Жигулевская ГЭС – экскурсии в Тольятти

Найдено 3 экскурсии в категории «Жигулевская ГЭС» в Тольятти, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Тольятти
На машине
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Тольятти
Проследить путь от провинциального городка - к промышленному гиганту
Завтра в 14:00
11 дек в 14:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
На машине
8 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Жигулёвским горам: легенды, природа и незабываемые виды
По преданию, Степан Разин спрятал в Жигулёвских горах богатства. Легенды живут, а сокровища ищут до сих пор. Приглашаю вас в поездку-приключение
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Тольятти и Жигулёвск: города-спутники
На машине
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Тольятти и Жигулёвск: города-спутники
Погрузитесь в атмосферу двух уникальных городов, связанных Волгой. Узнайте об их истории и культуре, оцените красоту волжских пейзажей
Начало: По вашему адресу в Тольятти
12 дек в 08:00
15 дек в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.

  • С
    Софья
    23 мая 2025
    Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
    Дата посещения: 22 мая 2025
    Экскурсия замечательная. Анжела вовремя забрала нас в оговоренном месте на комфортном автомобиле. Вся экскурсия проходила в осень приятной, позитивной и
    дружеской атмосфере. Не было такого, чтобы мы ехали молча, все время что-то обсуждали или слушали, получали ответы на все вопросы. Там, где ходили пешком, все было в комфортном темпе. Посмотрели гору Стрельную, село Ширяево, штольни, музей Репина. Проехались по живописным местам, пообедали в красивом месте на берегу Волги. Остались довольны, очень насыщенный и активный получился день. Спасибо большое!

  • н
    наталия
    31 октября 2025
    Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
    Экскурсия прошла интересно и познавательно
  • А
    Алексей
    23 октября 2025
    Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
    Очень грамотный профессиональный гид, всё очень понравилось, на высшем уровне спасибо большое Анжеле за интересную экскурсию.
    Очень грамотный профессиональный гид, всё очень понравилось, на высшем уровне спасибо большое Анжеле за интересную экскурсию.
  • Т
    Татьяна
    11 октября 2025
    Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
    Были на экскурсии «Сокровища Жигулей» 23.09.2025. Впечатления- отменные! Организация на высшем уровне. Очень повезло с погодой, но еще больше- с
    гидом. Анжела- профессионал своего дела, изумительный рассказчик, очень располагающий к себе человек и просто красавица ❤️! Мы увидели « сокровища Жигулей» ее глазами, глазами влюбленного в свой родной край человека, услышали огромное количество фактов, мифов и легенд, насладились неописуемыми красотами природы, получили неимоверное количество позитивных впечатлений. Это была не просто экскурсия- это был полноценный отдых!

  • А
    Александр
    31 августа 2025
    Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
    Красоты невероятные!
    Удачный маршрут, куча времени полюбоваться.
    Спасибо Анжеле за лёгкую атмосферу, бесконечное количество интересной информации и индивидуальный подход. С её консультацией скорректировал маршрут и завершил экскурсию в Ширяево, чтоб оттуда на "Валдае" отправиться в Самару.
    Красоты невероятные!
  • Б
    Беспалова
    18 августа 2025
    Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
    Нам с супругом посчастливилось участвовать в экскурсии, которую проводила Анжела. Она предоставила подробную информацию об истории Тольятти, а также рассказала
    о легендах и мифах, связанных с этим городом. Анжела проявила себя как внимательный и организованный гид, с которым было приятно общаться. Я рекомендую её экскурсии. 👍

    Нам с супругом посчастливилось участвовать в экскурсии, которую проводила Анжела. Она предоставила подробную информацию об истории
  • С
    Светлана
    21 июля 2025
    Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
    Анжела, спасибо за прекрасную экскурсию, за интересную и легкую информацию, за внимание, пунктуальность и умение подстроиться под клиента. Дорогие туристы,
    Экскурсия практически на целый день в компании Анжелы была совсем не утомительна. Много нового мы открыли для себя про Тольятти и его необыкновенную природу. Наша небольшая компания получила море позитива и огромное желание вернуться и продолжить знакомство с Тольятти.
    Анжела, спасибо большое за яркие впечатления, лёгкость общения и дружескую атмосферу.

    Анжела, спасибо за прекрасную экскурсию, за интересную и легкую информацию, за внимание, пунктуальность и умение подстроиться
  • Ю
    Юлия
    12 июля 2025
    Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
    Ездили с семьё на экскурсию "Сокровища Жигулей" с гидом Анжелой. Сразу скажем, что остались самые лучшие впечатления от увиденных волжских
    красот и информации по истории здешних мест. Началось путешествие с просьбы отклониться от маршрута и заехать за вещью, забытой накануне в магазине. За что Анжеле отдельное спасибо, как и за хорошие советы по выбору ресторана для празднования дня рождения супруга. По самой поездке в Жигулёвский заповедник, Самарскую луку и Ширяево всё было грамотно: и подача фолклерного материала (местные легенды и т. д), и объяснение с научной стороны, малоизвестные исторические факты, особенно о Степане Разине на Самарской луке. Мы единогласно с семьёй сошлись во мнении, что экскурсия удалась. Увезем в Санкт-Петербург любовь к Поволжью и Тольятти!

  • Л
    Лариса
    2 июля 2025
    Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
    Посетили Самарскую Луку в конце июня 2025 года; были впервые в заповеднике и в г Тольятти. Получили представление об этих
    землях с древних времен и до наших дней. Анжела прекрасный рассказчик, грамотный, вдумчивый, влюбленный в свою профессию и землю. Рассказ был последовательный, без отходов на отвлечения, после которых забываешь с чего началось. Локации прекрасные, глаз радовался постоянно, передвигались на авто комфортно, рекомендации по обеду понравились, экскурсовод чувствует своих туристов. Желаем вам успехов в вашем труде.

    Посетили Самарскую Луку в конце июня 2025 года; были впервые в заповеднике и в г Тольятти
  • С
    Софья
    29 июня 2025
    Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
    Большое спасибо за замечательную экскурсию! Все было очень комфортно, Анжела прекрасный водитель, мы были с детьми и все прекрасно перенесли
    дорогу. Анжела очень увлекательно рассказывает, а еще в какой-то момент начинаешь ощущать, как будто мы давно знакомы, настолько было легко общаться) Информации много, она отлично подана, было интересно и взрослым и детям. Экскурсия насыщенная, точки остановок хорошо продуманы. Невероятные виды Волги и гор, хотелось бесконечно смотреть на эту красоту))

    Большое спасибо за замечательную экскурсию! Все было очень комфортно, Анжела прекрасный водитель, мы были с детьми
  • Н
    Наталья
    26 июня 2025
    Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
    Добрый день, мы были в полном восторге от увиденного- дух захватывает от красоты, просторов и мощи Волги и ее гор
    и утесов. И конечно на восприятие сильно влияет много факторов: настроение, компания, погода и т. д. У нас сложилось все, повезло. Анжела помимо того, что интересно и профессионально рассказывает очень приятный человек, рядом с которым 8 часов проходят интересно и познавательно. Мы узнали о Жигулях и как о природном объекте, и как об историческом. Много интересных легенд, связанных с краем. У Анджелы продуманы все мелочи- от нагрузки в зависимости от состава участников, до дождевиков, воды и пр. СПАСИБО, что с такой любовью рассказываете о родных местах и влюбляете в них нас!!!

  • Г
    Гуля
    24 июня 2025
    Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
    Впервые воспользовалась услугами гида через Трипстер, и мне очень повезло в том, что я попала на поездку вместе с Анжелой.
    Она - аккуратный водитель и интересный рассказчик в одном лице, а также приятная, предусмотрительная, грамотная молодая девушка. Поездка к Жигулевским горам была комфортной, занимательной, а для меня просто незабываемой. Рекомендую!

  • В
    Вера
    18 июня 2025
    Тольятти и Жигулёвск: города-спутники
    Спасибо за экскурсию. Всё было интересно, познавательно. По нашему желанию немного изменились маршрут, за что отдельное спасибо!
    Рекомендую!
  • Н
    Надежда
    17 июня 2025
    Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
    Были на экскурсии 12.06.2025г. Анжела провела увлекательную экскурсию. Всё понравилось. Рекомендуем!
  • К
    Константин
    9 июня 2025
    Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
    Был на экскурсии и остался очень доволен. Видно что человеку
    очень нравится свой город и она с радостью рассказывает об этом.
    Куйбышевская ГЭС, заповедник и горы будут не только показаны, но и рассказаны до малейших деталей. А также порадовали ответы и не по теме экскурсии. Можно даже не сомневаться, и уверенно заказать экскурсию. Всё пройдёт отлично.

  • С
    Сергей
    6 июня 2025
    Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
    Скажу чистую правду - нам (трем друзьям) невероятно повезло с гидом по Жигулёвским горам! Анжела очень профессиональный, теплый и открытый
    человек! Мы провели отличный день на Жигулевском полуострове, многое узнали и зарядились невероятными эмоциями и впечатлениями! С Анжелой наша дружная команда была на одной волне! Жигули и встреча с Анжелой останется с нами надолго! Как говорится, книги и люди не просто так встречаются!
    Настоятельно рекомендуем Анжелу, как отличного гида и невероятно классного человека! 💖❤️❤️
    Нам по нашему было классно! Мне этот день дал очень много, помог морально восстановиться!

    Скажу чистую правду - нам (трем друзьям) невероятно повезло с гидом по Жигулёвским горам! Анжела очень
  • О
    Ольга
    4 июня 2025
    Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
    Ездили на экскурсию с Анжеликой, нам очень понравилось. Прекрасно структурированный материал, мы узнали не только про Самарскую Луку, но и
    про Тольятти, Самару, древние времена и новейшую историю, а также про флору и фауну региона. Анжелика показала нам прекрасные панорамы, интересные тропы, и все это получилось сделать без толпы туристов вокруг, благодаря грамотному планированию времени экскурсии. Мы остались очень довольны. Спасибо

  • А
    Анастасия
    13 мая 2025
    Тольятти и Жигулёвск: города-спутники
    Ольга просто чудо и кладезь информации! Нашла подход ко всем участникам, даже к 3х летним) Учла все пожелания, ответила на кучу вопросов. Очень тактичная и чуткая. Огромное спасибо! Будем рекомендовать всем друзьям)))
    Ольга просто чудо и кладезь информации! Нашла подход ко всем участникам, даже к 3х летним) Учла
  • Л
    Лилиана
    18 сентября 2024
    Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
    Прекрасно провели день, Анжела великолепный рассказчик, узнали много нового и интересного.
    Ширяево прекрасно. Тольятти стал открытием.
    Незабываемые впечатления!
    Прекрасно провели день, Анжела великолепный рассказчик, узнали много нового и интересного
  • В
    Владимир
    6 августа 2024
    Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
    Анжела - настоящий эксперт по национальному парк "Самарская лука". Увлекательный рассказ и отлично выстроенный маршрут оставили у меня только положительные
    эмоции.
    Чувствуется, что Анжела очень любит свой город и регион и эмоционально вовлекает Вас в захватывающее приключение по нему.
    Несколько часов на одном дыхании.
    Спасибо огромное!:)

