8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Жигулёвским горам: легенды, природа и незабываемые виды
По преданию, Степан Разин спрятал в Жигулёвских горах богатства. Легенды живут, а сокровища ищут до сих пор. Приглашаю вас в поездку-приключение
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тольятти и Жигулёвск: города-спутники
Посетить знаковые места и понять, что стоит за образами Волги и Жигулёвских гор в легендах края
Начало: По вашему адресу в Тольятти
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тольятти и три поворота в его судьбе
Путешествие по Тольятти раскроет его многогранную историю: от крепости до автомобильной столицы. Откройте для себя уникальные места и истории
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
8000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилиана18 сентября 2024Прекрасно провели день, Анжела великолепный рассказчик, узнали много нового и интересного. Ширяево прекрасно. Тольятти стал открытием. Незабываемые впечатления!
- ВВладимир6 августа 2024Анжела - настоящий эксперт по национальному парк "Самарская лука". Увлекательный рассказ и отлично выстроенный маршрут оставили у меня только положительные
Ответы на вопросы от путешественников по Тольятти в категории «Популярные места»
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