Затопленный город: трагедия, память и возрождение Тольятти
Узнать о городе, который исчез под водой, и его дальнейшей судьбе
Тольятти — это город, рождённый из трагедии. Его возвели на месте затопленного Ставрополя-на-Волге.
Вы пройдёте по местам, где хранится память об этой истории: увидите памятник Татищеву, ГЭС, Казанскую церковь и мемориал «Скорбящий ангел». А ещё узнаете, как люди переживали потерю домов и восстанавливали всё с нуля.
Памятник В. Н. Татищеву
Вы узнаете об основателе Ставрополя-на Волге и выдающемся деятеле 18 века. Станет понятно, как город развивался до его затопления и какую роль он играл в истории России.
Куйбышевское водохранилище
При строительстве ГЭС Ставрополь-на-Волге ушёл под воду. Десятки тысяч людей потеряли дома, более 2500 зданий разобрали и перевезли на новое место — туда, где позже вырос Тольятти. Мы обсудим масштаб операции, технологию перемещения зданий и то, как люди пережили трагедию.
Казанская церковь
Казанская икона Божией Матери почиталась жителями затопленного города, и эта традиция перешла в Тольятти. Церковь построили в советское время как молельню — без куполов и крестов, а после распада СССР восстановили в полном величии. Вы узнаете, как вера помогала людям преодолевать трагедии и как храм стал символом надежды и возрождения.
Мемориал «Скорбящий ангел»
Открыт в День памяти жертв политических репрессий и посвящён в том числе жителям затопленного Ставрополя. Вы поймёте, почему память о боли так важна, и как она помогает не повторять ошибки прошлого. А ещё узнаете, как Тольятти стал символом возрождения и надежды.
С вами будет один из гидов нашей команды.
Оксана — Организатор в Тольятти
