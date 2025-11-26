Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Вас ждёт единственный в Сибири каменный Кремль, тюремный замок, некрополь жён декабристов и дом Романовых в ссылке. Аудиофайлы с адресами и маршрутами работают даже без интернета. Вы сможете дополнить поездку визитом в Покровское — на родину Распутина, или в Абалакский монастырь. Истории, архивные фото и атмосфера настоящей Сибири — всё в одном путешествии. Познакомьтесь с Тобольском — старинным городом Сибири — в удобном формате аудиогида.

Описание аудиогида Пожалуйста, перед бронированием обязательно получите ответ от гида! Предоплату делайте только после ответа гида на ваше сообщение. Экскурсия индивидуальная, самостоятельная, без гида. Стоимость одна за всех без доплат. Аудиогид вы получаете на почту после полной предоплаты. Инструкцию к аудиогиду надо прочитать заранее, лучше всего до поездки. Аудиогид надо скачать на телефон. Тогда вы сможете пользоваться им без мобильного интернета. Перед бронированием запросите, пожалуйста, подтверждение у организатора. Самостоятельное путешествие из Тюмени в Тобольск с аудиогидом — отличный способ увидеть исторический центр Сибири в своём ритме. Вам не нужен интернет: аудиофайлы с описанием маршрута и точными адресами позволяют ориентироваться без карты и связи. Главный объект маршрута — единственный в Сибири каменный Кремль. Здесь вас ждут легенды и факты о Софийско-Успенском соборе, освящённом чудотворной иконой, и о дворце наместника, в котором решалась судьба региона. Вы также увидите Гостиный двор и мрачноватый Тюремный замок. Маршрут проходит по Верхнему и Нижнему Посадам — это старинные городские районы с католическим костёлом, базарной площадью, некрополем и памятниками жёнам декабристов. Аудиогид проведёт вас к дому, где жила в ссылке семья Николая II — сегодня там работает музей. Дополнительно в экскурсию включена информация о селе Покровском, родине Григория Распутина, и о селе Абалак с его монастырём и туристическим комплексом. Эти локации можно посетить по пути из Тюмени или уже находясь в Тобольске. Вы познакомитесь с городом, где пересекались судьбы царей, ссыльных и декабристов, услышите местные истории и увидите Тобольск на архивных фотографиях. Важная информация: Пожалуйста, перед бронированием обязательно получите ответ от гида! Предоплату делайте только после ответа гида на ваше сообщение. Аудиогид можно использовать без мобильного интернета. По своему желанию можете воспользоваться личными наушниками или прослушивать файлы аудиогида без них. В понедельник в государственных музеях Тобольска выходной.

