Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Тольятти
Проследить путь от провинциального городка - к промышленному гиганту
«набережные Тольятти — такие разные и каждая о своей эпохе»
Завтра в 14:00
11 дек в 14:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тольятти и Жигулёвск: города-спутники
Погрузитесь в атмосферу двух уникальных городов, связанных Волгой. Узнайте об их истории и культуре, оцените красоту волжских пейзажей
Начало: По вашему адресу в Тольятти
«Набережную Автозаводского района с современным ландшафтным дизайном и оригинальными элементами благоустройства»
12 дек в 08:00
15 дек в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тольятти и три поворота в его судьбе
Путешествие по Тольятти раскроет его многогранную историю: от крепости до автомобильной столицы. Откройте для себя уникальные места и истории
«Набережная Автозаводского района — современная двухуровневая территория с пляжем, самым протяжённым фонтаном и памятником «Прикосновение к древности»»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
- ННаталия21 ноября 2025Огромное спасибо Анне за насыщенную экскурсию. Чувствуется любовь к своей работе и гордость за родной город! Анна интересно рассказывает, отвечает на вопросы, учитывает нюансы передвижения по городу и пожелания (разумные) туристов. Обязательно буду рекомендовать знакомым!
- ТТатьяна6 ноября 2025Большое спасибо Анне за замечательную экскурсию по Тольятти.
- ААндрей2 октября 2025Любящий город, край и свою работу экскурсовод. Очень лёгкая и приятная в общении.
Быстро и содержательно отвечает на вопросы, выходящие за рамки программы.
Маршрут и повествование адаптируется в соответствии с пожеланиями заказчика.
Большое спасибо!
- ААнтонина18 сентября 2025Экскурсия превзошла все ожидания, мы столько интересного узнали о городе. Анна суперпрофессионал, у нас есть с чем сравнить, ответила на все вопросы, дала много интересных и нужных советов. Однозначно, рекомендую. Ещё вернёмся.
- ННаталья4 августа 2025Ольга, благородность огромная от нашей семьи ❤️ очень интересная обзорная экскурсия по Тольятти, увидели город, узнали его богатую историю. Ольга
- ННаталья26 июня 2025Спасибо большое Ольге за интересную экскурсию. Чувствуется, что гид - профессионал и очень увлеченный человек, любящий свой город. Узнали много
