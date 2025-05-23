читать дальше

и утесов. И конечно на восприятие сильно влияет много факторов: настроение, компания, погода и т. д. У нас сложилось все, повезло. Анжела помимо того, что интересно и профессионально рассказывает очень приятный человек, рядом с которым 8 часов проходят интересно и познавательно. Мы узнали о Жигулях и как о природном объекте, и как об историческом. Много интересных легенд, связанных с краем. У Анджелы продуманы все мелочи- от нагрузки в зависимости от состава участников, до дождевиков, воды и пр. СПАСИБО, что с такой любовью рассказываете о родных местах и влюбляете в них нас!!!