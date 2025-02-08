3 часа
Аудиогид
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
6000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в атмосферу старинного Тобольска: Кремль, улицы и скверы
Исследуйте уникальные памятники архитектуры XVII-XVIII веков, прогуляйтесь по историческим улицам и насладитесь красотой парков и скверов Тобольска
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 4500₽ за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тобольскому кремлю: история и архитектура
Погрузитесь в богатое прошлое Тобольска, прогуливаясь по Красной площади и восхищаясь соборами Кремля. Узнайте о купеческой истории города и насладитесь видами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 3500₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Театрализованный аудиоспектакль в Тобольске подарит незабываемые впечатления. Узнайте тайны города и его истории, которые оживут прямо перед вами
Начало: В сквере П.П. Ершова
15 фев в 15:00
22 фев в 15:00
1200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья8 февраля 2025Хочу сказать огромное спасибо Наталье - мы поражены городом до глубины души. Заказали экскурсию на 6 взрослых, 3 часа и
- ООлеся11 января 2025Одна из самых тёплых, искренних и человечных экскурсий на моём опыте. Наталья- человек, влюблённый в город и заражающий этим чувством
- ВВладимир10 января 2025Экскурсовод Наталья очень компетентный и заинтересованный в передаче информации человек. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Дворец наместника»
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