходя его тропинками, будь то зимние ярмарки, летние фестивали или осенние выставки местных мастеров. Благодаря этому я знаю не только точки на карте, но и душу города: где в мае зацветут яблони, как к закату играет свет на стенах Гостиного двора, а где самые красивые закаты.
Фотография для меня — больше, чем профессия. Это способ делиться тем, что я люблю: встречами с новыми людьми, историей родных улиц и мгновениями, которые хочется остановить. Я решила создавать фотопрогулки, потому что поняла: путешественники приезжают не только для того, чтобы увидеть Тобольск, но и чтобы почувствовать его. А кто, как не местный житель, может это показать!
Отзывы и рейтинг
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталия
15 окт 2025
Все понравилось
Дата посещения: 12 октября 2025
Татьяна
4 сен 2025
Вы путешествуете в одиночестве или с любимым, с другом, большой семьёй или весёлой компанией? В любом случае, хочется оставить не только в памяти настроение и образы, а сохранить их в читать дальше
фото и видео. Формат фотопрогулки был новым для меня, и я хочу поделиться со всеми, что это был замечательный опыт. Профессионал своего дела Кристина, не просто ведёт вас маршрутом по достопримечательностям, она чувствует и подмечает, и настроение, и атмосферу вокруг. Синева неба, солнечные лучи, брызги воды, и даже мимо проходящий кот, все это наравне с памятными местами Тобольска - становится частью эмоций и запечетляется на фото. Тёплый и солнечный день сентября подарил мне столько радости, что я уверена, пересматривая фото холодной зимой, они снова будут дарить мне то настроение отпуска. Искренне благодарна Кристине, что делает людей счастливыми обладателями кусочка счастья, сохраненного на фото.