1 чел.
По популярности
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На Красной площади
Завтра в 19:00
17 июля в 12:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Аудиогид
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
28 июля в 08:00
11 авг в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: во вторник, среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:00
17 июля в 10:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 июля 2024Гид Олеся провела отличную экскурсию. Было очень интересно и познавательно
- ССергей11 июля 2024Экскурсией очень довольны. Человек горит своей работой и увлечениями и умеет доходчиво и интересно рассказать.
- ЮЮрий8 июля 2024Всё отлично! Большое спасибо!
- ССветлана7 июля 2024Нашим гидом была Людмила - очень грамотный, эрудированный рассказчик. Показала нам все,что планировалось в рамках экскурсии и сверх того, ответила на все наши вопросы. Профессионал и приятная собеседница. Рекомендую.
- РРоман23 июня 2024Я просто был покорен экскурсоводом, Тобольском и Сибирью благодаря Наталье! Большое спасибо её ангелам! Время пролетело очень быстро и мне
- ММихаил22 июня 2024Спасибо огромное Наталье за экскурсию. Сама задумала идею, сама воплотила её в жизнь, сама об этом рассказывает. Рассказывает, как будто
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Сад Ермака»
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