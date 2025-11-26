Познакомьтесь с Тобольском — старинным городом Сибири — в удобном формате аудиогида.
Вас ждёт единственный в Сибири каменный Кремль, тюремный замок, некрополь жён декабристов и дом Романовых в ссылке. Аудиофайлы с
Вас ждёт единственный в Сибири каменный Кремль, тюремный замок, некрополь жён декабристов и дом Романовых в ссылке. Аудиофайлы с
Описание аудиогидаПожалуйста, перед бронированием обязательно получите ответ от гида! Предоплату делайте только после ответа гида на ваше сообщение. Экскурсия индивидуальная, самостоятельная, без гида. Стоимость одна за всех без доплат. Аудиогид вы получаете на почту после полной предоплаты. Инструкцию к аудиогиду надо прочитать заранее, лучше всего до поездки. Аудиогид надо скачать на телефон. Тогда вы сможете пользоваться им без мобильного интернета. Перед бронированием запросите, пожалуйста, подтверждение у организатора. Самостоятельное путешествие из Тюмени в Тобольск с аудиогидом — отличный способ увидеть исторический центр Сибири в своём ритме. Вам не нужен интернет: аудиофайлы с описанием маршрута и точными адресами позволяют ориентироваться без карты и связи. Главный объект маршрута — единственный в Сибири каменный Кремль. Здесь вас ждут легенды и факты о Софийско-Успенском соборе, освящённом чудотворной иконой, и о дворце наместника, в котором решалась судьба региона. Вы также увидите Гостиный двор и мрачноватый Тюремный замок. Маршрут проходит по Верхнему и Нижнему Посадам — это старинные городские районы с католическим костёлом, базарной площадью, некрополем и памятниками жёнам декабристов. Аудиогид проведёт вас к дому, где жила в ссылке семья Николая II — сегодня там работает музей. Дополнительно в экскурсию включена информация о селе Покровском, родине Григория Распутина, и о селе Абалак с его монастырём и туристическим комплексом. Эти локации можно посетить по пути из Тюмени или уже находясь в Тобольске. Вы познакомитесь с городом, где пересекались судьбы царей, ссыльных и декабристов, услышите местные истории и увидите Тобольск на архивных фотографиях. Важная информация: Пожалуйста, перед бронированием обязательно получите ответ от гида! Предоплату делайте только после ответа гида на ваше сообщение. Аудиогид можно использовать без мобильного интернета. По своему желанию можете воспользоваться личными наушниками или прослушивать файлы аудиогида без них. В понедельник в государственных музеях Тобольска выходной.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец наместника
- Софийско-Успенский собор, который освятили чудотворной иконой из первого тюменского храма
- Гостиный Двор
- Тюремный замок
- Верхний и Нижний Посады
- Католический костёл
- Базарную площадь
- Музей Николая II в доме, где жила в ссылке семья Романовых
- Некрополь и памятники жёнам декабристов
- И многое другое
Что включено
- Аудиогид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Тобольск, Кремль
Завершение: Г. Тобольск, улица Ремезова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, перед бронированием обязательно получите ответ от гида! Предоплату делайте только после ответа гида на ваше сообщение
- Аудиогид можно использовать без мобильного интернета. По своему желанию можете воспользоваться личными наушниками или прослушивать файлы аудиогида без них
- В понедельник в государственных музеях Тобольска выходной
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тобольска
Похожие экскурсии из Тобольска
Мини-группа
до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска: экскурсия по мистическим местам города
Погрузитесь в мистическую атмосферу Тобольска! Легенды о волшебных панцирях Ермака, тайны Тюремного замка и подземные ходы кремля ждут вас
Начало: В сквере Ершова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 12:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1200 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:00
28 ноя в 10:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Тобольск
Откройте для себя уникальные места Тобольска: кремль, костёл и купеческие дома. Сравните прошлое и настоящее города с редкими фото Прокудина-Горского
Начало: У Тобольского кремля
1 дек в 18:00
2 дек в 15:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.