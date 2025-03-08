Иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»

Театрализованный аудиоспектакль в Тобольске подарит незабываемые впечатления. Узнайте тайны города и его истории, которые оживут прямо перед вами
Эта уникальная экскурсия в Тобольске предлагает путешествие во времени через театрализованный аудиоспектакль.

С помощью наушников и актёра, играющего Петра Ершова, участники смогут погрузиться в прошлое города, узнать о его легендах и
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секретах.

Маршрут включает в себя посещение таких мест, как Тобольский кремль, Тюремный замок и другие достопримечательности. Программа подходит для взрослых и детей с 6 лет, что делает её идеальной для семейного отдыха

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎧 Театрализованный аудиоспектакль
  • 🏰 Посещение главных достопримечательностей
  • 🕰 Погружение в историю Тобольска
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🔍 Уникальные факты и легенды
Иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Время начала: 15:00

Что можно увидеть

  • Тобольский кремль
  • Тюремный замок
  • Гостиный двор
  • Дворец наместника
  • Базарная площадь
  • Улица Мира
  • Сквер Ершова

Описание экскурсии

Встреча с Менделеевым, разговоры с ангелами, оживление предметов — всё это станет реальностью! Маршрут охватывает все основные достопримечательности города: сквер Ершова, Тобольский кремль, Тюремный замок, Гостиный двор, Дворец наместника, Базарную площадь, улицу Мира.

Вы узнаете:

  • Легенды и истории Тобольска, которых не найти ни в одной книге
  • Где хранятся сокровища хана Кучума
  • В каких домах жили знатные купцы Тобольска и чем они занимались
  • Кто внёс наибольший вклад в развитие города
  • И многое другое

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в наушниках в формате аудиоспектакля. Сопровождать вас будет актёр, играющий Петра Павловича Ершова
  • Все достопримечательности осматриваются снаружи
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 6 лет
  • Сбор группы — за 15 минут до начала. Администратор встретит вас и выдаст наушники

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1200 ₽
Дети до 18 лет1000 ₽
Пенсионеры1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере П.П. Ершова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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