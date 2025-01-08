Тобольский тюремный замок – экскурсии в Тобольске

Найдено 3 экскурсии в категории «Тобольский тюремный замок» в Тобольске, цены от 1450 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Тобольский кремль: обзорная экскурсия
Пешая
15 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тобольскому кремлю: история и архитектура
Погрузитесь в богатое прошлое Тобольска, прогуливаясь по Красной площади и восхищаясь соборами Кремля. Узнайте о купеческой истории города и насладитесь видами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 3500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Тобольску и Тюремный замок
Пешая
33 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Тобольску
Погрузитесь в историю Тобольска, посетив его старый центр, Тобольский кремль и Тюремный замок. Узнайте о прошлом города и его значении в истории России
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 4800 за всё до 5 чел.
Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Пешая
14 отзывов
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Вас ждет уникальная иммерсивная экскурсия по Тобольску. Наденьте наушники и погрузитесь в прошлое вместе с главным героем, раскрыв тайны старинного города
Начало: Сквер Ершова, у памятника П.П. Ершову
Расписание: См. расписание
15 фев в 15:00
22 фев в 15:00
1450 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    8 января 2025
    Тобольский кремль: обзорная экскурсия
    Прошли Кремль и его историю. Экскурсия именно такая, какая должна быть!
  • Л
    Луиза
    5 января 2025
    Обзорная экскурсия по Тобольску и Тюремный замок
    Увлекательная экскурсия по Тобольску очень много музеев не смоглм посетить все знали бы раньше забронировали жилье, очень понравилось
  • Е
    Елена
    4 января 2025
    Обзорная экскурсия по Тобольску и Тюремный замок
    Посетили тюремный замок, музей старинной книги, Тобольский Кремль, Красную площадь Тобольска, Нижний Посад. Очень содержательные экскурсии. Было интересно и подростку
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    и нам, родителям. Наш Гид Любовь Владимировна вела нас по старинным улицам, рассказывая интересные исторические факты. Особенно интересно было узнать, как менялся город во времени, с разными эпохами. Любовь Владимировна очень привязана к своему краю и рассказ её был эмоциональным, удерживающим внимание. Благодарим от сердца!

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Тобольский тюремный замок»

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  3. Самое главное
  4. Базарная площадь
  5. Дворец наместника
  6. Сквер Ершова
  7. Софийский собор
  8. Кремль
  9. Тюремный замок
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в феврале 2025
Сейчас в Тобольске в категории "Тобольский тюремный замок" можно забронировать 3 экскурсии от 1450 до 4800. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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