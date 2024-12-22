6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка
Увидеть в городе нечто большее, чем столицу российского автомобилестроения
Начало: У ТРК «Парк Хаус»
22 дек в 10:30
28 дек в 10:30
9000₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тольятти и три поворота в его судьбе
Путешествие по Тольятти раскроет его многогранную историю: от крепости до автомобильной столицы. Откройте для себя уникальные места и истории
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
8000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тольятти и Жигулёвск: города-спутники
Погрузитесь в атмосферу двух уникальных городов, связанных Волгой. Узнайте об их истории и культуре, оцените красоту волжских пейзажей
Начало: По вашему адресу в Тольятти
23 дек в 08:00
24 дек в 08:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
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