Е Екатерина О чем расскажут ангелы Тобольска Наталья, влюбленна в свой город и этим была пропитана вся экскурсия. Узнали очень много интересных фактов о городе, его истории и жителях Тобольска. Спасибо, с удовольствием вернемся еще раз в Ваш город!

А Алексей О чем расскажут ангелы Тобольска читать дальше Наталья очень любит свой город, и старается донести хоть чуточку этого чувства до гостей города. Ее ангелы просто прекрасны!

Рекомендую от души! Очень понравилась экскурсия с Натальей - за 3 часа успели познакомиться с самыми знаковыми местами замечательного города Тобольска. Видно, что

О Ольга О чем расскажут ангелы Тобольска Очень познавательная экскурсия. Наталья интересно рассказывала о своем проекте. Ангелы чудесно вписываются в места своего обитания. Мы прошлись по очень красивым местам и наши впечатления останутся с нами навсегда. Чудесно провели время!

М Марина О чем расскажут ангелы Тобольска Замечательная экскурсия! Ангелы и их создатели прекрасны! узнала много нового и интересного

Е Елена О чем расскажут ангелы Тобольска Потрясающий гид! Знающий, любящий свой город и свое дело! Огромная благодарность Наталье за великолепную экскурсию!

N Natalya О чем расскажут ангелы Тобольска читать дальше разыгрывает небольшой аудио спектакль голосами театральных актёров. На протяжении всего маршрута Наталья рассказывает массу интересных фактов и историй, и во всем них сквозит любовь к городу и его жителям. Получается очень насыщенно и душевно. Спасибо Наталье за чудесную прогулку 🙏🏻 Обзорный маршрут с интересной идеей: идёшь по точкам в исторической части город, обозначенным скульптурами, каждая из которых в прямом смысле

Т Татьяна О чем расскажут ангелы Тобольска Чудесная экскурсия! Замечательный, знающий и влюбленный в свой город гид! Три часа на одном дыхании. Рекомендую Наталью всем и каждому! Так много нового и интересного узнали, и не только о Тобольске! Спасибо огромное!!!

Е Елена О чем расскажут ангелы Тобольска Спасибо Наталье за супер интересную экскурсию. В Тобольске уже не первый раз, были в том числе на обзорных экскурсиях, но такой подачи материала еще не встречали. Наталья - профессионал, экскурсия прошла на одном дыхании 👏

А Алла О чем расскажут ангелы Тобольска ВЕЛИКОЛЕПНО!!!

А Анна О чем расскажут ангелы Тобольска Экскурсия очень понравилась! Наталья - большой профессионал, эрудированный и увлеченный своим делом человек. Большое спасибо!

Т Татьяна О чем расскажут ангелы Тобольска читать дальше по прилете в Тобольск, т. к. вечером нам предстояло сесть на теплоход для дальнейшего путешествия, терпеливо нас дождалась и потом провела экскурсию. Мы ей очень благодарны."О чем расскажут ангелы Тобольска" - необычный проект, воплощенный с такой любовью к своему городу, его истории.



Команду Трипстера тоже хочется отметить, отвечали на все вопросы до бронирования экскурсии, вовремя присылали напоминания. Если я не ошибаюсь, в прошлом году мы заказывали экскурсию по Казани через эту же компанию, тоже все было четко и экскурсия очень понравилась. Спасибо! Экскурсия очень понравилась. Первое знакомство с Тобольском было очень интересным и необычным. Наталья не только замечательный рассказчик, она сориентировала нас

Ю Юленька О чем расскажут ангелы Тобольска читать дальше очень интересный рассказчик, которая досконально знает историю, умеет её преподнести и завлечь. Скучно не будет точно. Экскурсия проходит в комфортном темпе, а 3 часа ровно столько, чтобы не устать. Такие экскурсии определенно жемчужины Трипстера, а сам факт того, что вот человек придумал идею, нашел спонсоров, нашел скульптора, пробил установку у властей города - вызывает огромное уважение. Теперь эти ангелы - среди прочих полноценный символ Тобольска, города, где обязательно надо побывать - на экскурсии с Натальей. Эта авторская экскурсия, в которой через призму детища Натальи - ангелов - рассказывается история города, Сибири и России. Наталья -

А Анна О чем расскажут ангелы Тобольска Гид Наталья выше всяких похвал! Экскурсия очень понравилась! Всем рекомендую!

Н Наталья О чем расскажут ангелы Тобольска читать дальше выбор пал на Наталью. Была удивлена, что она автор проекта Ангелы Тобольска. Я их очень люблю, они разные и замечательные. Экскурсию и Наталью рекомендую однозначно! Прекрасная экскурсия с чудесным гидом! Яркое солнце, компания, ангелы Тобольска, Наталья - все что нужно, чтобы путешествие удалось! Случайно мой

О Ольга О чем расскажут ангелы Тобольска Замечательная экскурсия! Наталья автор проекта ангелов. Профессиональный гид, историк. Открытый человек! Сплошной позитив от экскурсии и много-много полезной и новой информации👍

Л Леонид О чем расскажут ангелы Тобольска Замечательная экскурсия, замечательные ангелы, замечательный Тобольск!:)

Наталья - один из авторов этого проекта с ангелами, поэтому кому как не ей о них рассказывать - и делает она это чудесно!

Л Лариса О чем расскажут ангелы Тобольска Большое спасибо Наталье за увлекательное и познавательное путешествие по Тобольску. Милые ангелочки и рассказ Натальи об истории города впечатлили.

А Анна О чем расскажут ангелы Тобольска Наталья - замечательный экскурсовод, эрудированный человек и просто приятная в общении женщина. Ангелочки - супер идея рассказать об истории города Тобольск. Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию🙏Будем рекомендовать друзьям и знакомым!

И Ирина О чем расскажут ангелы Тобольска Побывали на экскурсии 1 мая 2025 года, три часа пролетели незаметно. Наталья великолепный рассказчик, влюбленный в свой город, с её подачи мы узнали и тоже полюбили Тобольск как родной, очень рекомендую!