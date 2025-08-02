Мои заказы

Вечерние экскурсии Тобольска

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Тобольске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
О чем расскажут ангелы Тобольска
Пешая
3 часа
209 отзывов
Аудиогид
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
«Они сыграют для вас романс «Вечерний звон» А»
Завтра в 08:00
24 сен в 12:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Дыхание Тобольска: фотопрогулка
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
до 5 чел.
Дыхание Тобольска: фотопрогулка
Фотопрогулка в Тобольске - это живое знакомство с городом и его атмосферой. Лёгкость, естественность и яркие эмоции на каждом снимке
«Закат на Иртыше — магия золотого часа»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотосессия в древней столице Сибири
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в древней столице Сибири
Стать героем профессиональной съёмки на фоне Тобольска
«Смотровая площадка с видом на Иртыш и Нижний посад — здесь особенно выразительно будут смотреться кадры на закате»
26 сен в 09:30
28 сен в 13:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    2 августа 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Наталья, влюбленна в свой город и этим была пропитана вся экскурсия. Узнали очень много интересных фактов о городе, его истории и жителях Тобольска. Спасибо, с удовольствием вернемся еще раз в Ваш город!
  • А
    Алексей
    27 июля 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Очень понравилась экскурсия с Натальей - за 3 часа успели познакомиться с самыми знаковыми местами замечательного города Тобольска. Видно, что
    читать дальше

    Наталья очень любит свой город, и старается донести хоть чуточку этого чувства до гостей города. Ее ангелы просто прекрасны!
    Рекомендую от души!

  • О
    Ольга
    27 июля 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Очень познавательная экскурсия. Наталья интересно рассказывала о своем проекте. Ангелы чудесно вписываются в места своего обитания. Мы прошлись по очень красивым местам и наши впечатления останутся с нами навсегда. Чудесно провели время!
  • М
    Марина
    22 июля 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Замечательная экскурсия! Ангелы и их создатели прекрасны! узнала много нового и интересного
  • Е
    Елена
    20 июля 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Потрясающий гид! Знающий, любящий свой город и свое дело! Огромная благодарность Наталье за великолепную экскурсию!
  • N
    Natalya
    19 июля 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Обзорный маршрут с интересной идеей: идёшь по точкам в исторической части город, обозначенным скульптурами, каждая из которых в прямом смысле
    читать дальше

    разыгрывает небольшой аудио спектакль голосами театральных актёров. На протяжении всего маршрута Наталья рассказывает массу интересных фактов и историй, и во всем них сквозит любовь к городу и его жителям. Получается очень насыщенно и душевно. Спасибо Наталье за чудесную прогулку 🙏🏻

  • Т
    Татьяна
    17 июля 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Чудесная экскурсия! Замечательный, знающий и влюбленный в свой город гид! Три часа на одном дыхании. Рекомендую Наталью всем и каждому! Так много нового и интересного узнали, и не только о Тобольске! Спасибо огромное!!!
  • Е
    Елена
    6 июля 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Спасибо Наталье за супер интересную экскурсию. В Тобольске уже не первый раз, были в том числе на обзорных экскурсиях, но такой подачи материала еще не встречали. Наталья - профессионал, экскурсия прошла на одном дыхании 👏
  • А
    Алла
    6 июля 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    ВЕЛИКОЛЕПНО!!!
  • А
    Анна
    3 июля 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Экскурсия очень понравилась! Наталья - большой профессионал, эрудированный и увлеченный своим делом человек. Большое спасибо!
  • Т
    Татьяна
    25 июня 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Экскурсия очень понравилась. Первое знакомство с Тобольском было очень интересным и необычным. Наталья не только замечательный рассказчик, она сориентировала нас
    читать дальше

    по прилете в Тобольск, т. к. вечером нам предстояло сесть на теплоход для дальнейшего путешествия, терпеливо нас дождалась и потом провела экскурсию. Мы ей очень благодарны."О чем расскажут ангелы Тобольска" - необычный проект, воплощенный с такой любовью к своему городу, его истории.

    Команду Трипстера тоже хочется отметить, отвечали на все вопросы до бронирования экскурсии, вовремя присылали напоминания. Если я не ошибаюсь, в прошлом году мы заказывали экскурсию по Казани через эту же компанию, тоже все было четко и экскурсия очень понравилась. Спасибо!

  • Ю
    Юленька
    21 июня 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Эта авторская экскурсия, в которой через призму детища Натальи - ангелов - рассказывается история города, Сибири и России. Наталья -
    читать дальше

    очень интересный рассказчик, которая досконально знает историю, умеет её преподнести и завлечь. Скучно не будет точно. Экскурсия проходит в комфортном темпе, а 3 часа ровно столько, чтобы не устать. Такие экскурсии определенно жемчужины Трипстера, а сам факт того, что вот человек придумал идею, нашел спонсоров, нашел скульптора, пробил установку у властей города - вызывает огромное уважение. Теперь эти ангелы - среди прочих полноценный символ Тобольска, города, где обязательно надо побывать - на экскурсии с Натальей.

  • А
    Анна
    16 июня 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Гид Наталья выше всяких похвал! Экскурсия очень понравилась! Всем рекомендую!
  • Н
    Наталья
    16 июня 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Прекрасная экскурсия с чудесным гидом! Яркое солнце, компания, ангелы Тобольска, Наталья - все что нужно, чтобы путешествие удалось! Случайно мой
    читать дальше

    выбор пал на Наталью. Была удивлена, что она автор проекта Ангелы Тобольска. Я их очень люблю, они разные и замечательные. Экскурсию и Наталью рекомендую однозначно!

  • О
    Ольга
    14 июня 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Замечательная экскурсия! Наталья автор проекта ангелов. Профессиональный гид, историк. Открытый человек! Сплошной позитив от экскурсии и много-много полезной и новой информации👍
  • Л
    Леонид
    5 июня 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Замечательная экскурсия, замечательные ангелы, замечательный Тобольск!:)
    Наталья - один из авторов этого проекта с ангелами, поэтому кому как не ей о них рассказывать - и делает она это чудесно!
  • Л
    Лариса
    12 мая 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Большое спасибо Наталье за увлекательное и познавательное путешествие по Тобольску. Милые ангелочки и рассказ Натальи об истории города впечатлили.
  • А
    Анна
    9 мая 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Наталья - замечательный экскурсовод, эрудированный человек и просто приятная в общении женщина. Ангелочки - супер идея рассказать об истории города Тобольск. Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию🙏Будем рекомендовать друзьям и знакомым!
  • И
    Ирина
    8 мая 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Побывали на экскурсии 1 мая 2025 года, три часа пролетели незаметно. Наталья великолепный рассказчик, влюбленный в свой город, с её подачи мы узнали и тоже полюбили Тобольск как родной, очень рекомендую!
  • Л
    Людмила
    6 мая 2025
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Добрый день. 🌞
    Ребята, кто любит историю, красоту, чистоту, добро, тепло, любовь… кто не был в Тобольске, вам обязательно надо сюда!!!
    читать дальше

    Невероятно благостные впечатления и позитивные эмоции. Живут же люди, счастливые Тоболяки!!! 🔥 Дух захватывает!!!
    Экскурсия - бесподобна, выше всех похвал👏👏👏. Наталья- это не просто экскурсовод, это историк, создатель, творец… приятный, располагающий, внимательный… человек!!! Браво!!! 👏
    Влюбиться в Тобольск у меня получилось💞
    Бывала во многих городах России, но такого русского, душевного, благостного, духовного, невероятно чистого встречаю пока впервые!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тобольске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. О чем расскажут ангелы Тобольска
  2. Дыхание Тобольска: фотопрогулка
  3. Фотосессия в древней столице Сибири
Какие места ещё посмотреть в Тобольске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Тобольский кремль
  2. Базарная площадь
  3. Самое главное
  4. Сад Ермака
  5. Дворец наместника
  6. Кремль
  7. Сквер Ершова
  8. Софийский собор
  9. Гостиный Двор
  10. Тюремный замок
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в сентябре 2025
Сейчас в Тобольске в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 6000. Туристы уже оставили гидам 210 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Тобольске на 2025 год по теме «Вечерние», 210 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь