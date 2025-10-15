Фотопрогулка по Тобольску предлагает уникальную возможность увидеть город глазами коренной жительницы. Участники выбирают маршрут, чтобы запечатлеть самые живописные уголки. Прогулка охватывает такие места, как Тобольский Кремль, Нижний посад и Абалак. В результате получаются яркие и живые фотографии, которые сохранят воспоминания о городе на долгие годы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Тобольске

Кристина Ваш гид в Тобольске

Описание фото-прогулки

Предварительно мы вместе обсудим оптимальный маршрут и выберем 1–2 локации. А затем отправимся на прогулку! Вы будете наслаждаться красотой города, а я сделаю яркие и запоминающиеся кадры.

Тобольский Кремль — классика, которая покоряет сердца

Водонапорная башня, парадные виды Софийского собора, дворец Наместника, Софийский двор и Гостиный двор.

Нижний посад: дыхание старины

Мощеные улочки, Прямской взвоз, фасады купеческих домов, храмовое ожерелье и прекрасные виды на кремль.

Абалак — сила Сибирской земли

Абалакский Знаменский монастырь с панорамами Иртыша и мощными стенами и парк-отель «Абалак», где ждут сказочные деревянные терема и резные скульптуры

Ермаково Поле — простор и воздух

Захватывающие виды на Иртыш и заречные дали, изящные ротонды, Алябьевская беседка, тенистые аллеи и скульптуры.

Сад Ермака — вид на вечность

Прекрасный вид на кремль и нижний город и тихая парковая зона.

Закат на Иртыше — магия золотого часа

Прогулка по аллее, атмосферный дебаркадер и закатные панорамы.

Александровский сад — камерность и изысканность

Зелёная зона с уединенными уголками, лавочками, качелями, Губернаторский дом, дом Корнилова, «Мануфактура шоколада».

Организационные детали