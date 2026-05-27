Тольятти — это город, рождённый из трагедии. Его возвели на месте затопленного Ставрополя-на-Волге. Вы пройдёте по местам, где хранится память об этой истории: увидите памятник Татищеву, ГЭС, Казанскую церковь и мемориал «Скорбящий ангел». А ещё узнаете, как люди переживали потерю домов и восстанавливали всё с нуля.

Описание экскурсии

Памятник В. Н. Татищеву

Вы узнаете об основателе Ставрополя-на Волге и выдающемся деятеле 18 века. Станет понятно, как город развивался до его затопления и какую роль он играл в истории России.

Куйбышевское водохранилище

При строительстве ГЭС Ставрополь-на-Волге ушёл под воду. Десятки тысяч людей потеряли дома, более 2500 зданий разобрали и перевезли на новое место — туда, где позже вырос Тольятти. Мы обсудим масштаб операции, технологию перемещения зданий и то, как люди пережили трагедию.

Казанская церковь

Казанская икона Божией Матери почиталась жителями затопленного города, и эта традиция перешла в Тольятти. Церковь построили в советское время как молельню — без куполов и крестов, а после распада СССР восстановили в полном величии. Вы узнаете, как вера помогала людям преодолевать трагедии и как храм стал символом надежды и возрождения.

Мемориал «Скорбящий ангел»

Открыт в День памяти жертв политических репрессий и посвящён в том числе жителям затопленного Ставрополя. Вы поймёте, почему память о боли так важна, и как она помогает не повторять ошибки прошлого. А ещё узнаете, как Тольятти стал символом возрождения и надежды.

С вами будет один из гидов нашей команды.