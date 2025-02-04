Л Любовь Обзорная экскурсия по Тобольску читать дальше передала мне. За такое небольшое время,я успела проникнуться атмосферой города. Очень хочется посетить ещё много исторических мест и музеев. Обязательно вернусь. Рекомендую обязательно брать экскурсии по Тобольску. Экскурсия велеколепная, чудесный город, с огромной историей. Большое спасибо Любовь Владимировне за интересные рассказы, за душевность и знания которые она

Е Елена Обзорная экскурсия по Тобольску Очень понравилась экскурсия! Любовь Владимировна профессионал, которая любит свой замечательный город! Все было познавательно, всем рекомендую ‘

В Владимир Обзорная экскурсия по Тобольску Экскурсия очень понравилась, было интересно и познавательно, Ольга профессионал своего дела, рекомендуем.

Д Денис Тобольский кремль: обзорная экскурсия Прошли Кремль и его историю. Экскурсия именно такая, какая должна быть!

Л Луиза Обзорная экскурсия по Тобольску и Тюремный замок Увлекательная экскурсия по Тобольску очень много музеев не смоглм посетить все знали бы раньше забронировали жилье, очень понравилось

Е Елена Обзорная экскурсия по Тобольску и Тюремный замок читать дальше и нам, родителям. Наш Гид Любовь Владимировна вела нас по старинным улицам, рассказывая интересные исторические факты. Особенно интересно было узнать, как менялся город во времени, с разными эпохами. Любовь Владимировна очень привязана к своему краю и рассказ её был эмоциональным, удерживающим внимание. Благодарим от сердца! Посетили тюремный замок, музей старинной книги, Тобольский Кремль, Красную площадь Тобольска, Нижний Посад. Очень содержательные экскурсии. Было интересно и подростку

Т Татьяна Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов В ходе экскурсии познакомились с нижним пассадом г. Тобольска. Посетили кремль, монастырь в Аболаково и комплекс. Узнали много исторических фактов из жизни города и его создателя. Экскурсовод очень много знает, но это была какая то историческая лекция без души.

Е Евгения Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов читать дальше а Ольга всё это время беспрестанно рассказывала о прошлом и настоящем Тобольска. Богатейшую историю ещё надо суметь рассказать - Ольге это удаётся играючи. Спасибо! Спасибо Ольге Александровне за великолепную экскурсию! Столь увлечённый человек буквально заражает любовью к своему родному городу. Почти 5 часов пролетели как миг,