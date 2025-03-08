Наталья — Организатор в Тобольске

Провела экскурсии для 120 туристов

Наш проект — это лучшие в России туристические продукты в формате иммерсивных аудиопрогулок с элементами уличного спектакля для всех возрастов (премии «Маршрут года», «Мастера гостеприимства»). Прогулки проходят в беспроводных высокотехнологичных наушниках в самом центре Тюмени и Тобольска. Помимо исторических фактов, в своих прогулках мы предлагаем вам услышать голос города, прочувствовать его, стать к нему ближе.