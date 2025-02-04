2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в атмосферу старинного Тобольска: Кремль, улицы и скверы
Исследуйте уникальные памятники архитектуры XVII-XVIII веков, прогуляйтесь по историческим улицам и насладитесь красотой парков и скверов Тобольска
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 4500₽ за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тобольскому кремлю: история и архитектура
Погрузитесь в богатое прошлое Тобольска, прогуливаясь по Красной площади и восхищаясь соборами Кремля. Узнайте о купеческой истории города и насладитесь видами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 3500₽ за всё до 5 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Тобольску и Абалакский монастырь на транспорте туристов
Прогулка по Тобольску и посещение Абалакского монастыря познакомят вас с историей и культурой региона, а также с уникальной архитектурой Тобольского Кремля
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 7500₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Тобольску
Погрузитесь в историю Тобольска, посетив его старый центр, Тобольский кремль и Тюремный замок. Узнайте о прошлом города и его значении в истории России
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 4800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь4 февраля 2025Экскурсия велеколепная, чудесный город, с огромной историей. Большое спасибо Любовь Владимировне за интересные рассказы, за душевность и знания которые она
- ЕЕлена2 февраля 2025Очень понравилась экскурсия! Любовь Владимировна профессионал, которая любит свой замечательный город! Все было познавательно, всем рекомендую ‘
- ВВладимир22 января 2025Экскурсия очень понравилась, было интересно и познавательно, Ольга профессионал своего дела, рекомендуем.
- ДДенис8 января 2025Прошли Кремль и его историю. Экскурсия именно такая, какая должна быть!
- ЛЛуиза5 января 2025Увлекательная экскурсия по Тобольску очень много музеев не смоглм посетить все знали бы раньше забронировали жилье, очень понравилось
- ЕЕлена4 января 2025Посетили тюремный замок, музей старинной книги, Тобольский Кремль, Красную площадь Тобольска, Нижний Посад. Очень содержательные экскурсии. Было интересно и подростку
- ТТатьяна7 сентября 2024В ходе экскурсии познакомились с нижним пассадом г. Тобольска. Посетили кремль, монастырь в Аболаково и комплекс. Узнали много исторических фактов из жизни города и его создателя. Экскурсовод очень много знает, но это была какая то историческая лекция без души.
- ЕЕвгения27 августа 2024Спасибо Ольге Александровне за великолепную экскурсию! Столь увлечённый человек буквально заражает любовью к своему родному городу. Почти 5 часов пролетели как миг,
- ВВиктория13 августа 2024Спасибо Рамилю Наилевичу за глубокие знания и интересную подачу истории
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Софийско-Успенский собор»
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