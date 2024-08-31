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подаче материала. Сухие факты становятся живыми страницами истории и складываются в единую книгу жизни прекрасного города. Нам завидовали все проходящие мимо экскурсионные группы, а 2 старушки даже расцеловали Наталью, когда узнали, что это она придумала уже знаменитых ангелов. Для первого знакомства с Тобольском это идеальный вариант экскурсии - гости влюбятся в город, почувствуют заботу о городе и увидят планы развития на ближайшие годы. 3 часа пролетели как один миг, было так жалко расставаться, но поезд ждать не будет… Вернемся еще в Тобольск обязательно, хочется посмотреть как город преобразится и станет еще краше.