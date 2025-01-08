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и нам, родителям. Наш Гид Любовь Владимировна вела нас по старинным улицам, рассказывая интересные исторические факты. Особенно интересно было узнать, как менялся город во времени, с разными эпохами. Любовь Владимировна очень привязана к своему краю и рассказ её был эмоциональным, удерживающим внимание. Благодарим от сердца!