Софийско-Успенский собор – экскурсии в Тобольске

Найдено 4 экскурсии в категории «Софийско-Успенский собор» в Тобольске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Обзорная экскурсия по Тобольску
Пешая
63 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в атмосферу старинного Тобольска: Кремль, улицы и скверы
Исследуйте уникальные памятники архитектуры XVII-XVIII веков, прогуляйтесь по историческим улицам и насладитесь красотой парков и скверов Тобольска
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 4500 за всё до 5 чел.
Тобольский кремль: обзорная экскурсия
Пешая
15 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тобольскому кремлю: история и архитектура
Погрузитесь в богатое прошлое Тобольска, прогуливаясь по Красной площади и восхищаясь соборами Кремля. Узнайте о купеческой истории города и насладитесь видами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 3500 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
9 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
Прогулка по Тобольску и посещение Абалакского монастыря познакомят вас с историей и культурой региона, а также с уникальной архитектурой Тобольского Кремля
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 7500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Тобольску и Тюремный замок
Пешая
33 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Тобольску
Погрузитесь в историю Тобольска, посетив его старый центр, Тобольский кремль и Тюремный замок. Узнайте о прошлом города и его значении в истории России
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 4800 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    4 февраля 2025
    Обзорная экскурсия по Тобольску
    Экскурсия велеколепная, чудесный город, с огромной историей. Большое спасибо Любовь Владимировне за интересные рассказы, за душевность и знания которые она
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    передала мне. За такое небольшое время,я успела проникнуться атмосферой города. Очень хочется посетить ещё много исторических мест и музеев. Обязательно вернусь. Рекомендую обязательно брать экскурсии по Тобольску.

  • Е
    Елена
    2 февраля 2025
    Обзорная экскурсия по Тобольску
    Очень понравилась экскурсия! Любовь Владимировна профессионал, которая любит свой замечательный город! Все было познавательно, всем рекомендую ‘
  • В
    Владимир
    22 января 2025
    Обзорная экскурсия по Тобольску
    Экскурсия очень понравилась, было интересно и познавательно, Ольга профессионал своего дела, рекомендуем.
  • Д
    Денис
    8 января 2025
    Тобольский кремль: обзорная экскурсия
    Прошли Кремль и его историю. Экскурсия именно такая, какая должна быть!
  • Л
    Луиза
    5 января 2025
    Обзорная экскурсия по Тобольску и Тюремный замок
    Увлекательная экскурсия по Тобольску очень много музеев не смоглм посетить все знали бы раньше забронировали жилье, очень понравилось
  • Е
    Елена
    4 января 2025
    Обзорная экскурсия по Тобольску и Тюремный замок
    Посетили тюремный замок, музей старинной книги, Тобольский Кремль, Красную площадь Тобольска, Нижний Посад. Очень содержательные экскурсии. Было интересно и подростку
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    и нам, родителям. Наш Гид Любовь Владимировна вела нас по старинным улицам, рассказывая интересные исторические факты. Особенно интересно было узнать, как менялся город во времени, с разными эпохами. Любовь Владимировна очень привязана к своему краю и рассказ её был эмоциональным, удерживающим внимание. Благодарим от сердца!

  • Т
    Татьяна
    7 сентября 2024
    Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
    В ходе экскурсии познакомились с нижним пассадом г. Тобольска. Посетили кремль, монастырь в Аболаково и комплекс. Узнали много исторических фактов из жизни города и его создателя. Экскурсовод очень много знает, но это была какая то историческая лекция без души.
  • Е
    Евгения
    27 августа 2024
    Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
    Спасибо Ольге Александровне за великолепную экскурсию! Столь увлечённый человек буквально заражает любовью к своему родному городу. Почти 5 часов пролетели как миг,
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    а Ольга всё это время беспрестанно рассказывала о прошлом и настоящем Тобольска. Богатейшую историю ещё надо суметь рассказать - Ольге это удаётся играючи. Спасибо!

  • В
    Виктория
    13 августа 2024
    Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
    Спасибо Рамилю Наилевичу за глубокие знания и интересную подачу истории

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Софийско-Успенский собор»

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  7. Софийский собор
  8. Кремль
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Сколько стоит экскурсия по Тобольску в феврале 2025
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