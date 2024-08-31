Замки, дворцы и особняки Тобольска

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Тобольске, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
О чем расскажут ангелы Тобольска
Пешая
150 отзывов
3 часа
Аудиогид
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Тобольску и Тюремный замок
Пешая
29 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Тобольску
Погрузитесь в историю Тобольска, посетив его старый центр, Тобольский кремль и Тюремный замок. Узнайте о прошлом города и его значении в истории России
Начало: По согласованию с гидом
«Посещение Тюремного замка При посещении кремля мы побываем в Тюремном замке, в котором работает Музей сибирской каторги и ссылки»
Расписание: Ежедневно
29 сен в 09:00
1 фев в 09:00
4 800 за всё до 5 чел.
Легенды и мифы Тобольска
Пешая
1 час
Групповая
до 20 чел.
Легенды и мифы Тобольска
Пройти по местам, окружённым загадками и немыслимыми слухами
Начало: В сквере Ершова
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
6 сен в 16:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    31 августа 2024
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Просто потрясающая экскурсия, море новых впечатлений и положительных эмоций. Большое спасибо Наталье за интереснейший рассказ о сибирской земле и удивительных людях. Отдельное спасибо всем тем, кто создавал проект Ангелы Тобольска, проект выше всех похвал. 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
    Просто потрясающая экскурсия, море новых впечатлений и положительных эмоций. Большое спасибо Наталье за интереснейший рассказ оПросто потрясающая экскурсия, море новых впечатлений и положительных эмоций. Большое спасибо Наталье за интереснейший рассказ оПросто потрясающая экскурсия, море новых впечатлений и положительных эмоций. Большое спасибо Наталье за интереснейший рассказ оПросто потрясающая экскурсия, море новых впечатлений и положительных эмоций. Большое спасибо Наталье за интереснейший рассказ оПросто потрясающая экскурсия, море новых впечатлений и положительных эмоций. Большое спасибо Наталье за интереснейший рассказ оПросто потрясающая экскурсия, море новых впечатлений и положительных эмоций. Большое спасибо Наталье за интереснейший рассказ оПросто потрясающая экскурсия, море новых впечатлений и положительных эмоций. Большое спасибо Наталье за интереснейший рассказ оПросто потрясающая экскурсия, море новых впечатлений и положительных эмоций. Большое спасибо Наталье за интереснейший рассказ о
  • А
    Александра
    22 августа 2024
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Однозначно можно рекомендовать. Всеобъемлющий, подробный рассказ с нетривиальной подачей увлеченного специалиста о любимом городе. Доброжелательное и внимательное отношение к гостям помогло быстро сориентироваться в незнакомом городе.
  • Т
    Татьяна
    20 августа 2024
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Горячо рекомендуем экскурсию, получили большое удовольствие от общения с Натальей Викторовной, ее авторского проекта "Ангелы Тобольска" и творческого подхода к
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    подаче материала. Сухие факты становятся живыми страницами истории и складываются в единую книгу жизни прекрасного города. Нам завидовали все проходящие мимо экскурсионные группы, а 2 старушки даже расцеловали Наталью, когда узнали, что это она придумала уже знаменитых ангелов. Для первого знакомства с Тобольском это идеальный вариант экскурсии - гости влюбятся в город, почувствуют заботу о городе и увидят планы развития на ближайшие годы. 3 часа пролетели как один миг, было так жалко расставаться, но поезд ждать не будет… Вернемся еще в Тобольск обязательно, хочется посмотреть как город преобразится и станет еще краше.

    Горячо рекомендуем экскурсию, получили большое удовольствие от общения с Натальей Викторовной, ее авторского проекта "Ангелы Тобольска"Горячо рекомендуем экскурсию, получили большое удовольствие от общения с Натальей Викторовной, ее авторского проекта "Ангелы Тобольска"Горячо рекомендуем экскурсию, получили большое удовольствие от общения с Натальей Викторовной, ее авторского проекта "Ангелы Тобольска"Горячо рекомендуем экскурсию, получили большое удовольствие от общения с Натальей Викторовной, ее авторского проекта "Ангелы Тобольска"Горячо рекомендуем экскурсию, получили большое удовольствие от общения с Натальей Викторовной, ее авторского проекта "Ангелы Тобольска"

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Дворцы, замки и особняки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тобольске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. О чем расскажут ангелы Тобольска
  2. Обзорная экскурсия по Тобольску и Тюремный замок
  3. Легенды и мифы Тобольска
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Тобольский кремль
  2. Кремль
  3. Самое главное
  4. Сад Ермака
  5. Сквер Ершова
  6. Базарная площадь
  7. Софийский собор
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в сентябре 2024
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