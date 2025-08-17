читать дальше

летним солнечным днем мы в сопровождении Натальи открыли для себя удивительный и прекрасный город Тоболеск).

Подача материала была структурированной. Наталья отвечала на наши многочисленные вопросы по ходу экскурсии и всегда возвращалась к повествованию, не теряя нити рассказа.

Наталья сумела заинтересовать каждого члена нашей семьи. Чувствуется, что она любит свой город, знает о нем много интересного и продолжает расширять свои знания о городе, о современных открытиях и находках, щедро делясь потом этой информацией с туристами. Экскурсия была больше положенного времени, но это было незаметно для нас! Наталья потом сказала, что она видит, что людям интересно, они задают вопросы и она готова увеличить время экскурсии. От души благодарим за это!

Отдельное спасибо Наталье, что сумела подстроиться под нас и провела экскурсию раньше запланированного времени.

Спасибо за прекрасную обзорную экскурсию по верхнему и нижнему посаду, чувствуется, что вы провели ее с душой, это очень ценно! Конфета "Николашка", конфетки со свеклой и чесноком и хреном вашей молодой купчихи оказались необычными и вкусными!)

Побольше вам любознательных туристов! С удовольствием порекомендуем вас своим друзьям и знакомым!