Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Тобольске, цены от 1520 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Аудиогид
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Погрузитесь в атмосферу Тобольска, гуляя по его историческим местам. Аудиогид поможет вам увидеть город глазами великих людей
Начало: В районе тобольского кремля
Завтра в 06:30
25 сен в 06:30
1520 ₽ за всё до 6 чел.
Дыхание Тобольска: фотопрогулка
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
до 5 чел.
Дыхание Тобольска: фотопрогулка
Фотопрогулка в Тобольске - это живое знакомство с городом и его атмосферой. Лёгкость, естественность и яркие эмоции на каждом снимке
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Пряничные не хухры-мухры в Тобольске
3.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Пряничные не хухры-мухры в Тобольске
Погрузитесь в атмосферу старинного Тобольска, где аромат медовых пряников и русская культура ждут вас в гостеприимном доме
Начало: На улице Мира
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
26 сен в 10:00
3500 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Тобольске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Тобольский кремль
  2. Базарная площадь
  3. Самое главное
  4. Сад Ермака
  5. Дворец наместника
  6. Кремль
  7. Сквер Ершова
  8. Софийский собор
  9. Гостиный Двор
  10. Тюремный замок
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в сентябре 2025
Сейчас в Тобольске в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 1520 до 6000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
