Аудиогид
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
13 сен в 08:00
14 сен в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Изучить второй русский город Сибири в комфортном для себя темпе
Начало: В районе тобольского кремля
«Ссылку на аудиогид и инструкцию мы отправим вам после 100% оплаты экскурсии (ссылку на доплату пришлём после бронирования)»
Завтра в 06:30
24 авг в 06:30
1520 ₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
Из Тюмени в Тобольск самостоятельно с аудиогидом
Начало: Г. Тобольск, Кремль
«Самостоятельное путешествие из Тюмени в Тобольск с аудиогидом — отличный способ увидеть исторический центр Сибири в своём ритме»
Завтра в 07:00
24 авг в 07:00
1530 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина2 августа 2025Наталья, влюбленна в свой город и этим была пропитана вся экскурсия. Узнали очень много интересных фактов о городе, его истории и жителях Тобольска. Спасибо, с удовольствием вернемся еще раз в Ваш город!
- ААлексей27 июля 2025Очень понравилась экскурсия с Натальей - за 3 часа успели познакомиться с самыми знаковыми местами замечательного города Тобольска. Видно, что
- ООльга27 июля 2025Очень познавательная экскурсия. Наталья интересно рассказывала о своем проекте. Ангелы чудесно вписываются в места своего обитания. Мы прошлись по очень красивым местам и наши впечатления останутся с нами навсегда. Чудесно провели время!
- ММарина22 июля 2025Замечательная экскурсия! Ангелы и их создатели прекрасны! узнала много нового и интересного
- ЕЕлена20 июля 2025Потрясающий гид! Знающий, любящий свой город и свое дело! Огромная благодарность Наталье за великолепную экскурсию!
- NNatalya19 июля 2025Обзорный маршрут с интересной идеей: идёшь по точкам в исторической части город, обозначенным скульптурами, каждая из которых в прямом смысле
- ТТатьяна17 июля 2025Чудесная экскурсия! Замечательный, знающий и влюбленный в свой город гид! Три часа на одном дыхании. Рекомендую Наталью всем и каждому! Так много нового и интересного узнали, и не только о Тобольске! Спасибо огромное!!!
- ЕЕлена6 июля 2025Спасибо Наталье за супер интересную экскурсию. В Тобольске уже не первый раз, были в том числе на обзорных экскурсиях, но такой подачи материала еще не встречали. Наталья - профессионал, экскурсия прошла на одном дыхании 👏
- ААлла6 июля 2025ВЕЛИКОЛЕПНО!!!
- ААнна3 июля 2025Экскурсия очень понравилась! Наталья - большой профессионал, эрудированный и увлеченный своим делом человек. Большое спасибо!
- ТТатьяна25 июня 2025Экскурсия очень понравилась. Первое знакомство с Тобольском было очень интересным и необычным. Наталья не только замечательный рассказчик, она сориентировала нас
- ЮЮленька21 июня 2025Эта авторская экскурсия, в которой через призму детища Натальи - ангелов - рассказывается история города, Сибири и России. Наталья -
- ААнна16 июня 2025Гид Наталья выше всяких похвал! Экскурсия очень понравилась! Всем рекомендую!
- ННаталья16 июня 2025Прекрасная экскурсия с чудесным гидом! Яркое солнце, компания, ангелы Тобольска, Наталья - все что нужно, чтобы путешествие удалось! Случайно мой
- ООльга14 июня 2025Замечательная экскурсия! Наталья автор проекта ангелов. Профессиональный гид, историк. Открытый человек! Сплошной позитив от экскурсии и много-много полезной и новой информации👍
- ЛЛеонид5 июня 2025Замечательная экскурсия, замечательные ангелы, замечательный Тобольск!:)
Наталья - один из авторов этого проекта с ангелами, поэтому кому как не ей о них рассказывать - и делает она это чудесно!
- ЛЛариса12 мая 2025Большое спасибо Наталье за увлекательное и познавательное путешествие по Тобольску. Милые ангелочки и рассказ Натальи об истории города впечатлили.
- ААнна9 мая 2025Наталья - замечательный экскурсовод, эрудированный человек и просто приятная в общении женщина. Ангелочки - супер идея рассказать об истории города Тобольск. Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию🙏Будем рекомендовать друзьям и знакомым!
- ИИрина8 мая 2025Побывали на экскурсии 1 мая 2025 года, три часа пролетели незаметно. Наталья великолепный рассказчик, влюбленный в свой город, с её подачи мы узнали и тоже полюбили Тобольск как родной, очень рекомендую!
- ЛЛюдмила6 мая 2025Добрый день. 🌞
Ребята, кто любит историю, красоту, чистоту, добро, тепло, любовь… кто не был в Тобольске, вам обязательно надо сюда!!!
