Аудиогид
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Погрузитесь в атмосферу Тобольска, гуляя по его историческим местам. Аудиогид поможет вам увидеть город глазами великих людей
Начало: В районе тобольского кремля
Завтра в 06:30
25 сен в 06:30
1520 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Дыхание Тобольска: фотопрогулка
Фотопрогулка в Тобольске - это живое знакомство с городом и его атмосферой. Лёгкость, естественность и яркие эмоции на каждом снимке
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Пряничные не хухры-мухры в Тобольске
Погрузитесь в атмосферу старинного Тобольска, где аромат медовых пряников и русская культура ждут вас в гостеприимном доме
Начало: На улице Мира
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
26 сен в 10:00
3500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тобольске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тобольске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в сентябре 2025
Сейчас в Тобольске в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 1520 до 6000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Тобольске на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 4 ⭐ отзыва, цены от 1520₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь