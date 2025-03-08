Эта уникальная экскурсия в Тобольске предлагает путешествие во времени через театрализованный аудиоспектакль.
С помощью наушников и актёра, играющего Петра Ершова, участники смогут погрузиться в прошлое города, узнать о его легендах и
С помощью наушников и актёра, играющего Петра Ершова, участники смогут погрузиться в прошлое города, узнать о его легендах и
5 причин купить эту экскурсию
- 🎧 Театрализованный аудиоспектакль
- 🏰 Посещение главных достопримечательностей
- 🕰 Погружение в историю Тобольска
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🔍 Уникальные факты и легенды
Что можно увидеть
- Тобольский кремль
- Тюремный замок
- Гостиный двор
- Дворец наместника
- Базарная площадь
- Улица Мира
- Сквер Ершова
Описание экскурсии
Встреча с Менделеевым, разговоры с ангелами, оживление предметов — всё это станет реальностью! Маршрут охватывает все основные достопримечательности города: сквер Ершова, Тобольский кремль, Тюремный замок, Гостиный двор, Дворец наместника, Базарную площадь, улицу Мира.
Вы узнаете:
- Легенды и истории Тобольска, которых не найти ни в одной книге
- Где хранятся сокровища хана Кучума
- В каких домах жили знатные купцы Тобольска и чем они занимались
- Кто внёс наибольший вклад в развитие города
- И многое другое
Организационные детали
- Экскурсия проходит в наушниках в формате аудиоспектакля. Сопровождать вас будет актёр, играющий Петра Павловича Ершова
- Все достопримечательности осматриваются снаружи
- Программа подойдёт взрослым и детям с 6 лет
- Сбор группы — за 15 минут до начала. Администратор встретит вас и выдаст наушники
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Дети до 18 лет
|1000 ₽
|Пенсионеры
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере П.П. Ершова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Тобольске
Провела экскурсии для 120 туристов
Наш проект — это лучшие в России туристические продукты в формате иммерсивных аудиопрогулок с элементами уличного спектакля для всех возрастов (премии «Маршрут года», «Мастера гостеприимства»). Прогулки проходят в беспроводных высокотехнологичных наушниках в самом центре Тюмени и Тобольска. Помимо исторических фактов, в своих прогулках мы предлагаем вам услышать голос города, прочувствовать его, стать к нему ближе.Задать вопрос
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