Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Тольятти
Проследить путь от провинциального городка - к промышленному гиганту
Завтра в 14:00
11 дек в 14:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Жигулёвским горам: легенды, природа и незабываемые виды
По преданию, Степан Разин спрятал в Жигулёвских горах богатства. Легенды живут, а сокровища ищут до сих пор. Приглашаю вас в поездку-приключение
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тольятти и Жигулёвск: города-спутники
Погрузитесь в атмосферу двух уникальных городов, связанных Волгой. Узнайте об их истории и культуре, оцените красоту волжских пейзажей
Начало: По вашему адресу в Тольятти
12 дек в 08:00
15 дек в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
- ССофья23 мая 2025Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие видыДата посещения: 22 мая 2025Экскурсия замечательная. Анжела вовремя забрала нас в оговоренном месте на комфортном автомобиле. Вся экскурсия проходила в осень приятной, позитивной и
- ннаталия31 октября 2025Экскурсия прошла интересно и познавательно
- ААлексей23 октября 2025Очень грамотный профессиональный гид, всё очень понравилось, на высшем уровне спасибо большое Анжеле за интересную экскурсию.
- ТТатьяна11 октября 2025Были на экскурсии «Сокровища Жигулей» 23.09.2025. Впечатления- отменные! Организация на высшем уровне. Очень повезло с погодой, но еще больше- с
- ААлександр31 августа 2025Красоты невероятные!
Удачный маршрут, куча времени полюбоваться.
Спасибо Анжеле за лёгкую атмосферу, бесконечное количество интересной информации и индивидуальный подход. С её консультацией скорректировал маршрут и завершил экскурсию в Ширяево, чтоб оттуда на "Валдае" отправиться в Самару.
- ББеспалова18 августа 2025Нам с супругом посчастливилось участвовать в экскурсии, которую проводила Анжела. Она предоставила подробную информацию об истории Тольятти, а также рассказала
- ССветлана21 июля 2025Анжела, спасибо за прекрасную экскурсию, за интересную и легкую информацию, за внимание, пунктуальность и умение подстроиться под клиента. Дорогие туристы,
- ЮЮлия12 июля 2025Ездили с семьё на экскурсию "Сокровища Жигулей" с гидом Анжелой. Сразу скажем, что остались самые лучшие впечатления от увиденных волжских
- ЛЛариса2 июля 2025Посетили Самарскую Луку в конце июня 2025 года; были впервые в заповеднике и в г Тольятти. Получили представление об этих
- ССофья29 июня 2025Большое спасибо за замечательную экскурсию! Все было очень комфортно, Анжела прекрасный водитель, мы были с детьми и все прекрасно перенесли
- ННаталья26 июня 2025Добрый день, мы были в полном восторге от увиденного- дух захватывает от красоты, просторов и мощи Волги и ее гор
- ГГуля24 июня 2025Впервые воспользовалась услугами гида через Трипстер, и мне очень повезло в том, что я попала на поездку вместе с Анжелой.
- ВВера18 июня 2025Спасибо за экскурсию. Всё было интересно, познавательно. По нашему желанию немного изменились маршрут, за что отдельное спасибо!
Рекомендую!
- ННадежда17 июня 2025Были на экскурсии 12.06.2025г. Анжела провела увлекательную экскурсию. Всё понравилось. Рекомендуем!
- ККонстантин9 июня 2025Был на экскурсии и остался очень доволен. Видно что человеку
очень нравится свой город и она с радостью рассказывает об этом.
- ССергей6 июня 2025Скажу чистую правду - нам (трем друзьям) невероятно повезло с гидом по Жигулёвским горам! Анжела очень профессиональный, теплый и открытый
- ООльга4 июня 2025Ездили на экскурсию с Анжеликой, нам очень понравилось. Прекрасно структурированный материал, мы узнали не только про Самарскую Луку, но и
- ААнастасия13 мая 2025Ольга просто чудо и кладезь информации! Нашла подход ко всем участникам, даже к 3х летним) Учла все пожелания, ответила на кучу вопросов. Очень тактичная и чуткая. Огромное спасибо! Будем рекомендовать всем друзьям)))
- ЛЛилиана18 сентября 2024Прекрасно провели день, Анжела великолепный рассказчик, узнали много нового и интересного.
Ширяево прекрасно. Тольятти стал открытием.
Незабываемые впечатления!
- ВВладимир6 августа 2024Анжела - настоящий эксперт по национальному парк "Самарская лука". Увлекательный рассказ и отлично выстроенный маршрут оставили у меня только положительные
