3 часа
Аудиогид
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Тобольску
Погрузитесь в историю Тобольска, посетив его старый центр, Тобольский кремль и Тюремный замок. Узнайте о прошлом города и его значении в истории России
Начало: По согласованию с гидом
«Посещение Тюремного замка При посещении кремля мы побываем в Тюремном замке, в котором работает Музей сибирской каторги и ссылки»
Расписание: Ежедневно
29 сен в 09:00
1 фев в 09:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
1 час
Групповая
до 20 чел.
Легенды и мифы Тобольска
Пройти по местам, окружённым загадками и немыслимыми слухами
Начало: В сквере Ершова
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
6 сен в 16:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия31 августа 2024Просто потрясающая экскурсия, море новых впечатлений и положительных эмоций. Большое спасибо Наталье за интереснейший рассказ о сибирской земле и удивительных людях. Отдельное спасибо всем тем, кто создавал проект Ангелы Тобольска, проект выше всех похвал. 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
- ААлександра22 августа 2024Однозначно можно рекомендовать. Всеобъемлющий, подробный рассказ с нетривиальной подачей увлеченного специалиста о любимом городе. Доброжелательное и внимательное отношение к гостям помогло быстро сориентироваться в незнакомом городе.
- ТТатьяна20 августа 2024Горячо рекомендуем экскурсию, получили большое удовольствие от общения с Натальей Викторовной, ее авторского проекта "Ангелы Тобольска" и творческого подхода к
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Дворцы, замки и особняки»
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