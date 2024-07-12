Сад Ермака – экскурсии в Тобольске

Найдено 3 экскурсии в категории «Сад Ермака» в Тобольске, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тобольск - отец городов сибирских
Пешая
194 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На Красной площади
Завтра в 19:00
17 июля в 12:00
5 000 за всё до 10 чел.
О чем расскажут ангелы Тобольска
Пешая
138 отзывов
3 часа
Аудиогид
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
28 июля в 08:00
11 авг в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: во вторник, среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:00
17 июля в 10:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    12 июля 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    Гид Олеся провела отличную экскурсию. Было очень интересно и познавательно
  • С
    Сергей
    11 июля 2024
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Экскурсией очень довольны. Человек горит своей работой и увлечениями и умеет доходчиво и интересно рассказать.
  • Ю
    Юрий
    8 июля 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    Всё отлично! Большое спасибо!
  • С
    Светлана
    7 июля 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    Нашим гидом была Людмила - очень грамотный, эрудированный рассказчик. Показала нам все,что планировалось в рамках экскурсии и сверх того, ответила на все наши вопросы. Профессионал и приятная собеседница. Рекомендую.
  • Р
    Роман
    23 июня 2024
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Я просто был покорен экскурсоводом, Тобольском и Сибирью благодаря Наталье! Большое спасибо её ангелам! Время пролетело очень быстро и мне
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    показалось, что это только маленькая часть! Заряда, полученного от неё, мне хватило ещё на два дня пребывания в Тобольске, чтобы обойти все музеи, прокатиться к месту слияния Тобола и Иртыша! Даже не стал делать замечание девушке на теплоходе, которая рассказывала, что Ермак приходил дважды в Сибирь и первый раз приходил, чтобы изучить кузнечное дело)))! Мне есть с чем сравнивать индивидуальные экскурсии и эта была одной из лучших!! Видно, что человек любит и своё дело, и свой город! Захотелось приехать ещё и зимой! Спасибо!!!

  • М
    Михаил
    22 июня 2024
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Спасибо огромное Наталье за экскурсию. Сама задумала идею, сама воплотила её в жизнь, сама об этом рассказывает. Рассказывает, как будто
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    всё это было сделано вчера и мы были первые. Это было познавательно и захватывающе. Ангелы расположены в разных местах и каждый, действительно, о чём то, да вам поведает. Не сам конечно, через Наталью. Время пролетело незаметно быстро, а жаль. Можно было ходить ещё не один час и слушать, слушать и слушать. Вкратце, потрясающе!!! Рекомендуем.

    Спасибо огромное Наталье за экскурсию. Сама задумала идею, сама воплотила её в жизнь, сама об этомСпасибо огромное Наталье за экскурсию. Сама задумала идею, сама воплотила её в жизнь, сама об этомСпасибо огромное Наталье за экскурсию. Сама задумала идею, сама воплотила её в жизнь, сама об этом

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Сад Ермака»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тобольске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тобольск - отец городов сибирских
  2. О чем расскажут ангелы Тобольска
  3. Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Какие места ещё посмотреть в Тобольске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Тобольский кремль
  2. Кремль
  3. Сад Ермака
  4. Базарная площадь
  5. Сквер Ершова
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в июле 2024
Сейчас в Тобольске в категории "Сад Ермака" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 332 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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