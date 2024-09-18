Главные экскурсионные места в Тольятти

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Тольятти, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
На машине
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Жигулёвским горам: легенды, природа и незабываемые виды
По преданию, Степан Разин спрятал в Жигулёвских горах богатства. Легенды живут, а сокровища ищут до сих пор. Приглашаю вас в поездку-приключение
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Тольятти и Жигулёвск: города-спутники
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тольятти и Жигулёвск: города-спутники
Посетить знаковые места и понять, что стоит за образами Волги и Жигулёвских гор в легендах края
Начало: По вашему адресу в Тольятти
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
12 000 за всё до 3 чел.
Тольятти и три поворота в его судьбе
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тольятти и три поворота в его судьбе
Путешествие по Тольятти раскроет его многогранную историю: от крепости до автомобильной столицы. Откройте для себя уникальные места и истории
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
8000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилиана
    18 сентября 2024
    Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
    Прекрасно провели день, Анжела великолепный рассказчик, узнали много нового и интересного. Ширяево прекрасно. Тольятти стал открытием. Незабываемые впечатления!
    Прекрасно провели день, Анжела великолепный рассказчик, узнали много нового и интересногоПрекрасно провели день, Анжела великолепный рассказчик, узнали много нового и интересного
  • В
    Владимир
    6 августа 2024
    Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
    Анжела - настоящий эксперт по национальному парк "Самарская лука". Увлекательный рассказ и отлично выстроенный маршрут оставили у меня только положительные
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    эмоции. Чувствуется, что Анжела очень любит свой город и регион и эмоционально вовлекает Вас в захватывающее приключение по нему. Несколько часов на одном дыхании. Спасибо огромное!:)

Ответы на вопросы от путешественников по Тольятти в категории «Популярные места»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
  2. Тольятти и Жигулёвск: города-спутники
  3. Тольятти и три поворота в его судьбе
Сколько стоит экскурсия по Тольятти в декабре 2024
Сейчас в Тольятти в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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