1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тобольскому кремлю: история и архитектура
Погрузитесь в богатое прошлое Тобольска, прогуливаясь по Красной площади и восхищаясь соборами Кремля. Узнайте о купеческой истории города и насладитесь видами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 3500₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Тобольску
Погрузитесь в историю Тобольска, посетив его старый центр, Тобольский кремль и Тюремный замок. Узнайте о прошлом города и его значении в истории России
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 4800₽ за всё до 5 чел.
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Вас ждет уникальная иммерсивная экскурсия по Тобольску. Наденьте наушники и погрузитесь в прошлое вместе с главным героем, раскрыв тайны старинного города
Начало: Сквер Ершова, у памятника П.П. Ершову
Расписание: См. расписание
15 фев в 15:00
22 фев в 15:00
1450₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис8 января 2025Прошли Кремль и его историю. Экскурсия именно такая, какая должна быть!
- ЛЛуиза5 января 2025Увлекательная экскурсия по Тобольску очень много музеев не смоглм посетить все знали бы раньше забронировали жилье, очень понравилось
- ЕЕлена4 января 2025Посетили тюремный замок, музей старинной книги, Тобольский Кремль, Красную площадь Тобольска, Нижний Посад. Очень содержательные экскурсии. Было интересно и подростку
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Тобольский тюремный замок»
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