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показалось, что это только маленькая часть! Заряда, полученного от неё, мне хватило ещё на два дня пребывания в Тобольске, чтобы обойти все музеи, прокатиться к месту слияния Тобола и Иртыша! Даже не стал делать замечание девушке на теплоходе, которая рассказывала, что Ермак приходил дважды в Сибирь и первый раз приходил, чтобы изучить кузнечное дело)))! Мне есть с чем сравнивать индивидуальные экскурсии и эта была одной из лучших!! Видно, что человек любит и своё дело, и свой город! Захотелось приехать ещё и зимой! Спасибо!!!