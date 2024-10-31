Экскурсии выходного дня в Тольятти

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Тольятти, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Из Тольятти - в замок Гарибальди
На машине
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Из Тольятти - в замок Гарибальди: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир легенд о драконах и рыцарях, узнайте историю Беовульфа, разгадайте символы замка и прогуляйтесь по пляжу Жигулёвского моря
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Тольятти
На машине
6 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Тольятти: индивидуальная экскурсия по городу
Вас ждет путешествие по Тольятти, где вы узнаете о его тройном рождении, увидите главные достопримечательности и оцените промышленный потенциал города
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
На машине
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Жигулёвским горам: легенды, природа и незабываемые виды
По преданию, Степан Разин спрятал в Жигулёвских горах богатства. Легенды живут, а сокровища ищут до сих пор. Приглашаю вас в поездку-приключение
16 ноя в 08:00
17 ноя в 08:00
13 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    31 октября 2024
    Добро пожаловать в Тольятти
    Отличная экскурсия. За небольшое время мы побывали во всех знаковых местах города, увидели особенности застройки районов. Посмотрели на построенный на
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    народные деньги памятник преданности, памятник Татищеву, городской порт, Спасо-Преображенский собор, набережную с захватывающим видом на Жигулёвское море, Центральную площадь. Осталось достаточно времени, чтобы, уже самостоятельно, посетить музей АвтоВАЗа и Парковый комплекс истории техники.

  • Л
    Лилиана
    18 сентября 2024
    Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
    Прекрасно провели день, Анжела великолепный рассказчик, узнали много нового и интересного. Ширяево прекрасно. Тольятти стал открытием. Незабываемые впечатления!
    Прекрасно провели день, Анжела великолепный рассказчик, узнали много нового и интересногоПрекрасно провели день, Анжела великолепный рассказчик, узнали много нового и интересного
  • В
    Владимир
    6 августа 2024
    Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
    Анжела - настоящий эксперт по национальному парк "Самарская лука". Увлекательный рассказ и отлично выстроенный маршрут оставили у меня только положительные
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    эмоции. Чувствуется, что Анжела очень любит свой город и регион и эмоционально вовлекает Вас в захватывающее приключение по нему. Несколько часов на одном дыхании. Спасибо огромное!:)

  • А
    Алина
    18 июня 2024
    Из Тольятти - в замок Гарибальди
    Спасибо огромное гиду, очень крутая харизматичная дама!! Было интересно слушать и узнавать новое, в том числе о самом городе. Также очень комфортная поездка до самого замка Обязательно поделюсь с друзьями и посоветую им посетить вас!!
  • М
    Марина
    8 июня 2024
    Добро пожаловать в Тольятти
    Профессионал высочайшего класса и глубочайших знаний! Помимо этого все наши пожелания были учтены))
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Из Тольятти - в замок Гарибальди
    Очень приятная в общении. Разносторонне эрудирована и самое главное искренне любит свой родной край. Очень рекомендую.
  • О
    Ольга
    12 февраля 2024
    Добро пожаловать в Тольятти
    Отличная экскурсия - информация интересная, гид очень увлечённая темой дама, много иллюстраций из личного опыта жизни в Тольятти. Нам очень понравилось и мы с подругой рекомендуем от всей души!

Ответы на вопросы от путешественников по Тольятти в категории «На выходные»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
Сколько стоит экскурсия по Тольятти в ноябре 2024
Сейчас в Тольятти в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 7 000 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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