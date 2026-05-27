Затопленный город: трагедия, память и возрождение Тольятти

Узнать о городе, который исчез под водой, и его дальнейшей судьбе
Тольятти — это город, рождённый из трагедии. Его возвели на месте затопленного Ставрополя-на-Волге.

Вы пройдёте по местам, где хранится память об этой истории: увидите памятник Татищеву, ГЭС, Казанскую церковь и мемориал «Скорбящий ангел». А ещё узнаете, как люди переживали потерю домов и восстанавливали всё с нуля.
Описание экскурсии

Памятник В. Н. Татищеву

Вы узнаете об основателе Ставрополя-на Волге и выдающемся деятеле 18 века. Станет понятно, как город развивался до его затопления и какую роль он играл в истории России.

Куйбышевское водохранилище

При строительстве ГЭС Ставрополь-на-Волге ушёл под воду. Десятки тысяч людей потеряли дома, более 2500 зданий разобрали и перевезли на новое место — туда, где позже вырос Тольятти. Мы обсудим масштаб операции, технологию перемещения зданий и то, как люди пережили трагедию.

Казанская церковь

Казанская икона Божией Матери почиталась жителями затопленного города, и эта традиция перешла в Тольятти. Церковь построили в советское время как молельню — без куполов и крестов, а после распада СССР восстановили в полном величии. Вы узнаете, как вера помогала людям преодолевать трагедии и как храм стал символом надежды и возрождения.

Мемориал «Скорбящий ангел»

Открыт в День памяти жертв политических репрессий и посвящён в том числе жителям затопленного Ставрополя. Вы поймёте, почему память о боли так важна, и как она помогает не повторять ошибки прошлого. А ещё узнаете, как Тольятти стал символом возрождения и надежды.

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Тольятти
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 21151 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!

