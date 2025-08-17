Мои заказы

Нижний посад – экскурсии в Тобольске

Найдено 3 экскурсии в категории «Нижний посад» в Тобольске, цены от 1520 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Град Тоболеск - страницы истории
Пешая
3 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Погрузитесь в историю Тобольска, посетив его главные достопримечательности, включая Кремль и аллею декабристов. Узнайте о знаменитых жителях города
Начало: В нагорной части на территории 6-го микрорайона
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
О чем расскажут ангелы Тобольска
Пешая
3 часа
209 отзывов
Аудиогид
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
Завтра в 17:30
21 сен в 08:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Аудиогид
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Погрузитесь в атмосферу Тобольска, гуляя по его историческим местам. Аудиогид поможет вам увидеть город глазами великих людей
Начало: В районе тобольского кремля
Сегодня в 20:30
Завтра в 06:30
1520 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    17 августа 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Очень понравилась экскурсия! Наталья - поразительной эрудиции экскурсовод, мне кажется, не существует вопроса, на который она бы затруднилась ответить. Улыбчивая,
    читать дальше

    живая, замечательная! Три часа пролетели очень быстро, и дождик не помешал нам любоваться Тобольском - часть экскурсии провели в машине, разъезжая по центру и рассматривая достопримечательности из окна и слушая Наталью. Большое спасибо, привет из Екатеринбурга)) рекомендую от души🔥

  • А
    Антонина
    16 августа 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Экскурсия "Город Тоболеск - страницы истории" был великолепна! У нашей компании большой экскурсионный опыт и мы достаточно привередливы. Но экскурсия
    читать дальше

    Натальи превзошла все наши ожидания. Маршрут показал нам развитие города в исторической перспективе и его потенциал не только как исторического центра, но и как промышленного, развивающегося города. Содержание текста было концентрированным, оно мгновенно укладывалось у нас и памяти в ячейки с приготовленными вопросами), изменяя наши представления о городе. Отмечу очень грамотную речь, приятный голос и дружелюбность общения Натальи. Три часа экскурсии пролетели очень быстро. Наталья дала нам несколько советов-рекомендаций по поводу посещения некоторых неочевидных достопримечательностей, которым мы последовали и не пожалели. Спасибо огромное за них!
    Желаю Наталье хороших экскурсантов и здоровья, а всем туристам в Тобольске - посетить ее экскурсию!
    От имени группы из 5 туристов из Екатеринбурга - Антонина.

  • Т
    Татьяна
    8 августа 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Экскурсия прошла замечательно. Восхитились глубокими знаниями Натальи и были поражены, с какой любовью Наталья рассказывала о своем городе. Захотелось приехать в Тобольск еще. Спасибо большое Наталье!
  • А
    Анна
    5 августа 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Тобольск поистине волшебный город! Он покорил моё сердце своей величественной красотой и атмосферой живого музея под открытым небом. Каждая улица,
    читать дальше

    каждый дом здесь хранит удивительные страницы сибирской истории.
    Экскурсия с Натальей стала настоящим открытием. Её умение преподнести исторические факты, соединить их с живыми эмоциями и искренней любовью к городу превратило обычную экскурсию в незабываемое путешествие сквозь века.
    Особенно ценно, что Наталья не просто делилась знаниями, а по-настоящему влюбляла в город, раскрывая его душу через каждую историю, через каждую деталь. Её профессионализм и энтузиазм сделали экскурсию по-настоящему волшебной.

    От всей души благодарю за это чудесное знакомство с Тобольском! Однозначно рекомендую всем посетить этот удивительный город в компании такого замечательного гида.

  • О
    Ольга
    2 августа 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Экскурсия была насыщенной. Узнали много нового и интересного. Наталья прекрасный знаток города и его истории, приятный собеседник, отвечала на все
    читать дальше

    интересующие вопросы. Прокатились на автомобиле по дополнительным локациям. Помогла сориентироваться в дальнейшем посещении музеев и интересных мест в городе и за его пределами. Всем советуем.

  • О
    Ольга
    28 июля 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Заказывала экскурсию для семьи с двумя подростками и бабушкой. Все очень довольны, экскурсия была интересной, никто не скучал.
  • О
    Ольга
    26 июля 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    20 июля посетили Тобольск с экскурсией от Натальи. На экскурсии было 2 взрослых и 2 подроста 14 и 17 лет.
    Чудесным
    читать дальше

    летним солнечным днем мы в сопровождении Натальи открыли для себя удивительный и прекрасный город Тоболеск).
    Подача материала была структурированной. Наталья отвечала на наши многочисленные вопросы по ходу экскурсии и всегда возвращалась к повествованию, не теряя нити рассказа.
    Наталья сумела заинтересовать каждого члена нашей семьи. Чувствуется, что она любит свой город, знает о нем много интересного и продолжает расширять свои знания о городе, о современных открытиях и находках, щедро делясь потом этой информацией с туристами. Экскурсия была больше положенного времени, но это было незаметно для нас! Наталья потом сказала, что она видит, что людям интересно, они задают вопросы и она готова увеличить время экскурсии. От души благодарим за это!
    Отдельное спасибо Наталье, что сумела подстроиться под нас и провела экскурсию раньше запланированного времени.
    Спасибо за прекрасную обзорную экскурсию по верхнему и нижнему посаду, чувствуется, что вы провели ее с душой, это очень ценно! Конфета "Николашка", конфетки со свеклой и чесноком и хреном вашей молодой купчихи оказались необычными и вкусными!)
    Побольше вам любознательных туристов! С удовольствием порекомендуем вас своим друзьям и знакомым!

  • Г
    Глеб
    23 июля 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Наталья - отличный экскурсовод! Продуманный маршрут, интересные локации, много, а порой слишком много фактов в легкой подаче! Доволен 😊 Рекомендую! 👍
  • С
    Светлана
    20 июля 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Экскурсия очень понравилась. Все было супер!!!
  • Е
    Екатерина
    8 июля 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    К Наталье в планах обратиться осенью для полной экскурсии по Кремлю. Не хватило времени на более расширенную экскурсию, т. к.
    читать дальше

    необходимо было уезжать. Пролетело 3 часа как миг. На любой вопрос был исчерпывающий для нас ответ. Обаятельная, эрудированная, милая Наталья нас покорила. С Натальей Тобольск нам открылся с другой стороны.

  • Е
    Елена
    5 июля 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Экскурсия очень понравилась. За 3 часа была возможность познакомиться с разным Тобольском - как современным, так и старой частью. Ну
    читать дальше

    и, конечно, красивейший Кремль. Наталья очень интересно рассказывает, чувствуется огромный объем знаний, грамотная речь, отличная подача материала. С удовольствием будем рекомендовать её знакомым.

  • Е
    Евгений
    4 июля 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Мы были не впервые в Тобольске. Но Наталья сумела провести экскурсию нестандартно, познавательно, интересно. Большой объём информации был преподнесен простым
    читать дальше

    и понятным образом, маршрут хорошо продуман. Получили ценные советы для дальнейшего самостоятельного осмотра города. Если доведется еще раз побывать в Тобольске, знаем, к кому обратиться.

  • Б
    Баженова
    2 июля 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Наталья -замечательный экскурсовод и любящий свой город человек. Маршрут выстроен очень грамотно: познакомились и с современной, и с исторической частью
    читать дальше

    города. Очень много узнали об истории Тобольска: об основных этапах жизни города, о людях, которые сыграли важную роль в его становлении и развитии, о самых интересных местах. Наталья рассказывает увлекательно, очень подробно и содержательно отвечает на вопросы. Ни один из наших вопросов не остался без ответа. Наталья - доброжелательный, приятный в общении человек. Экскурсией очень довольны. Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Тобольском!

  • И
    Илья
    1 июля 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Наталья прекрасный экскурсовод и знаток своего города. Понравилась разнообразие подачи информации о городе. Взгляд на Тобольск с разных углов зрения. Верхний город, нижний город. Получили ожидаемое удовольствие от прогулки и беседы. Был с отцом, вдвоём.
  • Л
    Лидия
    28 июня 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Спасибо большое Наталье за экскурсию! Наталья рассказывает очень интересно, душевно и с любовью к городу! Я впервые в Тобольске и за пару часов узнала очень много - как будто я стала свидетелем разных исторических событий.
  • М
    Марина
    22 июня 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Очень интересная и содержательная экскурсия прошла на одном дыхании. Наталья показала город современный и старый, рассказала о нём и его жителях. Показала какие места можно посетить.
  • О
    Ольга
    22 июня 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Прекрасно подготовленная и организованная экскурсия. Экскурсовод оперирует глубоким знаниями.
  • И
    Ирина
    13 июня 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Нам проводила экскурсию Наталья. Человек любит свой город. Рассказала много интересного про город, людей. Посетили с ней основные локации. Очень понравилась экскурсия.
  • О
    Олеся
    5 июня 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Очень счастливы, что попали в руки к Наталье. Заранее согласовали время и маршрут, посоветовала где пообедать, и за 20 минут
    читать дальше

    до экскурсии организовала мини автобус, так как мы передумали ездить на своих авто. А какая она эрудированная, ни один наш вопрос не поставил в ступор. Программа составлена здорово, у нас была компания от 5 до 65 лет, и абсолютно всем было интересно. Однозначно рекомендую 🧡

  • А
    Алёна
    18 мая 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Отличная экскурсия. Особенность ее в том, что захватывает не только исторический центр, но и современную часть города, соответственно можно узнать
    читать дальше

    не только исторические факты, но и чем живёт город сейчас. Также можно прокатиться на общественном транспорте, который в городе в очень приличном состоянии.
    Наталья прекрасный рассказчик, очень хорошая речь без мусорных слов, эканья и прочего. Факты с датами перемешаны с интересными историями из жизни обитателей города.
    Замечательно провели время. Рекомендую по возможности начать знакомство с городом с этой экскурсии, потому что по пути появляется много мест, где захочется погулять затем самостоятельно.

